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Pitch Innovations Loop2Kit, Sampler Plug-in

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Samples automatisch slicen & mappen

24. Juni 2026

Pitch Innovations Loop2Kit Sampler Plug-in am

Pitch Innovations Loop2Kit ist ein Sampler, mit dem sich rhythmische und melodische Loops automatisch zerteilen und mit einem intelligenten Algorithmus optimal mappen lassen. Das Plug-in wurde offensichtlich für Breakbeat- und LoFi-Producer entwickelt, die gern mit Schnipseln von Drumloops und Phrasen arbeiten.

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Pitch Innovations Loop2Kit – Slice&Mapping-Sampler

Loop2Kit nutzt eine aufwendige Analysetechnik, um bei Loops und Phrasen die Sektionen anhand von Transienten sauber zu erkennen und anschließend zerteilen zu können. Dazu muss ein Sample (WAV, AIFF, FLAC, MP3) lediglich per Drag&Drop in das Plug-in transferiert werden.

Vier unterschiedlichen Algorithmen sind auf Beats und instrumentale Phrasen abgestimmt. Die Slices werden auf Pads gemappt, die sich mit MIDI-Noten von Pad-Controllern, MIDI-Keyboards oder dem DAW-Sequencer spielen lassen.

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Die Sample-Teile werden nicht stumpf der Reihenfolge nach gemappt, sondern sinnvoll gruppiert. Bei mehreren gleichen Sounds, z. B. HiHats, werden Round Robin-Mappings automatisch angelegt. Jedes gemappte Sample kann anschließend mit Hüllkurve, Pitch, Filter, Stretch und Reverse editiert werden.

Loop2Kit verfügt auch über einen radialen Sequencer, mit dem sich die Slices spielen lassen. Die erzeugten Patterns können wiederum über MIDI-Noten getriggert werden.

Pitch Innovations Loop2Kit ist in den Formaten VST, VST3, AAX und AU (macOS, Windows) verfügbar. Zur Einführung kostet das Plug-in 69,- US-Dollar, danach beträgt der Preis 129,- US-Dollar.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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