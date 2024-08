Dual-Sequencer mit Euclidean-Mode

Mit dem Pittsburgh Modular Snakes geht die Safari-Serie von Entwickler Richard Nicol in die achte Runde. Nach Oszillatoren, Filter, Drums, VCA und anderen Eurorack-Modulen (die zum Teil schon länger ausverkauft sind) kommt nun ein schlanker Dual Gate Sequencer.

Pittsburgh Modular Snakes, Eurorack-Sequencer

Das nur 8 TE breite Modul beherbergt zwei unabhängige Sequencer mit jeweils 16 Steps. Die 16 Step-Tasten mit integrierten LEDs dienen nicht nur zur Programmierung der beiden Sequencer, sondern haben auch via Shift aufrufbare Zweitfunktionen, wie Start/Stop, Mute, Reset, Direction, Accent und zur Einstellung von Clock Division, Per Step Chance, Per Step Gate Length und Ratcheting. Außerdem sind ein Random Mode und ein Euclidean Pattern Generator integriert.

Für die Programmierung der beiden Sequencer wird zwischen den Kanälen umgeschaltet. Die beiden Sequencer laufen in der Grundeinstellung parallel und geben ihre Gate-Signale an zwei Ausgängen aus. Die beiden Sequencer können aber auch für eine Sequenz mit 32 Steps kombiniert werden. Pro Kanal stehen 16 Speicherplätze für programmierte Pattern zur Verfügung.

Snakes verfügt über eine interne Clock, die auch über eine Buchse ausgegeben wird. Alternativ lässt sich das Modul auch mit einer externen Clock ansteuern. Über den Reset-Eingang können beide Kanäle gleichzeitig mit einem externen Reset-Signal zurückgesetzt werden.

Die Firmware und die Schematics von Snakes sind Open Source und stehen auf der Webseite des Herstellers zum Download zur Verfügung.

Pittsburgh Modular Snakes kostet im Webshop des Hersteller 199,- US-Dollar kann ab sofort bestellt werden.