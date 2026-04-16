Pittsburgh Modular Voltage Lab Mini, Modular-Synthesizer

Richard Nicol plant das nächste Lab

Richard Nicol, Gründer und Chefentwickler von Pittsburgh Modular, hat Überlegungen für neue Mini-Produkte in Umlauf gebracht und Reaktionen eingesammelt. Offenbar hat das Voltage Lab Mini den meisten Zuspruch von allen Entwürfen bekommen.

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Pittsburgh Modular Voltage Lab Mini

Die Miniatur-Version des modularen Synthesizers Voltage Lab 2 soll einerseits ein Standalone-Gerät sein, aber auch als 40 TE breites Modul in einen Eurorack-Rahmen eingebaut werden können. Ähnlich wie die Synthesizer East Beast und West Pest, die in Kooperation mit cre8audio entstanden.

Voltage Lab Mini verfügt über zwei Oszillatoren: Primary und Secondary, die unterschiedlich ausgestattet sind. Insbesondere der Primary-Oszillator verspricht mit modulierbaren Parametern wie Asymmetry, Axis und Timbre einen lebendigen Sound. Obendrein kommen Hardsync, Thru-Zero-FM, Am und Ringmodulation hinzu.

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Anstelle eines Filters gibt die von Pittsburgh weiterentwickelte Low Pass Gate/VCA-Kombi, die auch schon in früheren Geräten und Modulen Verwendung fand.

Zwei Funktionsgeneratoren, die jeweils als Hüllkurve oder LFO eingesetzt werden können, ein Delay und ein Arpeggiator runden die Ausstattung ab.

Der Synthesizer kann über CV/Gate und MIDI angesteuert werden. Inwieweit der Signalweg intern vorverbunden ist oder ob alles gepatcht werden muss, geht aus den bisherigen Informationen noch nicht eindeutig hervor.

Richard Nicol stellt allerdings klar, dass es sich um eine Studie handelt und es noch keineswegs feststeht, ob das Pittsburgh Modular Voltage Lab Mini noch geändert oder überhaupt produziert wird.