Plant Akai eine MPC XL?

Ein Leak regt Spekulationen an

Es geistert das Gerücht durchs Netz, dass Akai wohlmöglich eine MPC XL in nicht allzu ferner Zeit präsentieren wird. Über einer Facebook-Gruppe namens „MPC Live X Force and Key hacking modding custom“ wurden Hinweise darauf veröffentlicht, die auf eine Github-Seite verweisen und nun auch in einem Video auf YouTube geteilt wurden.

Offenbar stieß jemand über die optionalen Erweiterungen bzw. Plug-ins für die MPC-Serie darauf, dass in den Codes für die einzelnen Modelle auch die Bezeichnung „ACV5S“ als Hardware ID auftauchte, was der Hostname für das Modell „MPC XL“ sein soll.

ANZEIGE

Der Text dazu lautet wie folgt:

While exploring the last Force 3.2 image update from Akai, someone from the Mpc live X and Force hacking modding custom group found a shell script containing an „ACV5S“ hardware id in front of „MPC XL“ label. There are also similar traces in the latest Akai images header. So it seems that a new MPC x is about to be released soon, maybe with larger screen, more pads, more knobs, more memory, more etc… to be a XL one !

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Das sind natürlich erst einmal nur wage Hinweise und Vermutungen, die obendrein auf nicht ganz astreine Weise zu Tage gefördert wurden.

Aber wenn da etwas dran ist, was könnte ein XL-Modell gegenüber der bisherigen MPC X mehr bieten? Die Hardware-Ausstattung der MPC X ist bereits recht üppig: 10.1-Touchscreen, 16 Encodern und zahlreichen Funktionstasten, 2x MIDI-In, 4x MIDI-Out, CV/Gate, Einzelausgängen usw. Noch mehr Pads, Regler und Tasten? Das jüngste Modell der Reihe, die MPC Key 61, ist auch nicht besser aufgestellt.

Allerdings wäre es wahrscheinlich, dass die inneren Werte aufgebohrt werden und mindestens den Leistungsdaten der MPC Key 61 entsprechen, wenn nicht gar übertreffen.

Über diesen Link könnt ihr zu unserem Testbericht zur Akai MPC X (Version 2.1) gelangen und hier geht es zum Testbericht zur MPC Key 61.

Da die NAMM-Show dieses Jahr erst im April (13. bis 15.) stattfindet, wird es wohl vermutlich erst dann eine Präsentation geben. Oder, wie letztes Jahr bei der MPC Key 61, auf der Superbooth, die vom 11. bis 13. Mai stattfindet.

Warten wir also bis dahin ab, ob Akai dieses Jahr wirklich eine MPC XL bringen wird.