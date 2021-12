Plant Casio einen neuen Synthesizer, Groovebox oder Vocoder?

Casio AiX im neuen Gewand?

Casio AiX Sound Source – mehr lässt uns Casio noch nicht wissen, außer dass man eine Neuheit im Januar 2022 präsentieren will. Da würde im Normalfall die NAMM stattfinden, doch die Messe wurde bekanntlich auf den 3. bis 5. Juni 2022 verlegt.

Wieder mal ein Teaser, der nichts verrät. Doch die eigentliche Überraschung liegt in der Tatsache, dass Casio den Synth-Sektor offenbar nicht aufgegeben hat. Die letzten ernsthaften Versuche mit den Keyboards XW-P1 und WX-G1 (2012) und den Grooveboxen XW-PD1 und XW-DJ1 (2015) liegen schließlich schon einige Jahre zurück.

Man kann anhand des 17 Sekunden langen Teasers ja auch nur wild spekulieren, schließlich ist nur ein Filtersweep zuhören. Doch bleiben wir vorerst zuversichtlich. Ob wohl auch die Vocoderstimme „Are you ready?“ aus dem neuen Gerät stammt?

Die AiX Sound Source ist bei Casio jedenfalls schon seit ein paar Jahren in den Keyboards der CT-X Reihe im Einsatz, die gern mit modernem Sound demonstriert wurden. So gesehen müsste es sich schon um eine upgedatete Version von AiX handeln, um als wirkliche Neuheit präsentiert zu werden.

Bleibt uns also nur wieder abzuwarten, bis Casio echte Informationen veröffentlicht. Auf der extra eingerichteten Website kann man sich bei Neuigkeiten benachrichtigen lassen.

So wurde die AiX Sound Source der CT-X Serie bei der Veröffentlichung präsentiert: