Kompakter Performance-Sequencer für MIDI & CV

PlayFader ist ein tragbarer 2-Kanal-CV- und MIDI-Performance-Sequencer, der sich im Tonstudio oder auf der Bühne, mit Hardware-Equipment oder einem Laptop, an so so ziemlich alles anschließen lässt.

Performance Sequencer PlayFader

Der kompakte Sequencer steckt in einem schwarzen PlayCase aus recyceltem ABS und er verfügt über einige flache Tasten sowie zwei schwarze 60-mm-Fader. Wie eingangs erwähnt, handelt es sich beim PlayFader Cr24 um einen Sequencer, dessen zwei Kanäle über eigene CV- und Gate-Ausgänge verfügen, die mit Hilfe eines Faders und diversen Tasten gesteuert werden.

ANZEIGE

Das aktuelle Modell namens PlayFader basiert auf dem originalen PlayFader Cr24 und verfügt über die selben Funktionen, ist aber deutlich farbenfroher gestaltet und soll sich dadurch laut Hersteller auch intuitiver bedienen lassen.

PlayFader bietet zwei MIDI-Kanäle, über die zwischen verschiedenen Ausgabeoptionen wie Noten oder Akkorden gewählt werden kann. Die MIDI-Ausgänge entsprechen dabei den analogen Ausgängen, so dass MIDI-Geräte gesteuert werden können, während parallel beispielsweise analoge Synthesizer zum Einsatz kommen. Der PlayFader verfügt über eine interne Clock mit Sync-Out, eine Transportkontrolle sowie eine Tap-Tempo-Taste, lässt sich aber auch zu einer externen Clock synchronisieren.

Hier zunächst ein Video, das den Einsatz des PlayFader zeigt:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Interessant sind sicherlich die sieben FUN-FX-Modi des Sequencers. Mit diesen lassen sich bestehende Patterns auf Knopfdruck in neue verwandeln. Nicht weniger interessant ist die Tatsache, dass beide Kanäle des Performance-Sequencers über einen Aufnahmepuffer verfügen, der in Echtzeit umgeschaltet und kopiert werden kann.

Hier ein (englisch-sprachiger) Überblick der Features:

2 x CV & Gate outs

MIDI Note, CC, Chords

Dual Loop Buffers per Channel

7 x FUN FX

Roll, Slice, Slew, LFO, Random and more

Performance Quantisation modes

Live Transpose

Live Visual Feedback of Loop Buffer Content

2V, 3V, 5V & 8V Smooth CV Range

Chromatic, Major, Minor & User Scales

1V/oct (Eurorack) + 1.2V/oct (Buchla) and Hz/V (Korg) scaling options

Variable-width Gates & Triggers

Free Play & Quantised Ratchets

Channel Mute

Unique Latch Play Feature

CV Sync & MIDI Clock i/o

Transport menu – Master Clock

Patch Memory – 8 Slots

Up to 64 steps per Channel

Channel to Channel copy/paste

Tap Tempo

Sowohl der bunte PlayFader als auch die klassisch in Schwarz gehaltene Version PlayFader Cr24 sind zum Preis von 299,- Euro über den Webshop des Herstellers erhältlich.