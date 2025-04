Wer mit Pflanzen Musik macht, braucht Biotron

Playtronica Biotron ist ein MIDI-Controller der anderen Art. Hierbei handelt es sich nicht um einen klassischen Desktop-Controller, der mit Fadern, Buttons oder Reglern ausgestattet ist. Beim Biotron Controller wird da eher die Natur oder die Lieblingspflanze zum Komponieren genutzt.

Playtronica Biotron, MIDI-Controller

Der Hersteller Playtronica sieht den Einsatz von Biotron wie folgt: Wenn sich beispielsweise die natürlichen elektro-magnetischen Eigenschaften einer Pflanze ändern, entwickelt sich der Klang weiter und schafft somit jedes Mal ein einzigartiges musikalisches Erlebnis.

Per Krokodilklemmen kann der MIDI-Controller Biotron mit Blättern oder Stielen einer Pflanze verbunden werden. Durch Interaktion mit der Pflanze, wie z. B. Berührung der Blätter oder aber auch Bewegung in ihrer Umgebung, erzeugen die elektro-magnetischen Veränderungen MIDI-Signale. So wird die Lieblingspflanze mal eben zum Theremin umfunktioniert.

Über ein USB-C-Kabel kann am Controller eine DAW angeschlossen werden und so können beispielsweise auch Software-Instrumente kontrolliert werden, aber auch das direkte Verbinden von (Desktop-) Synthesizern ist denkbar.

Biotron agiert dabei wie jeder andere MIDI-Controller ohne spürbare Latenzzeit. Nur die Spielweise ist natürlich gänzlich anders.

Die wichtigsten Features von Biotron:

portabler MIDI-Controller

wandelt elektro-magnetische Veränderungen von Pflanzen in MIDI

funktioniert wie ein Theremin

Interaktion mit Pflanzen mit und ohne Berührung möglich

einfache Installation und Integration in DAW

latenzfreie Reaktion

Änderung des Klangs durch Bewegung und Intensität der Berührung

Abmessungen: 12 x 6 x 0,2 cm

Gewicht: 50 g

Der MIDI-Controller von Playtronica ist ab sofort zum Preis von 109,- Euro im Handel erhältlich. Im Übrigen bietet der Hersteller noch viele weitere andersartige Tools zum Musikmachen an.