Plugin Alliance SPL Vitalizer Mk3-T, DAW-Plug-in

Dieses Plug-in sorgt für besseren Sound

30. August 2025
Plugin Alliance SPL Vitalizer Mk3-T

Plugin Alliance SPL Vitalizer Mk3-T, DAW-Plug-in

Wer seinen Mixes mehr Transparenz, Lautheit und Tiefenstaffelung verpassen möchte, sollte sich einmal das neueste Plug-in von Brainworx anschauen. Plugin Alliance SPL Vitalizer Mk3-T ist die dritte Version des Plug-ins und soll die Features des weiterhin auch als Original-Hardware erhältlichen SPL Vitalizer Mk3 in die DAW bringen.

Plugin Alliance SPL Vitalizer Mk3-T

Der vergleichsweise nüchtern als „Programm-Equalizer für Mixing und Mastering“ bezeichnete Vitalizer geht weit über den normalen Funktionsumfang eines Equalizers hinaus, basiert er doch auf psychoakustischen Prinzipien und sorgt mit wenigen Klicks für besseren Sound auf Einzelspuren, auf einem Bus- oder im Master-Kanal.

Mit Version 3 des Plug-ins passt Brainworx seine Version an die aktuelle SPL-Hardware an, die u. a. mit einer höheren Betriebsspannung arbeitet. Mit Hilfe der Tolerance Modeling Technology (TMT) haben die Plug-in-Entwickler den dadurch größeren Headroom und die größere Dynamik nachgebildet.

Nutzer früherer Versionen müssen allerdings nicht auf die älteren Versionen verzichten, denn das Mk3-Update erlaubt und bietet, neben einer frei skalierbaren Bedienoberfläche, auch die Umschaltung auf die frühere Mk2-Version.

Plugin Alliance SPL Vitalizer Mk3-T

Neben neuen Funktionen wie Auto Bypass, LC-EQ und Stereo Expander bietet das Plug-in Plugin Alliance SPL Vitalizer Mk3-T auch Mid-/Side-Processing und einen neuen Bass-Split-Modus. Dazu wurde laut Entwickler das Tube Modeling verbessert und mit dem Mono-Maker lassen sich Frequenzen unterhalb eines bestimmten Bereichs auf Mono schalten.

Erhältlich ist der Plugin Alliance SPL Vitalizer Mk3-T ab sofort zum Preis von 87,- Euro. Später soll der Preis 163,- Euro betragen. Das Plug-in lässt sich in den Formaten VST2, VST3, AU und AAX unter Windows und macOS einsetzen.

Links

  1. Profilbild
    bluebell AHU

    Wenn das Ausgangsmaterial so verzerrt und unangenehm ist wie im Video, kann ein Plugin nichts mehr retten.

    • Profilbild
      Filterpad AHU

      @bluebell Und wie auch schon beim neuen Pulsar, den ich tatsächlich nicht ungern mag, wieder mal keine Presets was ich so gesehen habe. Heißt hinhören, hinhören und nochmals hinhören. Keine Ahnung warum das auf einmal keine Bedeutung mehr hat! Gut, die Plugins sind jetzt nicht allzu schwer in der Bedienung, aber so ein wenig Hilfestellung wäre ganz nützlich meiner Ansicht nach. Und ja, das mit der Verzerrung der Grundklänge im Video ist echt hart. ^^ Hätte das echt gerne ebenfalls auf einen normalen (dumpfen) Klang gehört. Wie alles bei Plugin-Alliance wirkt es günstig, ist aber im Verhältnis eher teuer. Wer einen Account hat, unbedingt einloggen und erst dann kaufen. Da gibt es oftmals nochmals Rabatt, unabhängig von dem ausgeschilderten Preisangebot. Beim bx Pulsar war das auch so. Ansonsten scheint der Vitalizer ein guter Helfer zu sein für die Vitalität der Klänge um sich im Mix durchzusetzen – Vitamine für den Sound!

      • Profilbild
        bluebell AHU

        @Filterpad Dabei sind gute und übersichtlich benannte/sortierte Presets eins der Argumente für kostenpflichtige Plugins. Es ist ja nicht so, dass man die diversen Enhancer, Stereoverbreiterer und Sättiger nicht kostenfrei bis richtig frei mit Quellcode bekäme.

      • Profilbild
        frankste

        @Filterpad Beide Plugins werden mit Presets geliefert, nicht in einen eigenem Browser, Ich nutze Live und im Plugin Ordner in Ableton muss ich auf das kleine Dreieck vor dem Plugin klicken dann erscheinen sie.
        Beim Viatlizer sind imho, die Resultate besser wenn man selbst einstellt, und die Parameter auf dem Sound anpasst.

  2. Profilbild
    Polysix

    Kleine Zusatzinfo: wer bei Plugin Alliance bereits die MK2-T Version gekauft hat, erhält einen Nachlass. Das ist vor dem Kauf nicht ersichtlich. Beim Checkout zahlt man für das Upgrade nur noch knapp 27 € inkl. Steuer.

