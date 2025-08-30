Dieses Plug-in sorgt für besseren Sound

Wer seinen Mixes mehr Transparenz, Lautheit und Tiefenstaffelung verpassen möchte, sollte sich einmal das neueste Plug-in von Brainworx anschauen. Plugin Alliance SPL Vitalizer Mk3-T ist die dritte Version des Plug-ins und soll die Features des weiterhin auch als Original-Hardware erhältlichen SPL Vitalizer Mk3 in die DAW bringen.

Der vergleichsweise nüchtern als „Programm-Equalizer für Mixing und Mastering“ bezeichnete Vitalizer geht weit über den normalen Funktionsumfang eines Equalizers hinaus, basiert er doch auf psychoakustischen Prinzipien und sorgt mit wenigen Klicks für besseren Sound auf Einzelspuren, auf einem Bus- oder im Master-Kanal.

Mit Version 3 des Plug-ins passt Brainworx seine Version an die aktuelle SPL-Hardware an, die u. a. mit einer höheren Betriebsspannung arbeitet. Mit Hilfe der Tolerance Modeling Technology (TMT) haben die Plug-in-Entwickler den dadurch größeren Headroom und die größere Dynamik nachgebildet.

Nutzer früherer Versionen müssen allerdings nicht auf die älteren Versionen verzichten, denn das Mk3-Update erlaubt und bietet, neben einer frei skalierbaren Bedienoberfläche, auch die Umschaltung auf die frühere Mk2-Version.

Neben neuen Funktionen wie Auto Bypass, LC-EQ und Stereo Expander bietet das Plug-in Plugin Alliance SPL Vitalizer Mk3-T auch Mid-/Side-Processing und einen neuen Bass-Split-Modus. Dazu wurde laut Entwickler das Tube Modeling verbessert und mit dem Mono-Maker lassen sich Frequenzen unterhalb eines bestimmten Bereichs auf Mono schalten.

Erhältlich ist der Plugin Alliance SPL Vitalizer Mk3-T ab sofort zum Preis von 87,- Euro. Später soll der Preis 163,- Euro betragen. Das Plug-in lässt sich in den Formaten VST2, VST3, AU und AAX unter Windows und macOS einsetzen.