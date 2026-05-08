Der nächste Drum-Champ?

Polyend Drums soll in die Oberliga vorstoßen. Die hybride Drum-Maschine im typisch schlichten Polyend-Design vereint mehrere Syntheseformen mit einem mehrreihigen Sequencer und Effekten. Auf der Superbooth 26 kann man die Maschine am Stand W320 antesten.

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Polyend Drums – hybride Drum-Maschine

Analog, digital, Samples – auf acht Kanälen kann Drums unterschiedlichste Drum-Sounds generieren. Bis zu vier analoge Sounds können in einem Kit enthalten sein, der Rest (oder auch alle Slots) kann mit digitaler Synthese bzw. mit Samples arbeiten.

Die analogen Sounds basieren auf Schaltungen mit SSI-Chip. Als Klangquellen stehen zwei VCOs, ein Noise Generator zur Verfügung. Als Ergänzung ist hier zusätzlich ein digitaler Oszillator vorhanden, den man mit den VCOs layern oder für FM nutzen kann. Mit einem Multimodefilter und einem VCA wird der Sound dann final geformt.

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Den digitalen Teil bestereitet einen Dual-Core CPU ( 32-bit floating point bei 96kHz) mit 24-Bit / 96 kHz AD/DA-Wandlung. Für die digitalen Synth-Sounds gibt es unterschiedliche Modelle von Drums und Percussion. Insgesamt sind mehr als 40 Instrumente in Drums enthalten, die jeweils eine eigene Sub-Mutation besitzen. Was darüber hinaus geht, kann mit Samples gelöst werden.

Jeder der acht Kanäle besitzt eine kleine OLED-Anzeige, die das gewählte Instrument und die dazugehörenden Parameter visualisiert. 10 Regler übernehmen festgelegte und pro Instrument variierende Aufgaben.

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Der Sequencer ist mit vier Reihen à 16 Step-Tasten ausgestattet. Man kann die Reihen zwischen zwei Gruppen für die acht Kanäle umschalten. Ebenso lassen sich länger Pattern mit bis zu 64 Steps über die vier Reihen programmieren.

Drums besitzt drei Effektgruppen: Send-FX für gemeinsame Nutzung, Insert-FX pro Kanal, die sich mit dem Sequencer rhythmisch steuern lassen, und eine Master-Effektkette zum Abrunden des Gesamtklangs.

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Neben dem Master-Ausgnag sind auch acht Einzelausgänge für die Kanäle vorhanden. Alternativ kann Audio auch via USB-C ausgegeben werden. Dazu kommen zwei Audioeingänge, Phones und ein MIDI-Trio (3,5 mm TRS).

Polyend Drums wird in Silber oder Schwarz angeboten kann ab sofort vorbestellt werden. Der Preis beträgt 2.699,- Euro. Wer jetzt ein Gerät reserviert, muss 500,- Euro anzahlen. Die Auslieferung soll in drei bis vier Monaten erfolgen.