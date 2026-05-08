ANZEIGE
ANZEIGE

Superbooth 26: Polyend Drums, hybride Drum-Maschine

Der nächste Drum-Champ?

8. Mai 2026

Polyend Drums am

Polyend Drums soll in die Oberliga vorstoßen. Die hybride Drum-Maschine im typisch schlichten Polyend-Design vereint mehrere Syntheseformen mit einem mehrreihigen Sequencer und Effekten. Auf der Superbooth 26 kann man die Maschine am Stand W320 antesten.

ANZEIGE

Polyend Drums – hybride Drum-Maschine

Analog, digital, Samples – auf acht Kanälen kann Drums unterschiedlichste Drum-Sounds generieren. Bis zu vier analoge Sounds können in einem Kit enthalten sein, der Rest (oder auch alle Slots) kann mit digitaler Synthese bzw. mit Samples arbeiten.

Die analogen Sounds basieren auf Schaltungen mit SSI-Chip. Als Klangquellen stehen zwei VCOs, ein Noise Generator zur Verfügung. Als Ergänzung ist hier zusätzlich ein digitaler Oszillator vorhanden, den man mit den VCOs layern oder für FM nutzen kann. Mit einem Multimodefilter und einem VCA wird der Sound dann final geformt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Den digitalen Teil bestereitet einen Dual-Core CPU ( 32-bit floating point bei 96kHz) mit 24-Bit / 96 kHz AD/DA-Wandlung. Für die digitalen Synth-Sounds gibt es unterschiedliche Modelle von Drums und Percussion. Insgesamt sind mehr als 40 Instrumente in Drums enthalten, die jeweils eine eigene Sub-Mutation besitzen. Was darüber hinaus geht, kann mit Samples gelöst werden.

Jeder der acht Kanäle besitzt eine kleine OLED-Anzeige, die das gewählte Instrument und die dazugehörenden Parameter visualisiert. 10 Regler übernehmen festgelegte und pro Instrument variierende Aufgaben.

ANZEIGE

Polyend Drums oled

Der Sequencer ist mit vier Reihen à 16 Step-Tasten ausgestattet. Man kann die Reihen zwischen zwei Gruppen für die acht Kanäle umschalten. Ebenso lassen sich länger Pattern mit bis zu 64 Steps über die vier Reihen programmieren.

Drums besitzt drei Effektgruppen: Send-FX für gemeinsame Nutzung, Insert-FX pro Kanal, die sich mit dem Sequencer rhythmisch steuern lassen, und eine Master-Effektkette zum Abrunden des Gesamtklangs.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neben dem Master-Ausgnag sind auch acht Einzelausgänge für die Kanäle vorhanden. Alternativ kann Audio auch via USB-C ausgegeben werden. Dazu kommen zwei Audioeingänge, Phones und ein MIDI-Trio (3,5 mm TRS).

Polyend Drums wird in Silber oder Schwarz angeboten kann ab sofort vorbestellt werden. Der Preis beträgt 2.699,- Euro. Wer jetzt ein Gerät reserviert, muss 500,- Euro anzahlen. Die Auslieferung soll in drei bis vier Monaten erfolgen.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Beats Keys Studio Vintage
Mehr zum Thema Superbooth 26
Latest Stories
Superbooth2026 Nord Electro 7

Lohnenswertes Upgrade

Superbooth 26: Nord Electro 7 Video-Demo

News
08.05.2026 |7
Erica Synths Resonant Filterbank vs

Desktop-Filter mit 10 Bändern

Superbooth 26: Erica Synths Resonant Filterbank

News
07.05.2026 |1
Pink Parrot Studio Quadtrack

Sequencing im Amiga-Stil

Superbooth 26: Pink Parrot Studio Quadtrack, Software-Groovebox

News
07.05.2026 |5
Sonicware deconstruct Minimal Groovebox vs

Drums, Bass-Synth & Sampler

Superbooth 26: Sonicware deconstruct Minimal, Groovebox

News
07.05.2026 |4
Modal Electronics Element One vs

VA-Synth für Performer

Superbooth 26: Modal Electronics Element One, Synthesizer

News
07.05.2026 |20
kiviak instruments wofi le

Jetzt gibt's den WoFi-Sampler im kompakten Format

Superbooth 26: Kiviak Instruments WoFi LE, Sampler

News
06.05.2026 |4
1010music blackbox 2

Was kann die neue Version des Compact Sampling Studios?

Superbooth 26: 1010music blackbox 2, Compact Sampling Studio

News
06.05.2026 |1
Twisted Electrons FLEXFM vs

Groovebox mit FM und Sampling

Superbooth 26: Twisted Electrons FLEXFM, Groovebox

News
06.05.2026 |7
dadamachines tbd-16 vs

Open Source & hackable

Superbooth 26: dadamachines tbd-16, Groovebox

News
06.05.2026 |0
Tasty Chips GR-2 Granular Synthesizer vs

GR-MEGA in klein

Superbooth 26: Tasty Chips GR-2, Granular-Synthesizer

News
06.05.2026 |0
Xaoc Devices Budapeszt Skopje Eurorack vs

Spektral-Filter & Dual-Quantizer

Superbooth 26: Xaoc Devices Budapeszt & Skopje, Eurorack

News
06.05.2026 |0
Cyma Forma RND synth vs

Gadget oder Inspiration?

Superbooth 26: Cyma Forma RND synth, Zufalls-Synthesizer

News
06.05.2026 |1
zaehl pm12 mixer

Analoger Performance Mixer gesichtet

Superbooth 26: ZÄHL PM12, Performance Mixer

News
06.05.2026 |9
Buchla Ziggy Synthesizer vs

West Coast im Kompaktformat

Superbooth 26: Buchla Ziggy, Synthesizer

News
05.05.2026 |7
Schmidt Vi deck Synthesizer vs

Schmidt Synthesizer als 2 Plug-ins

Superbooth 26: Schmidt Vi & deck, Plug-ins

News
05.05.2026 |10
MOE LedRover vs

Mehr Drive für Synthesizer

Superbooth 26: MOE LedRover, Stereo-Overdrive

News
04.05.2026 |0
Apaeron Afour Synthesizer vs

Poly-Synth im A4-Format

Superbooth 26: Apaeron Afour, Synthesizer

News
04.05.2026 |7
Grp Synthesizer A10 vs

Vorbestellung nur bis zur Superbooth

Superbooth 26: Grp Synthesizer A10, Modular-Synthesizer

News
04.05.2026 |28
sikh s32 controller

Controller mit passendem Eurorack-Modul

Superbooth 26: Shik S32, MIDI-Controller

News
04.05.2026 |0
Oddment Audio ODD-1 Granular-Sampler vs

Granulares Soundlabor

Superbooth 26: Oddment Audio ODD-1, Granular-Sampler

News
03.05.2026 |5
tubbutec controller designer

Maßgeschneiderte Controller

Superbooth 26: Tubbutec Controller Designer

News
02.05.2026 |1
Knif Audio Knifonium Modular FX vs

Röhren-Effekte im 5U-Format

Superbooth 26: Knif Audio Knifonium Modular FX

News
02.05.2026 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X