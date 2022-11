Polyend Play 1.1, umfangreiches Firmware-Update

Neue Features & Sample Packs

Polyend hat für die Sample-Groovebox Play das Firmware-Update 1.1 veröffentlicht, mit dem eine Vielzahl von Funktionen und zwei neue Sample Packs nachgereicht werden. Den Testbericht zum Play (Version 1.01) findet ihr unter diesem Link.

ANZEIGE

Mit der Version 1.1 kann Play Files auf eine SD Card exportieren. Es gibt Optionen für den Export von Master (gesamtes Audio), einzelnen Tracks, dem ausgewählten Pattern oder einer ganzen Pattern-Chain.

Beim Sample Management lassen sich nun alle ungenutzten Samples aus einem Projekt löschen. Der Workflow mit Quick Copy-Operationen für Patterns, Variations, Step Pages und Steps wurde verbessert. Dazu wurde auch die Visualisierung der Variations mit anderen Farben geändert.

Die MIDI-Clock und Transport-Befehle werden nun simultan über beide MIDI-Outs (DIN, Jack) und USB gesendet. Weitere Verbesserungen betreffen die Abspeicherung und dem Workflow beim Arbeiten mit Samples. Außerdem wurde mehrere Bug Fixes durchgeführt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Zwei neue Sample Packs gehören zum Update: House und Tech House. Außerdem sind ganze 50 zusätzliche Beat Fills hinzu gekommen, die Polyend namentlich aufführt: Always Different, Always Late, Autumn Fall, Backtrack, Bicycle Fail, Break It, Cat Hat, Crocko, Destroyson, Driller, Drowner, Dubzap, Fade In, Fast Walker, Fill It, Half Life, Hat Trick, Hi-Hat Uzi, Hitman, Intelektual, Jump Up, Jumpy, Kick It, Look up, Market Beat, Melty, Metal Hits, Mind Glowing, Nice Break, Oh Wait, Pattern Break, Pitcher, Playing Funny, Rewind, Ridge Racer, Robot Drum, Sewers, Slow Down, Snaresky, Spaciality, Spill That, Step Up, Swing It, Swoosh, Take It, Think, Tin, Too Basic, Two People, Way Too Late.

Das Firmware-Update Polyend Play 1.1 steht ab sofort kostenlose zum Download bereit.