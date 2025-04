Polyend Play 1.6 Firmware-Update

Finger Drumming & Perform FX für MIDI-Tracks

Auch nachdem die Produktion schon längst eingestellt ist, erhält die Firmware der Sample-Groovebox Polyend Play ein Update. Mit der Version 1.6 bekommt Play zwei vielfach angefragte Features. Mit dem Finger Drumming Mode lassen sich Samples manuell spielen, was zum Improvisieren einlädt. Diese Funktion gehört beim Polyend Tracker schon lange dazu. Weiterhin lassen sich die Perform FX nun auch auf MIDI-Tracks anwenden. Das dürfte vor allem für Live-Performer interessant sein.

Übrigens, für den Nachfolger Play+ wurden die gleichen Features in dem Update 1.2 nachgereicht.

Außerdem wurden mit dem Update folgende Bugfixes durchgeführt:

Play Chain no longer skips Patterns

Out of memory indication while loading some of the Play+ demo projects

Live rec: Bipolar Synth Macros are set to -63 instead of 0

MIDI: when Note was set to the lowest octave or No Note, Rnd Note could trigger notes below C0

Sample Pool folders will no longer occasionally disappear

View Keyboard: Notes no longer hang when playing an octave out of the range of the currently selected steps

Freeze (Red screen) was possible when editing Synth engines

Synth: Patch Macro values could load incorrectly after reboot

Previewing / changing synth patches could lead to corrupted USB Audio

Das Update 1.6 ist kostenlos und steht ab sofort bei Polyend zum Download bereit.

Ab hier die Meldung vom 4. November 2022

Polyend hat für die Sample-Groovebox Play das Firmware-Update 1.1 veröffentlicht, mit dem eine Vielzahl von Funktionen und zwei neue Sample Packs nachgereicht werden. Den Testbericht zum Play (Version 1.01) findet ihr unter diesem Link.

Polyend Play – Firmware 1.1

Mit der Version 1.1 kann Play Files auf eine SD-Card exportieren. Es gibt Optionen für den Export von Master (gesamtes Audio), einzelnen Tracks, dem ausgewählten Pattern oder einer ganzen Patterns-Chain.

Beim Sample-Management lassen sich nun alle ungenutzten Samples aus einem Projekt löschen. Der Workflow mit Quick-Copy-Operationen für Patterns, Variations, Step-Pages und Steps wurde verbessert. Dazu wurde auch die Visualisierung der Variations mit anderen Farben geändert.

Die MIDI-Clock und Transportbefehle werden nun simultan über beide MIDI-Outs (DIN, Jack) und USB gesendet. Weitere Verbesserungen betreffen die Abspeicherung und dem Workflow beim Arbeiten mit Samples. Außerdem wurde mehrere Bug-Fixes durchgeführt.

Zwei neue Sample-Packs gehören zum Update: House und Tech House. Außerdem sind ganze 50 zusätzliche Beat-Fills hinzugekommen, die Polyend namentlich aufführt: Always Different, Always Late, Autumn Fall, Backtrack, Bicycle Fail, Break It, Cat Hat, Crocko, Destroyson, Driller, Drowner, Dubzap, Fade In, Fast Walker, Fill It, Half Life, Hat Trick, Hi-Hat Uzi, Hitman, Intelektual, Jump Up, Jumpy, Kick It, Look up, Market Beat, Melty, Metal Hits, Mind Glowing, Nice Break, Oh Wait, Pattern Break, Pitcher, Playing Funny, Rewind, Ridge Racer, Robot Drum, Sewers, Slow Down, Snaresky, Spaciality, Spill That, Step Up, Swing It, Swoosh, Take It, Think, Tin, Too Basic, Two People, Way Too Late.

Das Firmware-Update Polyend Play 1.1 steht ab sofort kostenlose zum Download bereit.