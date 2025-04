Polyend Play+ Firmware 1.2, Sampling-Groovebox

Ja, genau, Spielzeug! – aber es gibt echte faktische Gründe:

– Der Offline-Equalizer hat einen lächerlich geringen Q-Faktor, was ihn nahezu unbrauchbar macht.

– Der Headroom ist wirklich schlecht, man muss jedes Sample, das man importiert, um 12 dB abgesenkt werden muss, bevor man mit dem Musizieren beginnt, sonst kommt es zu Verzerrungen.

– Der Filter verzerrt unweigerlich, wenn die Grenzfrequenz in den Tiefen gesetzt werden.

– Der Stem-Export ist fehlerhaft und die exportierten Stems geraten aus dem Takt.

– Die Sample-Wiedergabe erzeugt Klicks. Angeblich in der neuesten Firmware behoben, aber der Deklick-Algorithmus zerstört Transienten.

– Der Midi-Synch ist instabil und die Transportsteuerung weist spürbare Latenz auf. Es gibt sogar eine Einstellung, mit der man die Latenzkompensation einstellen und so das Problem beheben könnte, funzt aber nicht

Und genau das, wage ich vorherzusagen, haben sie im Plus immer noch nicht gefixt.

Und dass die neuen Synth Engines nicht mit den 12 Knobs bedient werden können, fühlt sich der Plus eher wie ein irre überteuertes Software-Update an. Der abermals lächerliche Speicher trägt ebenso dazu bei.

Nach meinen wirklich wohlmeinenden Experimenten mit der MEDUSA, dem Tracker und nun den Play, ist meine Labormotivation und Sympathie für Polyend auf Null.