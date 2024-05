Polyend Press - Optischer Kompressor mit Sidechain-Funktion

Der Polyend Press ist ein analoger Compressor in True Stereo mit interessanter Sidechain-Funktion.

Die Superbooth 2024 ist in vollem Gange, seit heute geben sich in Berlin wieder internationale Aussteller die Klinke in die Hand. Einer davon ist Polyend, bekannt für den „Tracker“, ein Standalone Audio Workstation. Nun hat der Hersteller einen Hardware Compressor angekündigt, der im Pedalformat daherkommt, sich aber primär nicht nur an Gitarristen wendet, sondern vor allem die Kollegen der elektronischen Musik ansprechen soll. Was natürlich nicht heißt, dass nicht auch Gitarristen von den umfangreichen Funktionen profitieren können.

Polyend Press – Stereo Compressor mit Sidechain-Funktion

Der Polyend Press Stereo Compressor verfügt nämlich, neben dem praktischen Pedalboard-Format, in erster Linie über den Sound klassischer Studiokompressoren. Der Polyend Press ist vollständig analog aufgebaut und verfügt über Stereo Ein- und Ausgänge, die jeweils im TRS-Format mit 6,3 mm Klinkenbuchse vorliegen. Wer ein externes Sidechain-Signal bearbeiten möchte, und hier sind wohl in allererster Linie die Freunde knackiger Bassdrum Sounds oder fieser Synthesizer Soundsangesprochen, kann dieses Signal über 3,5 mm TRS-Buchsen zuführen.

Neben den üblichen Verdächtigen im Bereich der Regler – namentlich Threshold, Ratio und Make-up – finden wir einen Mix-Regler, der das Gerät befähigt, auch parallele Kompression zu bewerkstelligen. Attack und Release sorgen für effektive Feinjustierung der Kompression.

Das Sidechain-Signal bekommt jeweils eine Highpass- und einen Lowpass Filter spendiert, der Highpass arbeitet dabei im Bereich von 10 Hz bis 3 kHz, der Lowpass lässt alles unterhalb 100 Hz bis 20 kHz durch. Damit sollte man knackige Sounds erreichen können, die die üblichen Hardware-Compressoren im Pedalformat nicht hinbekommen. Auch deshalb ist das Pedal wohl eher für elektronische Musik, als für Gitarristen geeignet, aber vor allem Bassisten sollten auch von den Möglichkeiten des Polyend Press profitieren können.

Das Release-Datum ist grob mit „Herbst 2024“ angekündigt, ein Preis für das Pedal steht leider bisher nicht fest. Wir bleiben aber dran, das scheint ein mehr interessantes Pedal zu sein, dass hier bei uns durch die Redaktion getrieben werden dürfte. Bislang gibt es aber selbst auf der Homepage des Herstellers noch keine genaueren Informationen zum Polyend Press, wir bleiben also gespannt dran.