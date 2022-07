Polyend Tracker 1.6, Update für Standalone Sequencer

Neuer Effekt und Partner für Play

Vor einigen Wochen stellte Polyend seine Groovebox Play vor, die ersten Geräte sollten bald verfügbar sein. Zunächst folgt jetzt aber erstmal ein Update für den bereits länger erhältlichen Tracker, eine Kombination aus Standalone Sequencer und Sampler.

Polyend Tracker 1.6

Laut Polyend gibt es zahlreiche Verbesserungen in der aktuellen Firmware 1.6. So hat man sich u. a. der Optik angenommen, so dass User ab sofort zwischen zwei Schriftarten wählen können. Dazu gibt es ein neues Theme in monochromer (Old School) Optik.

Bei den Effekten ist ein neues Delay hinzugekommen, dass mit einem längeren Feedback und einem zusätzlichen Filter aufwartet.

So bald die Groovebox Play verfügbar ist, wird man mit dieser den Track steuern können. Damit wird aus dem Tracker ein 8-stimmige digitaler Synthesizer, der über die Hardware-Bedienelemente von Play in Echtzeit gesteuert werden kann, toll.

Passend dazu beinhaltet das Firmware Update 1.6 ein kostenloses Sample Paket von Recue.

Im folgenden Video hat Polyend die wichtigsten Neuerungen für euch zusammengestellt:

Der Polyend Tracker ist aktuell zum Preis von 555,- Euro erhältlich. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr in unseren beiden Tests zum Tracker:

Polyend pflegt seinen Tracker bereits viele Jahre und auch dieses kostenlose Update bringt wieder ein paar feine Verbesserungen mit sich.