Hochwertige Klangtransformation

Polyfreq Phonom ist ein Granular-Sampler, der mit „Sub-Sample-Precision“ und „Audio-Rate-Modulation“ aus beliebigen Samples ungewöhnliche Texturen, atmosphärische Soundscapes und transformierte Beats erzeugen kann.

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Polyfreq Phonon – Klangtransformator

Das Plug-in Phonon ist 8-stimmig polyphon. Pro Stimme kann ein Sample in bis zu 256 Grains zerbröselt werden. Damit lassen sich Samples, die einfach per Drag & Drop geladen werden, auf unterschiedliche Weisen verfremden.

Dazu gehört u.a. Pitch Shifting, wobei die Tonhöhe automatisch anhand der Root-Note des Samples abgeleitet wird. Damit lässt sich quasi aus jedem Sample ein spielbarer Klang generieren, wofür vier verschiedene Key-Follow-Modi zur Verfügung stehen. Ebenso ist normales Time Stretching möglich.

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Aber die Samples können auch in granulare Wolken verwandelt und komplett durch die Mangel gedreht werden. Darüber hinaus können die Grains rhythmisch generiert und zum Host-Tempo synchronisiert werden. Importierte Beats lassen sich im Timing und Klang tiefgreifend verändern.

Phonon verfügt derzeit über neun unterschiedliche Modulatortypen, weitere sind geplant. Diese reichen in der Geschwindigkeit bis in den Audio- bzw. Grain-Bereich. Nahezu alle Parameter lassen sich über eine flexible Matrix mit 12 Slots ansteuern. Die Verbindungen werden einfach per Drag & Drop hergestellt.

Zur weiteren Bearbeitung der Sounds sind ein Multimodefilter, ein Amp mit Overdrive, ein einfaches Reverb und ein Limiter vorhanden.

Polyfreq Phonon ist als VST3-Plug-in und Standalone-Version für macOS und Windows verfügbar. Der Preis beträgt derzeit noch 45,56 britische Pfund (33 % Rabatt zur Einführung). Eine 30 Tage lauffähige Testversion kann beim Entwickler heruntergeladen werden.