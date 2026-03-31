Griechische Boutique-Effekte mit eigener Handschrift

Crazy Tube Circuits aus Athen gehört zu den Herstellern, die sich trotz eines dicht besetzten Boutique-Marktes eine klare eigene Identität erarbeitet haben. Statt reine Vintage-Kopien zu bauen oder auf extreme Spezialeffekte zu setzen, verbindet die griechische Manufaktur klassische Klangästhetik mit moderner Technik und praxisorientierter Bedienung. Im Mittelpunkt stehen Dynamik, Transparenz und ein Spielgefühl, das sich eng am Verhalten klassischer Verstärker orientiert. Fünf ausgewählte Pedale zeigen exemplarisch, wie diese Philosophie in der Praxis umgesetzt wird.

Kurz & knapp Worum geht es? Boutique-Pedale von Crazy Tube Circuits – mit fünf ausgewählten Modellen in die Klangphilosophie der griechischen Manufaktur Klangphilosophie: Vintage-inspirierte Sounds treffen auf moderne Technik und hohe Dynamik.

Vintage-inspirierte Sounds treffen auf moderne Technik und hohe Dynamik. Fünf Pedale: HI-Power, Venus, White Whale, Mirage und Orama im kompakten Überblick.

HI-Power, Venus, White Whale, Mirage und Orama im kompakten Überblick. Praxisfokus: Transparenz, Headroom und musikalische Sweet-Spots statt Effekt-Extreme.

Transparenz, Headroom und musikalische Sweet-Spots statt Effekt-Extreme. Große Bandbreite: Von Amp-in-a-Box über Federhall bis zum Boutique-Fuzz.

Von Amp-in-a-Box über Federhall bis zum Boutique-Fuzz. Boutique ohne Exzentrik: Durchdachte Werkzeuge für Gitarristen mit Anspruch an Dynamik und Spielgefühl.

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Crazy Tube Circuits – zwischen Vintage und Vision

Boutique-Pedale sind schon lange kein Nischenphänomen mehr. Doch nur wenige Hersteller schaffen es, sich innerhalb eines gesättigten Marktes mit einer klar erkennbaren Identität zu positionieren. Crazy Tube Circuits, gegründet in Athen, gehört genau zu dieser Kategorie. Die Firma steht für eine klangliche Philosophie, die Vintage-Referenzen ernst nimmt, sie jedoch nicht konserviert, sondern technisch und musikalisch weiterentwickelt.

Seit den frühen 2010er-Jahren entwickelt die griechische Klangschmiede Effektgeräte, die sich bewusst zwischen Tradition und Moderne bewegen. Während viele Boutique-Marken entweder radikal experimentieren odfer historische Schaltungen möglichst exakt reproduzieren, verfolgt CTC einen hybriden Ansatz. Klassische Verstärkertypen, legendäre Reverb-Effekte oder kultige Overdrive-Pedale bilden die Grundlage. Doch jedes Pedal wird so abgestimmt, dass es heutigen Bühnen- und Studiosituationen gerecht wird. Das betrifft sowohl die inneren Werte in Bezug auf die Klangqualität als auch die Hardware, die selbst höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Viele Geräte von CTC arbeiten zudem mit erhöhter interner Spannung, um den Headroom zu vergrößern und Transienten sauber abzubilden. Das Resultat ist ein offenes Spielgefühl, das stark auf Anschlag und auf das Arbeiten mit dem Volume-Poti reagiert. Effekte werden bei CTC nicht als starre Klangfilter verstanden, sondern als interaktive Erweiterung des Instruments.

Klangphilosophie – Transparenz statt Überzeichnung

Charakteristisch für die Effekte von Crazy Tube Circuits ist die ausgewogene Balance zwischen Färbung und Transparenz. Overdrives komprimieren den Ton nicht übermäßig, Reverbs bleiben definiert, Modulationseffekte integrieren sich organisch ins Spiel. Statt spektakulärer Extremwerte steht ganz klar die musikalisch sinnvolle Nutzung im Vordergrund. Diese Haltung zeigt sich auch im Design: Die Pedale sind robust konstruiert, klar strukturiert und ohne unnötige Parameterüberladung.

Die Regler greifen musikalisch ineinander, Sweet Spots sind leicht erreichbar. Das wirkt vielleicht unspektakulär. Im praktischen Einsatz ist das aber ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Wie diese Philosophie in die Praxis umgesetzt wird, zeigt sich an fünf exemplarischen Modellen, die wir für dieses Porträt ausgewählt haben.

Britischer Amp-Charakter im Pedalformat

Crazy Tube Circuits HI-Power

Das HI-Power orientiert sich an den legendären britischen Hiwatt-Verstärkern. Statt einer simplen Verzerrerschaltung bietet das Pedal eine vollständige Vorstufen-Emulation mit luftigem Headroom. Clean-Sounds liefern straffe Bässe, fokussierte Mitten und klare Höhen. Mit zunehmendem Gain entsteht ein offener Crunch, der auch bei komplexen Akkorden nicht zum Matschen neigt.

Statt hartem Clipping bietet das HI-Power eine harmonisch strukturierte Verzerrung, die sich wie der Overdrive einer „echten“ Röhrenvorstufe verhält. Transienten bleiben erhalten, die Dynamik wird nicht eingeschränkt. Das ist speziell im Bandgefüge wichtig. Denn der Ton setzt sich durch, ohne aggressiv zu wirken oder andere Instrumente zu überdecken. Das HI-Power eignet sich sowohl als Amp-in-a-Box vor Clean-Amps als auch als zusätzliche Gain-Stufe bei bereits angezerrten Verstärkern. Besonders die Stile Classic Rock, Progressive oder Indie profitieren von der Mischung aus Druck und Transparenz, die das HI-Power zweifellos bietet.

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Subtile Sättigung mit Röhre

Crazy Tube Circuits Venus

Der Venus Overdrive positioniert sich im Bereich eines Low- bis Mid-Gain-Drives. In moderaten Einstellungen wirkt das Pedal fast wie ein Enhancer: Der Sound gewinnt an Wärme, Dichte und Präsenz, ohne Transparenz einzubüßen. Dreht man den Gain weiter auf, entwickelt sich ein sustainreicher Overdrive, der dennoch strukturiert bleibt und selbst komplexe Akkorde sauber auflöst. Eine besondere Rolle spielt dabei die im Pedal integrierte ECC832-Doppeltriode – eine Hybridröhre, die eine ECC83- und eine ECC82-Triode in einem Kolben kombiniert und damit für eine lebendige Dynamik sorgt.

Über den Bias-Regler lässt sich zudem der Arbeitspunkt der Röhre variieren. Dadurch lassen sich Ansprache, Kompression und Klangtextur von straff und offen bis hin zu weicher, leicht sättigender Röhrencharakteristik beeinflussen. Seine Flexibilität macht den Venus vom Blues über Alternative bis hin zu moderner Rock-Produktion zu einem vielseitigen Werkzeug. Deshalb landet er bei vielen Gitarristen gern als „Always-on-Pedal“ auf dem Board.

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Surf, Federhall und Tremolo-Vibes

Crazy Tube Circuits White Whale

Das White Whale widmet sich ganz dem klassischen Spring-Reverb-Sound amerikanischer Vintage-Amps, wie man ihn aus vielen Fender-Combos der 60er kennt. Statt einer sterilen Hall-Emulation setzt Crazy Tube Circuits hier auf eine Kombination aus analoger Signalführung und einer sorgfältig abgestimmten digitalen Hall-Engine, die den charakteristischen Federhall-Sound erstaunlich authentisch einfängt. Von subtiler Raumtiefe bis hin zu herrlich tropfenden Surf-Sounds ist hier fast alles drin.

Zusätzlich hat das Pedal ein integriertes Tremolo an Bord, das an die pulsierenden Modulationseffekte klassischer Fender Blackface-Amps erinnert. Clean-Sounds erhalten dadurch nicht nur mehr Tiefe, sondern auch schwebende Modulationen. Der Reverb bleibt klar und definiert, selbst bei höheren Mix-Einstellungen, während das Tremolo vom dezenten Pulsieren bis hin zu deutlich hörbarem Vintage-Groove reicht. Zusammen entsteht genau diese magische Kombination aus Hall und Tremolo, die man mit traditionellen Surf- und Blues-Sounds verbindet.

Doppelter Raumarchitekt

Crazy Tube Circuits Mirage

Mit dem Mirage Dual Reverb schlägt Crazy Tube Circuits die Brücke zwischen klassischem Effektpedal und studiotauglichem Hall. Zwei vollständig unabhängige Reverb-Engines arbeiten hier unter einem Gehäuse und lassen sich seriell, parallel oder in getrennten Signalwegen betreiben. Dadurch entstehen Räume, die deutlich über einen einzelnen Hall hinausgehen. Ein kompakter Room- oder Plate-Reverb kann beispielsweise die Konturen des Direktsignals schärfen, während ein zweiter, großflächiger Ambient-Hall darüber schwebt und Tiefe erzeugt. Gerade im Stereo-Betrieb entfaltet das Mirage dabei eine beeindruckende räumliche Breite.

Dank der flexiblen Routing-Optionen funktioniert das Pedal nicht nur im klassischen Gitarren-Setup, sondern ebenso gut mit Synthesizern, Drum-Machines oder im Studio. Trotz der komplexen Architektur bleibt die Bedienung erstaunlich zugänglich. Die wichtigsten Parameter sind schnell erreichbar und laden zum Experimentieren ein. Klanglich bewegt sich das Mirage dabei souverän im Umfeld der bekannten High-End-Reverb-Pedale, ist jedoch deutlich günstiger zu bekommen.

Creepy, creamy & loud

Crazy Tube Circuits Orama

Das Orama kombiniert ein Boutique-Fuzz im Stil des legendären Frantone Peachfuzz mit einer Amp-Sektion, die sich klanglich an einem Orange OR120 orientiert. Beide Schaltungen arbeiten unabhängig voneinander und können entweder einzeln genutzt oder über einen seriellen Effekt-Loop flexibel miteinander kombiniert werden. Dadurch lässt sich das Orama sowohl als eigenständiges Fuzz-Pedal als auch als charakterstarker Preamp einsetzen.

Technisch interessant ist die interne Spannungsanhebung auf 34 Volt, die dem Pedal ungewöhnlich viel Headroom und damit ein sehr dynamisches Spielgefühl verleiht. Für die Klangformung stehen mit F.A.T. (Frequency Adjust Tone) und H.F.D. (High Frequency Drive) zwei Regler bereit, die tief in Mittenstruktur und Obertöne eingreifen und so ein breites Spektrum vom cremigen Vintage-Fuzz bis hin zu aggressiven, obertonreichen Zerrsounds ermöglichen. Eine integrierte Cab-Simulation bietet das Orama allerdings nicht. Wer das Pedal direkt ins Recording-Interface oder die PA spielen möchte, sollte daher einen zusätzlichen IR-Loader oder eine andere Art von Speaker-Simulator einsetzen.

Crazy Tube Circuits bewegt sich im oberen Boutique-Segment, ohne sich über Exzentrik zu definieren. Statt radikaler Klangexperimente stehen durchdachte Konzepte im Vordergrund. Die Pedale sind Werkzeuge für Musiker, die ihren Sound bewusst gestalten wollen.

Während viele Boutique-Hersteller stark auf einen spezifischen Signature-Sound setzen, bietet CTC ein Portfolio, das nahezu alle Ansprüche bedient. Das Spektrum reicht von britischer Amp-Ästhetik über amerikanischen Federhall bis hin zu organischer Analogmodulation. Gerade diese stilistische Bandbreite macht die Marke für Gitarristen interessant, die kein eindimensionales Setup suchen, sondern ein flexibles, dynamisch reagierendes Klangsystem, das motivierend und ebenso inspirierend wirkt.