Von Chorus bis Chaos

EarthQuaker Devices steht für kreative Boutique-Pedale mit eigenständigem Charakter. Wir zeigen Fuzz-, Modulations-, Delay- und Reverb-Effekte und ihre besonderen Klangkonzepte im Überblick.

Kurz & knapp Worum geht es? EarthQuaker Devices steht für kreative Boutique-Effektpedale mit eigenständigem Sounddesign. Wir werfen einen Blick auf Philosophie, Konzepte und ausgewählte Highlights aus dem Sortiment. Hersteller: EQD kombiniert technische Innovation mit kreativer Klanggestaltung und ungewöhnlichem Design.

EQD kombiniert technische Innovation mit kreativer Klanggestaltung und ungewöhnlichem Design. Fuzz: Pedale wie Hoof oder Fuzz Master General liefern vielseitige, dynamische Zerrsounds.

Pedale wie Hoof oder Fuzz Master General liefern vielseitige, dynamische Zerrsounds. Modulation: Aurelius und Spatial Delivery bieten expressive, bewegte Klanglandschaften.

Aurelius und Spatial Delivery bieten expressive, bewegte Klanglandschaften. Delay & Reverb: Avalanche Run und Afterneath erweitern Sounds um atmosphärische Texturen.

Avalanche Run und Afterneath erweitern Sounds um atmosphärische Texturen. Fazit: EQD-Pedale sind kreative Werkzeuge für Musiker, die über klassische Sounds hinausgehen wollen.

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EarthQuaker Devices wurde 2004 in Akron, Ohio, von Jamie Stillman gegründet – wie so oft in der Boutique-Pedal-Szene von einem Musiker, der gleichzeitig Bastler und Technik-Enthusiast ist. Stillman erkannte früh, dass klassische Effektgeräte zwar coole Sounds liefern, in der Praxis jedoch oft unflexibel, limitiert oder schwer zu handhaben sind. Er begann zunächst mit Reparaturen und Modifikationen bestehender Geräte, experimentierte mit Schaltungen, Bauteilen und Leiterplatten-Layouts und verfolgte das Ziel, Effekte zu schaffen, die nicht nur Klang liefern, sondern spielerisch und kreativ nutzbar sind.

Stillmans Philosophie war dabei recht radikal: Pedale sollen aktive Klangpartner sein, die auf Anschlag, Signalstärke und den Ausdruck des Spielers reagieren. Jede Schaltung sollte live und im Studio gleichermaßen funktionieren, sich im Mix behaupten und gleichzeitig die kreative Freiheit erweitern. Die ersten Prototypen entstanden in Stillmans Werkstatt, wo sie unter realen Bedingungen getestet wurden: Bandproben, verschiedene Gitarren, Pickups und Verstärker bis hin zu unkonventionellen Signalwegen. Alles wurde analysiert, angepasst und immer wieder überprüft.

Zusätzlich legte Stillman großen Wert auf die visuelle Identität. Jedes Pedal besitzt eine Optik, die surreal, humorvoll oder künstlerisch verspielt ist. Diese Designs spiegeln die kreative Haltung der Marke wider und zeigen: EarthQuaker Devices produziert nicht nur Klangwerkzeuge, sondern auch ästhetische Statements. Community-Workshops, humorvolle Demos und Feedback-Runden binden die Nutzer in den Entwicklungsprozess ein und unterstreichen die Philosophie von EQD: Klang als Experiment, Pedale als Instrumente und Ausdrucksmittel für den eigenen Stil.

EQD Fuzz-Pedale – Klassiker mit eigener Stimme

Hoof – Mittenkontrolle für Durchsetzungskraft

Fuzz-Pedale dürfen natürlich bei keinem Hersteller fehlen, so auch nicht im Sortiment von EQD. Das Hoof basiert auf der legendären Electro Harmonix Big-Muff-Schaltung, erweitert diese jedoch um eine aktive Mittenregelung. Die Mitten lassen sich gezielt formen, wodurch der Sound im Bandmix präsent und definiert bleibt.

Singlecoils klingen luftig, Humbucker liefern dichte, komprimierte Texturen. Leichte Sättigung erzeugt warme Rhythmus-Sounds, während extreme Einstellungen aggressive Leads ermöglichen. Die Dynamikansprache reagiert sensibel auf Anschlagstärke und Gitarrenwahl, wodurch das Pedal zu einem interaktiven Klangpartner wird.

Das Hoof wird gerne für Alternative, Blues, Rock und experimentelle Sounds eingesetzt. Zudem eignet es sich hervorragend für kreative Kombinationen: Modulationen, Delays oder Reverbs können davor oder danach im Signalweg platziert werden, um komplexe Klangflächen zu erzeugen. Selbst subtile Anpassungen am Tone-Regler verändern die Obertonstruktur und sorgen für Nuancenreichtum im Klang.

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Fuzz Master General – mächtig dichte Sättigung

Der Fuzz Master General bietet eine kontrollierte, dichte Sättigung, die sich sowohl für Rhythmus- als auch für Lead-Sounds eignet. Die Filtersektion ermöglicht gezieltes Formen der Höhen, während das Pedal hervorragend mit dem Gitarren-Volume arbeitet und die Obertonstruktur dynamisch moduliert.

Das Pedal überzeugt durch Stabilität und Vielseitigkeit und deckt ein breites Spektrum von cremigen Crunch-Sounds bis hin zu aggressivem Fuzz ab. Wie auch das Hoof wird der Fuzz Master General gerne zusammen mit Modulationen, Delays oder Reverbs eingesetzt, um atmosphärische Klangschichten zu erzeugen. Besonders für Garage, Indie und Noise ist das Pedal ein inspirierendes Werkzeug.

EQD-Modulationseffekte – Klang in Bewegung

Aurelius – Drei Stimmen, sechs Presets

Auch im Bereich Modulation hat EQD einiges zu bieten. Ein gutes Beispiel ist der Aurelius Chorus. Er verfügt über drei Modi: klassischen Chorus, einen dichteren, Flanger-artigen Chorus sowie Leslie-artige Effekte.

Sechs Presets ermöglichen eine schnelle Umschaltung, wodurch sich nahtlos zwischen subtilen Begleittexturen und extremer Modulation wechseln lässt.

Subtile Einstellungen erhöhen die Präsenz im Mix, ohne die Klarheit zu verlieren. Extreme Settings erzeugen experimentelle Klanglandschaften mit fast Synth-artigem Charakter. Der Aurelius eignet sich besonders für Indie, Shoegaze, Ambient und experimentelle Musik.

Dank der sensiblen Regleransprache lassen sich Übergänge zwischen sanftem Chorus und intensiven Modulationen fließend gestalten. Im Studio entfaltet das Pedal zudem seine Stärke beim Layering, wodurch das Signal eine zusätzliche räumliche Dimension erhält.

Spatial Delivery V3 – Filter als Performance-Instrument

Mit dem Spatial Delivery V3 zeigt EarthQuaker Devices seine Vorliebe für interaktive, dynamikgesteuerte Klanggestaltung. Das Pedal basiert auf einem Envelope-Filter, der die Anschlagsstärke unmittelbar in Bewegung umsetzt. Je stärker das Eingangssignal, desto weiter öffnet sich der Filter.

Die V3-Version erweitert das Konzept um zusätzliche Modi und eine überarbeitete Signalarchitektur. Neben klassischen Up- und Down-Sweeps steht ein Sample-&-Hold-Modus zur Verfügung, der zufällige Filterbewegungen erzeugt.

Klanglich bewegt sich das Pedal zwischen traditionellem Auto-Wah und synthetischem Sequencer-Style.

EQD Delays – Echo als Performance-Werkzeug

Auch bei den Delay-Effekten zeigt sich EarthQuaker Devices breit aufgestellt. Das Avalanche Run kombiniert Delay und Reverb in einem robusten Gehäuse. Delay-Zeit, Repeats und Reverb-Anteil lassen sich unabhängig voneinander steuern. Der zuweisbare Expression-Anschluss ermöglicht die Kontrolle über nahezu jeden Parameter.

Die Freeze-Funktion friert Klangfragmente ein und eröffnet besonders im Ambient- oder Post-Rock-Kontext neue kreative Möglichkeiten.

Das Avalanche Run eignet sich hervorragend für Layering sowie für rhythmische und harmonische Texturen. Im Studio lassen sich komplexe Klanglandschaften aufbauen, live entstehen organische, atmende Atmosphären. Zudem harmoniert das Pedal sehr gut mit anderen Modulationseffekten – und das in breitem Stereo-Sound.

EQD Reverbs – Texturen statt bloßer Räume

Afterneath – Fragmentierte Klanglandschaften

Ein Reverb-Pedal gehört für viele Gitarristen zur Grundausstattung. EarthQuaker Devices geht hier jedoch deutlich weiter. Das Afterneath erzeugt keine klassischen Hallräume, sondern schwebende, modulierte Texturen, die den Sound auf unvorhersehbare Weise bewegen.

Der Drag-Regler beeinflusst die zeitliche Struktur: Niedrige Einstellungen verdichten den Klang zu einem warmen Reverb, hohe Einstellungen fragmentieren ihn rhythmisch und erzeugen glitchartige Klangflächen.

Das Pedal funktioniert wie ein eigenständiges Instrument und eignet sich sowohl für Soli als auch für das Layering von Akkorden.

Besonders in Shoegaze, Ambient und experimenteller Musik entfaltet das Afterneath seine Stärken. Es verwandelt einfache Gitarren- oder Synthesizer-Signale in komplexe, lebendige Klangteppiche.

EQD für Bass – Druck und Definition

Blumes – Kontur mit Verzerrung

Nicht nur Gitarristen kommen bei EQD auf ihre Kosten. Auch Bassisten profitieren von durchdachten Effektkonzepten. Das analog aufgebaute Blumes ermöglicht eine getrennte Kontrolle von Verzerrung und Frequenzen, sodass der Grundsound erhalten bleibt, während Obertöne gezielt angereichert werden.

Subtile Einstellungen liefern eine warme Verdichtung, während extreme Settings aggressive, definierte Sounds erzeugen, die sich im Mix durchsetzen.

Drei verschiedene Clipping-Optionen und eine flexible EQ-Sektion ermöglichen eine große stilistische Bandbreite – von jazzigen Sounds über Rock bis hin zu funkigen oder synthartigen Basslinien.

In Kombination mit Modulations- oder Delay-Effekten entstehen komplexe Klangschichten. Die sensible Ansprache auf Anschlag und Volume macht das Blumes zu einem vielseitigen Werkzeug für kreative Bassisten.