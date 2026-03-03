Über 40 Jahre High Gain!

ENGL Amplification aus dem bayerischen Tittmoning gehört seit Jahrzehnten zur absoluten Weltspitze im Bereich High-Gain-Röhrenverstärker. Wer ernsthaft verzerrten Gitarrensound sucht, kommt an dieser deutschen Adresse kaum vorbei.

Kurz & knapp Worum geht es? Die Geschichte von ENGL – vom Dachbodenbetrieb in Tittmoning zum international renommierten High-Gain-Verstärkerhersteller. Pioniergeist: 1984 sorgte ENGL mit einem programmierbaren Röhrenamp erstmals international für Aufsehen.

1984 sorgte ENGL mit einem programmierbaren Röhrenamp erstmals international für Aufsehen. High-Gain-Referenz: Modelle wie Savage 120 und Powerball prägten den modernen Metal-Sound nachhaltig.

Modelle wie Savage 120 und Powerball prägten den modernen Metal-Sound nachhaltig. Innovation: Frühe MIDI-Integration, komplexe Kanalarchitekturen und technischer Anspruch setzten Maßstäbe.

Frühe MIDI-Integration, komplexe Kanalarchitekturen und technischer Anspruch setzten Maßstäbe. Made in Germany: Hohe Fertigungsqualität und Produktion in Tittmoning stehen bis heute für Qualitätskontrolle.

Hohe Fertigungsqualität und Produktion in Tittmoning stehen bis heute für Qualitätskontrolle. Konstanz: Seit über 40 Jahren behauptet sich ENGL als feste Größe im internationalen Hard’n’Heavy-Bereich.

Engl Amplification – Vom Dachboden in die Welt

Es ist wahrlich selten, dass es eine deutsche Firma im Verstärkerbau bis in die oberste Liga der internationalen Wahrnehmung schafft. ENGL Amplification ist eine dieser Ausnahmen, die sich nach einigem Hin und Her einen festen Platz in der Top-10-Abteilung des Hard’n’Heavy-Bereichs erarbeitet hat.

Nach wie vor baut ENGL seine High-End-Verstärker in Deutschland. Das spricht nicht nur für die Qualität, sondern sichert auch in angespannten Zeiten heimische Arbeitsplätze. Obwohl die Firma klanglich weit mehr als „Metal“ kann, ist sie seit Dekaden auf den klassischen Heavy-Sound spezialisiert. Dessen Merchandise fasst mit dem Slogan „40 Jahre High Gain“ alle Trademarks in wenigen Worten zusammen.

Mehr als einmal haben mir verschiedene Kollegen auf die Frage nach ihren Overdrive- oder ähnlichen Pedalen geantwortet: „Pedale? Brauche ich nicht, ich spiele ENGL!“ In jedem Profiler oder sonstigen Emulationsverstärker sind mindestens zwei Speicherplätze mit ENGL-Sound-a-likes belegt. Das sorgt dafür, dass neben den Übervätern aus UK und USA auch die Bayuwaren im gleichen Atemzug als Referenz genannt werden. Wohl dem, der das von sich behaupten kann.

Edmund Engl – der Drummer, den die Gitarristen lieben

Dass hinter einem der gefürchtetsten Verstärkernamen der Rockgeschichte ein Schlagzeuger und Hobbygitarrist steckt und kein gelernter Elektroniker, dürfte den einen oder anderen überraschen. Edmund Engl, der Gründer des gleichnamigen Unternehmens, hatte schlicht die Idee, dass ein programmierbarer Verstärker das Leben eines Musikers erheblich vereinfachen würde. Die Umsetzung überließ er jemandem, der davon tatsächlich etwas verstand: Horst Langer, seinerzeit angehender Diplom-Ingenieur aus dem Nachbardorf. Er legte nicht nur das technische Fundament, sondern steht bis heute als Chefentwickler hinter jedem ENGL-Gerät. Man könnte es als glückliche Fügung bezeichnen oder schlicht als die richtige Personalentscheidung zur richtigen Zeit.

Der erste Meilenstein war die Musikmesse Frankfurt 1984. Mit dem programmierbaren Röhrenverstärker E101 schlug das kleine Unternehmen aus dem südostbayerischen Tittmoning international Wellen. Internationale Vertriebe standen Schlange. Ein Erfolg, der angesichts der bescheidenen Produktionsverhältnisse fast surreal wirkt. Gefertigt wurde damals auf dem elterlichen Dachboden und im Keller. Platinen wurden von Hand mit Fotofolien entworfen, Trafos jahrelang selbst gewickelt. Der Charme des Kleinbetriebs in seiner reinsten Form, kombiniert mit dem Ehrgeiz, etwas zu bauen, das es so noch nicht gab.

Der digitale Amp hatte allerdings einen Haken, den die Fachwelt offen ansprach: Klanglich befriedigte er nicht restlos. Die Programmierbarkeit erkaufte sich ihren Preis durch Halbleitertechnik im Preamp-Bereich, was dem Gesamtklang eine gewisse sterile Note verlieh. Ambitionierte Gitarristen akzeptierten das auf Dauer nicht. Konsequenterweise zog Horst Langer 1985 die Reißleine und entwickelte mit dem „Straight“ einen klassisch aufgebauten Zweikanal-Vollröhren-Amp, der den Nerv einer ganzen Generation von Hardrockern traf. Gain in Mengen, die es bis dahin in dieser Kompaktheit schlicht nicht gegeben hatte. Der Straight bot drei Soundmodi, umfangreiche Schaltoptionen und jede Menge Böswilligkeit im besten Sinne. Kein Wunder, dass das Profilager aufhorchte und der Amp rasch zur internen Blaupause für die Weiterentwicklung der Produktlinie wurde.

Das Ende des Digital-Amps 1987 war weniger Niederlage als strategischer Rückzug. Die Rack-Ära brach an. MIDI-Prozessoren und 19-Zoll-Systeme übernahmen die Rolle der Programmierbarkeit. ENGL bediente diesen Markt mit intelligentem MIDI-Switching, das Preamps und Endstufen miteinander kommunizieren ließ. Das Know-how aus der Digitalentwicklung verschwand nicht, es floss stetig in die nachfolgenden Generationen ein.

Savage, Powerball und der Beginn einer Ära

Der eigentliche Durchbruch in die internationale Premiumliga gelang 1993 mit dem Savage 120, einem Amp, der für damalige Verhältnisse einer kleinen Revolution gleichkam. Effektiv vier Kanäle durch geschickte Subkanal-Architektur, zwei schaltbare Master-Volumes, zwei Presence-Regler, Effektwege und Compensated Out – alles per Fußschalter steuerbar. Dazu ein integriertes MIDI-Interface, ein Noise-Gate und Endstufenschutzschaltungen, die ENGL zu einem Trendsetter für technische Innovationen machten. Was heute Standard ist, war damals konzeptionelles Neuland.

Dass 1995 ausgerechnet Ritchie Blackmore auf den Savage 120 aufmerksam wurde und eine Zusammenarbeit mit Horst Langer sondierte, war mehr als ein Marketing-Coup. Es war eine Bestätigung, die man nicht kaufen kann. Der Deep-Purple-Gründer ließ dem Tittmoninger Entwickler bemerkenswert freie Hand. Das Ergebnis war ein Signature-Modell, das die Handschrift eines Puristen trägt und zeigt, dass ENGL nicht ausschließlich für die Downstroke-Fraktion baut. Wenig später folgte die Zusammenarbeit mit Steve Morse, einem Gitarristen mit ausgesprochen feingliedrigen Klangvorstellungen. Dass ENGL auch diesen Auftrag zur Zufriedenheit des Perfektionisten löste, spricht für die Entwicklungstiefe des Unternehmens.

Mit dem Powerball im Jahr 2002 setzte ENGL einen weiteren Marker. Parallel zur Vergrößerung der Produktionsstätte und dem Umzug nach Tittmoning etablierte sich der Powerball als Referenz-High-Gain-Amp für die härtere Gangart. Ein Verstärker, dessen Name fast schon Gattungscharakter hat, ähnlich wie „Hoover“ für Staubsauger. Wer in den Nullerjahren in einer ernstzunehmenden Metal-Band spielte und keinen Powerball kannte, hatte entweder zu wenig auf Magazin-Cover geachtet oder lebte in vollständiger Isolation.

Fertigung made in Bavaria – kein Marketingversprechen

Was ENGL von einem Großteil der Mitbewerber unterscheidet, ist die im Top-End-Bereich konsequent in Deutschland verbliebene Fertigung. Während sich ein erheblicher Teil der Branche in Richtung Fernost orientiert hat, werden in Tittmoning nach wie vor Amps in Handarbeit zusammengebaut. Die Fertigungstiefe ist hoch, etwa bei Lötarbeiten und Siebdruck. In der Produktion kommen selbstentwickelte Röhrenprüfer zum Einsatz, mit denen die Röhren exakt gematcht werden. Das ist kein Nostalgiekonzept, sondern eine bewusste Entscheidung für Qualitätskontrolle.

Das Ergebnis zeigt sich in der Langlebigkeit der Geräte. Amps aus den frühen 2000ern, die nach wie vor klaglos ihren Dienst tun, sind keine Seltenheit, sondern Normalzustand. In einer Branche, in der „Vintage“ oft ein Euphemismus für „häufig defekt“ ist, verdient das Erwähnung.

Die familiäre Struktur des Unternehmens ist bis heute spürbar. Edmund Engl und Horst Langer sind weiterhin in der Entwicklung tätig. Beate Ausflug, Edmunds Schwester, sowie Jürgen Gimpel führen die Firma. Martin Zimmermann verstärkt das Team als technischer Leiter. Seit 1992 ist auch Ramona Ritter im Unternehmen und als Produktionsleiterin tätig. Sie gehört zu den ersten Angestellten und war an nahezu jeder Fertigungsstation beteiligt.

Dass eine solche Konstellation über Jahrzehnte stabil bleibt und dabei internationale Relevanz erzeugt, ist keine Selbstverständlichkeit. Unter anderem zeigt sich das daran, dass ENGL aktuell der größte Hersteller von Gitarren-Röhrenamps in Europa ist.

Gegenwart: 40 Jahre und kein bisschen müde

Das 40-jährige Firmenjubiläum 2023 feierte ENGL nicht mit Nostalgie, sondern mit einem neuen Flaggschiff: dem E670FE Special Edition Founders Edition. Fünf Kanäle, neun Voicings, 100 Watt Vollröhre, handgebaut in Deutschland. Ein klares Statement. Kein Einsteigermarkt, keine Kompromisse.

Das aktuelle Line-up umfasst neben den Flaggschiffen kompaktere Modelle wie den Ironball aus der Lunchbox-Klasse, den Fireball 25, Signature-Amps für Steve Morse sowie Preamp-Formate wie den EP635 Fireball IR oder den Ravager Head. ENGL registriert den Zeitgeist rund um Kemper, Neural DSP und Co., ohne die Kernkompetenz aufzugeben. Man baut eine Brücke in die moderne Recording-Welt und bleibt dennoch der analogen Vollröhre treu.

Das Künstlerfeld liest sich wie ein Who’s who der lauteren Gitarrenkultur: Paul Stanley, Marty Friedman, Ron „Bumblefoot“ Thal, Blackmore, Morse. Musiker, die nicht unterschreiben, weil es kostenlose Geräte gibt, sondern weil der Sound stimmt. Das ist ein Unterschied, den man benennen darf.

Man mag darüber streiten, ob ENGL der aufregendste Verstärkerhersteller der Gegenwart ist oder ob die Konkurrenz aus den USA und Großbritannien eine größere klangliche Bandbreite bietet. Unbestritten ist jedoch: Wer in der Hardrock- und Metal-Welt nach einem deutschen Referenzpunkt sucht, findet ihn in Tittmoning. In einer unscheinbaren Halle mit Zwiebeltürmchen auf dem Dach wird mehr Gain produziert, als mancher Gitarrist in einem Musikerleben sinnvoll einsetzen kann. Und das seit über vier Jahrzehnten. Konstanz ist in dieser Branche oft unterschätzter als Innovation.