Vier Jahrzehnte „Technology of Tone“

Hughes & Kettner ist eine der bedeutendsten deutschen Gitarrenverstärker-Marken der Welt und steht seit 1984 für innovative Amp-Technologie auf höchstem Niveau. Die Produkte des saarländischen Unternehmens richten sich an ambitionierte Gitarristen, die kompromisslosen Ton suchen – vom Anfänger im Proberaum bis zur großen Bühne.

Kurz & knapp Worum geht es? Die Geschichte von Hughes & Kettner: Seit 1984 prägt der deutsche Hersteller mit innovativer Verstärkertechnik die Entwicklung moderner Gitarren-Amps. Traditionsmarke: Hughes & Kettner steht seit über vier Jahrzehnten für deutsche Ingenieurskunst im Gitarrenverstärkerbau.

Hughes & Kettner steht seit über vier Jahrzehnten für deutsche Ingenieurskunst im Gitarrenverstärkerbau. Innovation: Produkte wie Red Box, Triamp oder Tubemeister setzten wichtige technische Meilensteine.

Produkte wie Red Box, Triamp oder Tubemeister setzten wichtige technische Meilensteine. Technologie: Die Firmenphilosophie „Technology of Tone“ verbindet Klangentwicklung mit technischen Neuerungen.

Die Firmenphilosophie „Technology of Tone“ verbindet Klangentwicklung mit technischen Neuerungen. Einfluss: Viele Entwicklungen des Herstellers prägen bis heute moderne Recording- und Bühnenlösungen.

Viele Entwicklungen des Herstellers prägen bis heute moderne Recording- und Bühnenlösungen. Ausblick: Seit 2025 gehört Hughes & Kettner zum Musikhaus Thomann und startet in eine neue Unternehmensphase.

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Hughes & Kettner – deutsche Amp-Innovation seit 1984

Manchmal sind die besten Geschichten jene, die mit einer gehörigen Portion Selbstironie beginnen. Die Stamer-Brüder erzählten mir einmal, dass der ungewöhnliche Firmenname seinen Ursprung in einer typisch deutschen Denke der damaligen Zeit hatte. Für den entscheidenden Markennamen sorgte Stefan Fischer als kreativer Kopf des Unternehmens. Alles, was 1984 irgendwelche Anglizismen in sich trug, galt als „cool“. Typisch deutsche Bezeichnungen wie „Siemens“ oder „Telefunken“ hatten durchaus ihren Reiz im Bereich der Ingenieurskunst. Wenn es jedoch um Entertainment ging, hatte Deutschland international ungefähr den gleichen Stellenwert wie der nach wie vor gefürchtete deutsche Humor.

Einerseits wollte man einen deutschen Anstrich im Firmennamen haben, andererseits musste etwas Internationales her.

So entstand die Geschichte, dass sich eines Tages ein deutscher Herr „Kettner“, seines Zeichens ein vorausschauender Ingenieur und ein britischer oder amerikanischer Herr Hughes, ein anspruchsvoller Gitarrist auf ewiger Klangsuche, trafen, um eine Kooperation einzugehen. Ziel war es, international erfolgreiche Amps zu bauen, die das Beste beider Seiten vereinen sollten. Gemeinsam verkörpern sie seither die Firmenphilosophie „Technology of Tone“. Ein Slogan, der in seiner Schlichtheit durchaus programmatisch zu lesen ist.

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Keine leere Marketing-Formel, sondern im besten Fall eine Selbstverpflichtung, die über vier Jahrzehnte hinweg immer wieder neu eingelöst werden musste. Bei aller berechtigten Kritik in Einzelfällen hat das Unternehmen diese Linie erstaunlich konsequent verfolgt.

Vom Garagenprojekt zum internationalen Hersteller

Ob man das nun als cleveres Marketing oder als ehrliche Beschreibung einer Unternehmensphilosophie betrachtet, das Ergebnis lässt sich kaum leugnen. Was Lothar Stamer Ende der 70er-Jahre in einer Garage im saarländischen Münchwies begann, zunächst mit dem Bau von Lautsprecherboxen und Flightcases, ist heute ein mittelständisches Unternehmen mit echter internationaler Strahlkraft.

Das amerikanische Klischee vom Garagentüftler, der zum Weltkonzern aufsteigt, ist in Deutschland bekanntlich selten anzutreffen. Hier funktionierte es offenbar, wenn man genügend Ingenieursehrgeiz mit dem richtigen Gespür für Marktsegmente kombiniert und dabei den Mut aufbringt, sich immer wieder selbst infrage zu stellen.

Der frühe Umzug von der heimischen Garage in die Räumlichkeiten einer ehemaligen Baufirma und schließlich nach St. Wendel schuf die strukturellen Voraussetzungen, unter denen Kreativität und technologischer Anspruch sich überhaupt erst entfalten konnten.

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Die ersten Produkte und der programmierbare AS64

Das erste Produkt der jungen Marke ist 1984 bezeichnenderweise kein Gitarrenverstärker, sondern die Lautsprecherbox QX4, als komplette Neuentwicklung ein erster Fingerzeig auf den Gestaltungsanspruch der Macher.

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Was dann 1985 mit dem AS64 folgt, lässt sich im Rückblick durchaus als Urknall für den modernen Gitarrenverstärker beschreiben. Der erste vollständig programmierbare Combo überhaupt, mit Stereo-Betrieb über 2x 80 W, 64 Preset-Speicherplätzen, Röhren- und Transistorkanälen sowie integrierten Effektsektionen inklusive Chorus, Delay und Noisegate.

Für 1985 waren das Daten, die man eher einem Raumschiff als einem Gitarrencombo zugeordnet hätte. Klanglich jedoch – insbesondere im Zerrbereich – vermochte der AS64 nicht vollständig zu überzeugen. Ein Makel, der dem Markennamen in Sachen Gain und High-Gain zunächst nachhaltig schadete und dafür sorgte, dass Hughes & Kettner in Gitarristenkreisen lange Zeit als Anbieter für den gehobenen Clean-Bereich abgestempelt wurde. Verbrannte Erde, wie man so schön sagt. Der Ruf sollte sich jedoch reparieren lassen und das schneller als gedacht.

Cream Machine und die Suche nach Endstufensättigung

Denn Hughes & Kettner wäre nicht deutsche Ingenieurskunst, hätte man sich mit einem missglückten ersten Anlauf abgefunden. Was folgte, war eine bemerkenswerte Serie von Erstlingen, die jeweils eigene Kapitel der Amp-Geschichte schrieben.

Bereits 1987 erschien die Cream Machine, konzipiert von Jürgen Rath und zur Serienreife entwickelt von Bernd Schneider. Ein Gerät, das sich einem bis heute bekannten Grundproblem widmete: authentische Endstufensättigung bei praxistauglicher Zimmerlautstärke zu erzeugen.

Wer glaubt, das sei eine rein gegenwärtige Debatte, irrt gewaltig. Hughes & Kettner hatte dieses Thema schon vor fast vier Jahrzehnten auf dem Tisch, lange bevor Attenuatoren und Power-Soaks zum Standardvokabular im Gitarristenjargon wurden.

Der Nachwuchs der Cream Machine – Crunch Master, Metal Master, Bass Master sowie die CF-100-Endstufe – bewies, dass das zugrunde liegende Konzept tragfähig und ausbaufähig war.

Hybrid-Technologie und die erste Red Box

1988 kamen mit der ATS-Serie die ersten Hybrid-Verstärker des Marktes überhaupt auf den Plan. Röhrenvorstufe, kombiniert mit Halbleiter-Endstufe, damals ein echter Systembruch in einem Segment, das sich traditionell entweder für die eine oder die andere Technologie entschied.

Ein Jahr später, 1989, folgte das vielleicht ikonischste Produkt der gesamten Hughes-&-Kettner-Geschichte: die Red Box. Ein kleines rotes Kästchen mit D.I.-Box-Optik im Pedalformat, das als erster Gitarren-Lautsprechersimulator der Welt den direkten Anschluss an das Mischpult ermöglichte. Ohne Box, ohne Mikrofon und ohne den Soundmann mit Bühnenpegeln um seine Nachtruhe zu bringen.

Wer heute selbstverständlich mit einem DI-Signal in sein Audiointerface geht oder sein Cab-Simulator-Pedal für unverzichtbar hält, sollte gelegentlich dankbar nach St. Wendel blicken. Bis heute ist die Red Box – mittlerweile in ihrer fünften Generation – ein Dauerbrenner im Sortiment.

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Ebenfalls 1989 erweiterte der Fortress als erster dedizierter Bass-Preamp das Portfolio und gewann unter anderem Legenden wie Jack Bruce als überzeugte Nutzer.

Tubeman, Access und neue Wege der Vorverstärkung

Die frühen Neunzigerjahre brachten mit dem Tubeman von 1991 ein weiteres Schlüsselprodukt hervor. Der Hughes-&-Kettner-Sound komprimiert in ein Pedal: drei Kanäle, vor dem Amp ebenso zu Hause wie direkt am Pult über die integrierte Red Box.

Ein Begleiter, der bis heute in unzähligen Gigbags seinen Dienst tut. 1992 folgte eine Rack-Version, 1998 schließlich das MKII-Update.

Im selben Jahr erschien zudem der Access, der die Technologie des AS64 in einem 19″-Gehäuse neu interpretierte: eine voll programmierbare dreikanalige Röhrenvorstufe mit 128 Speicherplätzen und MIDI-Looper, kombinierbar mit der VS250-Stereo-Endstufe, die acht EL84-Röhren in Reihe aufbot.

Bassbase 600 und die Expansion in die Basswelt

Bassisten durften sich 1994 über den Bassbase 600 freuen. Ein Gerät, das mit satten 1000 W (RMS) und einer zweikanaligen Röhrenvorstufe auch im Tieffrequenzbereich eigene Maßstäbe setzte.

Ich selbst war im Jahr 2002 fünf Wochen mit Glenn Hughes, Bassist und Sänger von Deep Purple und Black Sabbath, auf Europatour. Er spielte dieses Monster während der Tour in einer unfassbaren Lautstärke. Passte ja auch vom Namen hervorragend.

Der Triamp – Flaggschiff einer Generation

1995 erschien dann der Triamp, der in jeder Hinsicht alles ausreizte, was die Klangformung hergibt. Dreizehn Röhren, sechs Kanäle, drei völlig unabhängige Endstufenbereiche – ein Verstärker, der tatsächlich jeden erdenklichen Sound beherrschte und zum Platzhirsch auf Bühnen aller Genres avancierte.

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In seiner zweiten Inkarnation als Triamp MKII von 2002 wurde er nicht nur technisch verfeinert. Mit seinem charakteristischen blauen Leuchten entwickelte er sich auch zu einer unverwechselbaren visuellen Bühneninstanz – einer jener seltenen Verstärker, die man selbst aus der letzten Reihe eines Konzertsaals sofort identifiziert.

Der Triamp Mark III von 2015 schloss den Kreis dieser Modellgenese und darf als Referenzinstrument seines Genres bezeichnet werden.

Neue Technologien: Modeling, Switchblade und Coreblade

Mit dem Zentera wagte man im Jahr 2000 den Ausflug in die damals aufkeimende Modeling-Technologie. Wie zu erwarten, geschah das nicht durch eine hastig zusammengestrickte Marktreaktion, sondern mit einem Gerät, das selbst ein Vierteljahrhundert später noch als konzeptionelle Referenz gilt.

2006 folgte der Switchblade als weltweit erster vollständig programmierbarer analoger Röhrenverstärker, dessen Reglerbewegungen in 256 diskrete Schritte unterteilt wurden.

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Der Coreblade von 2009 verfeinerte dieses Konzept um USB-Konnektivität und die hauseigene TSM-Technologie. Sie sorgt dafür, dass beim Ausfall einzelner Röhren die verbleibenden automatisch kompensiert werden und die Show weiterlaufen kann. Den Coreblade gibt’s leider nur noch als digitale Emulation.

Tubemeister, Grandmeister und moderne Röhrenkonzepte

Der Tubemeister von 2011 und der Grandmeister von 2013 markierten die konsequente Weiterentwicklung hin zur modernen Vollröhren-Plattform mit integriertem Power Soak, Red Box und iPad-Konnektivität. Die Deluxe-Versionen beider Modelle folgten 2016.

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Mit dem Black Spirit von 2018, der einen hochwertigen analogen Röhrensound vollständig ohne Röhren verspricht, sowie der kompakten Stompman und der zweigeteilten Ampman-Familie – Ampman Modern und Ampman Classic, jeweils mit zwei Kanälen und 50 Watt – bewies Hughes & Kettner, dass man auch im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts nicht bereit war, die Rolle des Nachahmers zu übernehmen.

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Hughes & Kettner unter Thomann – Blick in die Zukunft

Und dann kam der 1. Mai 2025. Seit diesem Datum ist die Marke Hughes & Kettner offiziell Teil des Musikhauses Thomann und wird fortan als dessen Hausmarke weiterentwickelt. HK Audio, die Schwestermarke innerhalb der Stamer-Gruppe, verbleibt davon unberührt unter eigenem Dach.

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Was dieser Eigentümerwechsel für die zukünftige technologische Ausrichtung und den Innovationsanspruch der Marke bedeutet, ist naturgemäß noch offen. Thomann betont jedoch, den Charakter der Marke erhalten und ihre internationale Marktpräsenz gezielt ausbauen zu wollen.

Die Szene ist gespannt auf die kommenden Produkte, die das blaue Licht der Welt erblicken werden. Hughes & Kettner hat mehr als einmal bewiesen, dass Neuerfindung kein Widerspruch zur eigenen Identität sein muss.

Und Mr. Hughes sucht bekanntlich immer noch nach dem perfekten Ton.