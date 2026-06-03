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Positive Grid Reactor, Gitarrenamp

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Schluss mit ewigem Knöpfchendrehen?

3. Juni 2026
Positive Grid Reactor

Positive Grid Reactor

Der Positive Grid Reactor ist der neueste Amp der kalifornischen Verstärkermarke und setzt auf AI-Technologie. Damit soll man den Sound im eigenen Kopf intuitiv und einfach zur Realität werden lassen können. Den 1×12″ Combo gibt es in zwei Ausführungen und zu einem günstigen Preis.

Der neue Positive Grid Reactor

Ja, mal wieder KI. Sie macht sich mittlerweile auch überall in der Gitarrenwelt breit und liefert zunehmend innovative Ansätze. Der Positive Grid Reactor setzt hier auf Klangfindung mit Hilfe von AI.

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Positive Grid Reactor Vollansicht

Man kann sogar in der dazugehörigen App ganz neue Klänge durch die Eingabe von Texten, Bildern oder Audiomaterial erzeugen lassen. Amp Intelligence nennt Positive Grid dieses Verfahren. Dabei wurden über eine Million Sounds und über 200 Amps analysiert, um die Prompts der User in reale Klänge zu verwandeln. Wenn das so gut funktioniert wie angepriesen, bekommt der Begriff Sounddesign auch im Gitarrenumfeld eine völlig neue Definition.

Die kostenlose Reactor-App dient hier als nützliches Werkzeug zum Ausschöpfen der nahezu endlosen Möglichkeiten. Sie bietet zudem vorgefertigte Verstärkermodelle, Effekte und eine Tonecloud, in der die eigenen Sounds mit der Community geteilt werden können.

Positive Grid Reactor Bedienfeld

Ansonsten ist der Positive Grid Reactor ein eher normal wirkender Gitarrenamp, der mit 50 oder 100 Watt Endstufenleistung erhältlich ist, welche sich aber auf 25 oder 1 Watt drosseln lässt Speakerseitig kommen hauseigene Lautsprecher zum Einsatz.

Auf der Bedienoberfläche lassen sich sechs Verstärkertypen wählen. Mit Gain, 3-Band-EQ und Master bietet der Amp ansonsten konventionelle Regler. Die FX-Sektion umfasst mit Noise Gate, Modulation, Kompressor, Delay, Drive und Reverb acht Effekte, die gleichzeitig nutzbar sind.

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Positive Grid Reactor Rückseite

Zum Speichern eigener Sounds stehen acht Preset-Slots zur Verfügung. Neben einem Stimmgerät und MIDI bietet der Amp zusätzlich einen FX-Loop, eine Lautsprechersimulation und Bluetooth. Ein Kopfhörerausgang sowie ein USB-Audio-Interface mit 24 Bit gehören ebenfalls dazu.

Mit dem optionalen Reactor Control lassen sich die wichtigsten Funktionen auch auf der Bühne per Fuß steuern.

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Wieviel kostet der Positive Grid Reactor?

Den Amp gibt es in zwei Ausführungen. Die 50-Watt Version kostet bei Thomann nur 349,- Euro, die 50-Watt Version 449,- Euro. Das Positive Grid Reactor Control bekommt man für 149,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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