Die längste Hör-Session der Welt

Nach dem wir vor Kurzem die Gelegenheit hatten, den PPG1002 Reissue 2025 zu testen, konnten wir nun auch ein Interview mit dem Macher hinter dem Unternehmen führen: Cornel Hecht. Dort geht es um Herausforderungen, minutiöse Abstimmungen mit Mensch und Maschine und auch den Problemen, die so ein Unterfangen mit sich bringt.

Persönlicher Hintergrund & Inspiration

Thilo:

Hallo Cornel, was machst du – und wie bist du ursprünglich zur elektronischen Musik und Synthesizern gekommen?

Cornel:

Ich bin Designer und Entwickler für elektronische Musikinstrumente und neben meiner Arbeit für Steinberg war ich viele Jahre auch mit Wolfgang Palm an der Umsetzung seiner PPG Software-Instrumente wie dem Wavegenerator oder der Infinite beteiligt. Aber ich bin auch Musiker und habe in der Vergangenheit für einige Filme die Filmmusik komponiert und produziert.

Mittlerweile wird fast jede Musik elektronisch produziert, darum mag ich den Begriff elektronische Musik nicht so sehr. Mich interessieren Klänge in Verbindung mit ausgefallenen Akkordmustern, die mich überraschen.

Thilo:

Erinnerst du dich an den Moment, in dem dich Synthesizer zum ersten Mal wirklich fasziniert haben?

Cornel:

Oh ja, ganz genau sogar. Ich sah im November 1982 bei Edgar Froese von Tangerine Dream den PPG Wave 2 und die Klänge daraus waren so anders, dass es mich sofort in den Bann zog.

Thilo:

Welche musikalischen oder technologischen Einflüsse haben dich besonders geprägt?

Cornel:

Ich müsste lügen, um zu sagen, dass alte Synthesizer oder Modularsysteme mich nicht interessieren (lacht). Aber wenn ich zurückdenke, dann war die Entwicklung von MIDI sicher ganz essenziell. Also das, was heute ganz normal und alltäglich erscheint. Ich hatte ca. 1986 einen Casio CZ 5000 und war ganz fasziniert, diesen bei einem Studiobesuch in Berlin an eine Korg M1 anschließen zu können, um mit dem Sequencer des CZ die M1 anzusteuern, was sofort klappte.

Wir haben die Musik auf Tonband aufgenommen und erst später kamen dann auch die Ataris mit Cubase und noch viel später die ersten PCs mit Cubase Audio. Großartig, denn Tonband hatte so seine Tücken.

Verbindung zu Wolfgang Palm & PPG

Thilo:

Wie kam deine Zusammenarbeit mit Wolfgang Palm zustande?

Cornel:

Wir hatten ab und an per E-Mail Kontakt und für eine TV-Sendung bat mich Wolfgang Palm, einige Klangdemos mit meinem Wave 2.2 und dem Waveterm vorzubereiten, die dann während der TV-Aufzeichnung abgespielt wurden.

So lernten wir uns kennen und schätzen. Ich beschäftigte mich mit dem gerade neu auf dem Markt gekommenen iPad und so kam es, dass Wolfgang für das iPad seine erste App, den Wavegenerator, programmierte. Schwingungen mit dem Finger zu malen – das hatte schon was.

Thilo:

Du ja hast jahrelang mit seinen Software-Instrumenten wie WaveGenerator, WaveMapper, Infinite und Phonem gearbeitet – was hat dich daran so begeistert?

Cornel:

Die Möglichkeiten, die sich plötzlich boten, waren großartig. Kein Herumschleppen eines schweren Waveterms mehr – das Tonstudio im Taschenformat war geboren und funktionierte richtig gut. Ich arbeitete parallel dazu auch im Steinberg Team an Cubasis und wir konnten so natürlich auch die Integration beider Apps verfeinern und aneinander anpassen.

Thilo:

Was würdest du sagen, war das Besondere an Wolfgang Palms Denkweise oder seinem Ansatz, Klänge zu erschaffen?

Cornel:

Wolfgang ist ein Vollblut-Entwickler und er interessiert sich für neuartige Konzepte und Ideen, um damit interessante und komplexe Klänge zu erzeugen. Das Limit ist dann meistens die Technologie dahinter mit ihren Begrenzungen.

Idee und Start des Projekts

Thilo:

Wie entstand die Idee, den historischen PPG 1002 neu aufzubauen?

Cornel:

Ich hatte zuerst nur eine Machbarkeitsstudie im Sinn. Es war unklar, ob das alte Schaltungsdesign aus dem Jahre 1975 überhaupt nochmal umgesetzt werden könnte. Den Klang fand ich sehr fett und zudem hatte kaum jemand bisher den 1002 gehört oder gespielt, weil die Anzahl der gebauten Exemplare einfach zu gering war.

Thilo:

Was war der allererste Schritt zum Projekt PPG 1002 Reissue 2025?

Cornel:

Da gibt es dieses Buch über die Berliner Schule von Bernd Kistenmacher, in dem Hartmut Heinze von Projekt Elektronik die alten analogen PPG Entwicklungen lobte. Ich fragte dann Wolfgang Palm, wie er das genau damals umgesetzt hatte und bekam daraufhin von ihm die Schaltungsunterlagen zum PPG 1002 Analogsynthesizer.

Thilo:

Hattest du anfangs eine klare Vision zum PPG 1002 Reissue 2025 oder hat sich vieles erst im Laufe der Entwicklung ergeben?

Cornel:

Am Anfang wusste ich erst einmal überhaupt nicht, ob es funktionieren würde. Aber dann hatte ich einen ersten vielversprechenden Prototypen aufgebaut und nach einigen Hürden funktionierte alles so, wie es sollte.

Der Weg – Herausforderungen und „die längste Hör-Session der Welt“

Thilo:

Der Titel lautet „Die längste Hörsession der Welt“. Wie muss man sich diese Entwicklungszeit vorstellen?

Cornel:

Die Entwicklung des PPG 1002 Reissue 2025 hat mich ungefähr 2 1/2 Jahre lang beschäftigt. In dieser Zeit wurden permanent Hör-Sessions gemacht, weil der Sound das Allerwichtigste an einem Synthesizer ist. Technische Perfektion bedeutet nicht, dass man dadurch den besten Sound erhält. Genau das Gegenteil ist meist der Fall.

Thilo:

Welche Momente waren besonders zäh oder frustrierend?

Cornel:

Am Anfang hatte ich jede Baugruppe des PPG 1002 Reissue 2025 modular aufgebaut, um bei jeder neuen und überarbeiteten Version nicht das komplette System austauschen zu müssen. Manchmal gab es auch Fehlschläge, weil durch Unachtsamkeit Bauteile zerstört wurden. Aber das passierte nicht sehr oft. Ein großes Handicap war die Genauigkeit moderner Bauelemente. Dadurch funktionierten Teile der Schaltungen nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte.

Thilo:

Gab es auch Augenblicke, in denen du dachtest: „Ich breche das ab“?

Cornel:

Absolut. Es schwang eigentlich immer mit, dass dieses Projekt scheitern könnte. Der klanggebende PPG-Core durfte nicht verändert werden und so wurde eine Möglichkeit entwickelt, diesen Core so anzutriggern, dass genau das zu erwartende Verhalten reproduziert werden konnte. Mit dem Ergebnis, dass an den Ausgängen des PPG 1002 Reissue 2025 der originale Vintage-Sound ertönt.

Thilo:

Was hat dich in solchen Momenten motiviert weiterzumachen?

Cornel:

Mich interessieren Lösungen – manchmal träume ich sogar von analogen Schaltungen. Das Unterbewusstsein arbeitet auch nachts im Schlaf (lacht). Ich denke, das ist eine mentale Sache, wie man selbst Probleme angeht.

Thilo:

Gab es einen Schlüsselmoment, an dem du zum ersten Mal wusstest: „Jetzt klingt es richtig“?

Cornel:

Es gab eigentlich keinen einzelnen Schlüsselmoment – denn schon ganz am Anfang hat mich dieser unglaublich lebendige Klang umgehauen. Von der ersten Sekunde an hatte der 1002 etwas Organisches, etwas Atmendes.

Und wenn man dann langsam die Resonanz in das Filter hineindreht, entsteht ein Charakter, der so unverwechselbar ist, dass man den 1002 im Blindtest sofort erkennt. Dieser Moment, in dem sich das Filter öffnet und der Sound förmlich zu leuchten beginnt – da wusste ich: Ja, genau so muss es klingen.

Vom Prototyp des PPG 1002 Reissue 2025 zum Instrument

Thilo:

Wie hat sich der Prototyp über die 2,5 Jahre verändert?

Cornel:

Da die Basis-Features für den PPG 1002 Reissue 2025 feststanden bzw. vorgegeben waren, lag mein Augenmerk darauf, die Schaltungen wieder in den damaligen Betriebsbereich zu bringen. Heutige Bauteile sind sehr viel genauer und präziser als die Bauteile vor 50 Jahren. Das bedeutet, dass die internen Signale von der damaligen Entwicklung abweichen oder sich zum Teil anders verhalten. Wir haben darum die Controlled Drift Technology (CDT) entwickelt: Die Schaltungen blieben unverändert. Stattdessen wurden die Signale wieder in die vorgesehenen Bereiche gebracht.

Thilo:

Welche Kompromisse musstest du beim PPG 1002 Reissue 2025 eingehen – und auf welche Dinge wolltest du auf keinen Fall verzichten?

Cornel:

Ich wollte auf keinen Fall Kompromisse beim Klang eingehen. Es war mir wichtig, dass dieser brachiale analoge Vintage-Sound nicht verloren geht.

Darum wurde bei jedem Prototyp oder bei jeder noch so kleinen Anpassung immer auch das Ergebnis gegengehört. Nur weil etwas technisch besser funktioniert, heißt es nicht, dass es musikalisch sinnvoll ist. Unzulänglichkeiten klingen oft viel reizvoller. Darum war es für uns die längste Hör-Session, die man sich vorstellen kann.

Thilo:

Wie war der Moment, als das erste vollständige Gerät gespielt werden konnte?

Cornel:

Das war ein sehr emotionaler Moment (lacht).

Klang & Charakter des PPG 1002 Reissue 2025

Thilo:

Was macht für dich den typischen Klang des PPG 1002 aus – und wie unterscheidet er sich von modernen Synthesizern?

Cornel:

Der 1002 hat diesen brachial analogen Vintage-Sound. Das System lebt irgendwie und schaut man sich Details auf den Messinstrumenten an, so ist dies auch reproduzierbar. Das PPG Filter klingt in meinen Ohren ziemlich massiv, fügt den Signalen der Oszillatoren eine Menge an Obertönen hinzu und die Resonanz ist ziemlich charaktervoll und unterschiedet sich stark von anderen Synthesizern.

Thilo:

Wenn du den Sound des PPG 1002 Reissue 2025 in einem Satz beschreiben müsstest – wie würde der lauten?

Cornel:

Ein eigenständiger Analogsynthesizer mit einem markanten, rohen Filtersound, der eine experimentelle, kraftvolle Klangästhetik verfolgt.

Ausblick & Bedeutung

Thilo:

Was bedeutet dir dieses Instrument persönlich – und was wünschst du dir, was Musikerinnen und Musiker damit erleben?

Cornel:

Wir haben lange an dem Projekt gearbeitet, vorab viele Kontakte geknüpft und auch viele Hürden überwinden müssen. Jeder PPG 1002 Reissue 2025 ist irgendwie leicht anders, aber jeder ist eine Diva und verlangt nach einer speziellen Zuwendung. Gerade der Abgleich ist sehr aufwändig und immer von Gerät zu Gerät anders herausfordernd. Darum lässt sich auch keine große Serie produzieren und der ganze Herstellungsprozess bleibt sehr teuer.

Aber es hat Liebhaber weltweit nicht davon abgehalten, dieses einmalige Instrument über unseren Onlineshop zu erwerben. Als wir auf der Superbooth den PPG 1002 Reissue 2025 ausstellten, konnten sich die Messebesucher von der Sound-Qualität überzeugen und wirklich jeder hatte beim Ausprobieren ein fettes Grinsen im Gesicht, was Bände sprach. Dies wünsche ich mir natürlich auch für jeden unserer Kunden. Musik muss Freude bringen und Spaß machen.