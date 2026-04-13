Reissue des Systems aus den 70ern

Mit dem Modularsystem PPG 300 kündigt sich eine weitere Wiederauferstehung eines von Wolfgang Palm entwickelten Synthesizers an. Der Prototyp soll zu über 90 % fertig sein und wird am kommenden Wochenende auf dem Synthfest France 26 vorgestellt werden. Für eine Präsentation auf der Superbooth 26 gibt es noch keine Bestätigung, aber man darf wohl darauf hoffen.

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PPG 300 Modularsystem

Vor einem Jahr kam der PPG 1002 Mk2 quasi aus dem Nichts, kürzlich wurde der PPG Wave 2.3 vorangekündigt und nun folgt auch noch eine Neuauflage des PPG Modularsystems. Gefühlt gibt es derzeit mehr PPG als zu PPG-Zeiten.

Das System 300 war Wolfgang Palms Antwort auf die amerikanische Modularsystems, die seinerzeit den Markt beherrschten. Es war in einigen Punkten ökonomischer gestaltet und bot z. B. Dual-Module. Bei der Reissue-Version wurden diese Module jedoch in Single-Varianten umgewandelt.

Zu den Qualitäten des neuen PPG 300 gehören laut Ankündigung Oszillatoren mit einem über mehrere Oktaven reichendem, sauberen Tracking, ultraschnelle Hüllkurven, ein transparenter Sound und große Dynamik, die durch die diskreten Schaltungen von VCA und Filter erreicht wird.

Das System kann von den Anwendern selbst zusammengestellt werden, eine vorkonfigurierte Version scheint vorerst nicht geplant zu sein. Folgende Core-Module werden zunächst verfügbar sein:

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• Portamento 300 (NEW)

• VCO 301

• VCA 303

• NOISE 304

• LFO 305

• Envelope Generator 307

• Mixer 309

• Sample and Hold 310

• Multiples 311 (NEW)

• Sequential Switch 313

• Clocked Seqential Control 314

• Analog Multiplier 315

• Voltage Controlled FIlter 317

• Saturator 320 (NEW)

Interessenten können sich auf der Website in einen Newsletter für das PPG 300 Modularsystem eintragen, um über die nächsten Schritte umgehend informiert zu werden. Angaben zum (voraussichtlich recht hohen) Preis und der Verfügbarkeit wurden noch nicht bekannt gegeben.

Unter diesem Link haben wir eine Vintage-Story zum PPG System 300 für euch.