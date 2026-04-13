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PPG 300 Modularsystem

Reissue des Systems aus den 70ern

13. April 2026

PPG 300 Modularsystem am

Mit dem Modularsystem PPG 300 kündigt sich eine weitere Wiederauferstehung eines von Wolfgang Palm entwickelten Synthesizers an. Der Prototyp soll zu über 90 % fertig sein und wird am kommenden Wochenende auf dem Synthfest France 26 vorgestellt werden. Für eine Präsentation auf der Superbooth 26 gibt es noch keine Bestätigung, aber man darf wohl darauf hoffen.

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PPG 300 Modularsystem

Vor einem Jahr kam der PPG 1002 Mk2 quasi aus dem Nichts, kürzlich wurde der PPG Wave 2.3 vorangekündigt und nun folgt auch noch eine Neuauflage des PPG Modularsystems. Gefühlt gibt es derzeit mehr PPG als zu PPG-Zeiten.

Das System 300 war Wolfgang Palms Antwort auf die amerikanische Modularsystems, die seinerzeit den Markt beherrschten. Es war in einigen Punkten ökonomischer gestaltet und bot z. B. Dual-Module. Bei der Reissue-Version wurden diese Module jedoch in Single-Varianten umgewandelt.

Zu den Qualitäten des neuen PPG 300 gehören laut Ankündigung Oszillatoren mit einem über mehrere Oktaven reichendem, sauberen Tracking, ultraschnelle Hüllkurven, ein transparenter Sound und große Dynamik, die durch die diskreten Schaltungen von VCA und Filter erreicht wird.
Das System kann von den Anwendern selbst zusammengestellt werden, eine vorkonfigurierte Version scheint vorerst nicht geplant zu sein. Folgende Core-Module werden zunächst verfügbar sein:

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• Portamento 300 (NEW)
• VCO 301
• VCA 303
• NOISE 304
• LFO 305
• Envelope Generator 307
• Mixer 309
• Sample and Hold 310
• Multiples 311 (NEW)
• Sequential Switch 313
• Clocked Seqential Control 314
• Analog Multiplier 315
• Voltage Controlled FIlter 317
• Saturator 320 (NEW)

Interessenten können sich auf der Website in einen Newsletter für das PPG 300 Modularsystem eintragen, um über die nächsten Schritte umgehend informiert zu werden. Angaben zum (voraussichtlich recht hohen) Preis und der Verfügbarkeit wurden noch nicht bekannt gegeben.

Unter diesem Link haben wir eine Vintage-Story zum PPG System 300 für euch.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Wieder mal ein Gerät was ich vorher noch nicht kannte. Interessant das sich diese Tatsache aktuell häuft. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre ich nicht seit 2009 hier! Aber diese Klassiker haben einfach ihren Reiz. Dieser hier sieht ebenso einladend aus und hat sicherlich einen schönen warmen Sound. Ich bin gespannt auf erste Livevideos der Superbooth oder dem Synthfest France. Der Preis? Na ja, ggf. nur für das USA-Zimmer (=Unser Schöner Arbeitsplatz) von Hans gedacht! Gut das es viele Alternativen auf dem Synthmarkt gibt. Für jeden Anspruch und für jeden Geldbeutel. Der Herr Palm verdient sich hier schon ein schönes Taschengeld meiner Ansicht nach. Keine Ahnung wie viele davon gekauft werden. Hier würden mich mal ernsthaft Zahlen interessieren. Nichtsdestotrotz: Leider geil! Dafür sind wir Gleichgesynthe ja hier.

  2. Profilbild
    nativeVS AHU

    Da waeren ja mal ein paar schoene module dabei. Hoffentlich mit dot com stecker fuer die stromversorgung und dann wird es sehr spannend.

  3. Profilbild
    MPC-User

    Mich würde brennend interessieren wie stark Wolfgang Palm in diesen neuen Projekten eingebunden ist.

    • Profilbild
      nativeVS AHU

      @MPC-User Warscheinlich eher weniger bis gar nichts.
      Er hat ja PPG vor jahren an Brainworx/Plugin-Alliance verkauft um in rente zu gehen. Und die haben daraufhin ja nur all die PPG software eingestellt und dann nichts mehr gemacht. Wie deren parent company (ist es noch Soundwise oder einfach nur noch Native Instruments?) mit dem namen und etweiliger IP umgeht, ist ja (leider) ihnen ueberlassen.

      Nur zur info nebenbei, Cornel war ja auch bei den ganzen PPG apps und software mit involviert.
      Ich koennte mir deswegen aber auch vorstellen, dass jemand wie Cornel als freund von Wolfgang ihn hier teilhaben laesst, in irgend einem masse.

  4. Profilbild
    Michael Knoch

    Sieht aus wie meine .com Folding Box nur in billig. Hoffentlich gibt es da noch ein Update. So kann es sicherlich nicht bleiben.

    5. Mehr anzeigen
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