Die Rückkehr von PPG

Mit dem Eurorack-Modul PPG W2.2×4 startet der legendäre deutsche Hersteller PPG sein Comeback. Allerdings steht nicht Wolfgang Palm dahinter, sondern es handelt sich um eine Kooperation von Liquid Sky D-Vices und Cornel Hecht von Hell Modular.

PPG W2.2×4 – Wavetable-Oszillator

W2.2×4 wird in der Mitteilung als erste Veröffentlichung der PPG-Wiederbelebung bezeichnet. Da fragt man sich, was wohl in Zukunft noch kommen mag?

Das Eurorack-Modul ist ein dualer, digitaler Oszillator, der mit den originalen Wavetables des Synthesizers PPG Wave 2.2 ausgestattet ist. Beide Oszillatoren sind gleichwertig, werden aber als Main und Sub bezeichnet. Zusätzlich besitzt jede Einheit mit einem Sub-Bass Generator. Die Wavetables können manuell mit einem Fader oder über einen CV-Eingang mit Abschwächer spannungsgesteuert werden.

Außerdem können die Oszillatoren individuell mit Tune und Fine gestimmt werden und die Lautstärke lässt sich über den Mix-Regler bzw. den dazu gehörenden CV-Eingang steuern. Zusätzlich ist ein regelbarer Overdrive integriert.

Beide Oszillatoren werden gemeinsam über einen V/Oct-Eingang angesteuert und können auch zu einem externen Oszillator synchronisiert werden. Alternativ lassen sich die Oszillatoren auch in einen LFO-Modus versetzen. Beide Oszillatoren verfügen über eigene Ausgänge für die Wavetables, separate SQR-Ausgänge für den Sub-Bass und es gibt einen Mix-Ausgang.

Das Modul PPG W2.2×4 wird es in zwei Editionen geben. Die Version mit dem schwarzen Frontpanel ist auf 127 Stück limitiert und kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung soll Ende des Monats (Februar) beginnen. Die Standard-Edition mit dem PPG-blauen Frontpanel soll noch vor der Superbooth 25 erhältlich sein. Der Preis beträgt jeweils 699,- Euro, zzgl. VAT und Versand.

Unsere Vintage-Story zu den Synthesizern PPG Wave 2.2 und 2.3 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.