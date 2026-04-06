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PPG Wave 2.3 – der Wavetable-Synthesizer kehrt zurück

Wolfgang Palm zeigt Rack-Version des Klassikers

6. April 2026
PPG Wave 2.3 Wavetable Synthesizer am

(Bild: Video Wolfgang Palm)

Da steht uns eine mächtige Überraschung ins Haus: Der Wavetable-Synthesizer PPG Wave 2.3 wurde als neues Rack-Gerät von niemand Geringerem als Wolfgang Palm präsentiert. Auch eine Website wurde dazu schon eingerichtet, jedoch noch ohne echten Informationsgehalt.

PPG Wave 2.3 – Rack-Version des Wavetable-Klassikers

Mit einem Unboxing-Video zeigt der Gründer und Entwickler von PPG Wolfgang Palm sein „Geburtstagspräsent“: eine 19″-Version des PPG Wave 2.3. Der Wavetable-Synthesizer von 1984 war ein technisch verbesserter Nachfolger des PPG Wave 2.2.

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Ein Teaser-Video auf der dazu gehörenden Website kündigt eine „exclusive encore“ (was wohl limitierte Stückzahl heißen soll) an. Es handelt sich offensichtlich um eine originalgetreue Neuauflage, da das Gerät über alle Anschlüsse verfügt, um es mit den Geräten des damaligen PPG-Systems verbinden zu können. Ein Blick auf die Rückseite zeigt dann nicht nur die Haupt- und Einzelausgänge sowie das MIDI-Trio und CV-Eingänge, sondern auch die Cassette-Buchse, separate Sync-In/Out und die Multipin-Buchsen für den Parallel Communication Bus.

PPG Wave 2.3 Wavetable Synthesizer rear

(Bild: Video Wolfgang Palm)

Weiterhin wird von einer „deutlich gesteigerten Verlässlichkeit“ gesprochen. Die Originale aus den 80ern haben den Ruf, recht reparaturanfällig zu sein. Ansonsten sollen keine Kompromisse gemacht worden zu sein. Die Schaltung und vor allem der Klang soll absolut authentisch sein.

Das ist im Moment alles, was zum neu aufgelegten PPG Wave 2.3 bekannt ist. In Bälde wird es weitere Informationen geben.

Zu den beiden Originalen PPG Wave 2.2 und PPG Wave 2.3 haben wir auch eine Vintage-Story für euch, die ihr unter diesem Link nachlesen könnt.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    Spectral Tune AHU

    Hammer ! Damit hat wohl kaum jemand gerechnet.
    Die Nachfrage ist da.
    Der Preis wird wahrscheinlich für die meisten Interessierten unerreichbar sein.
    Auch toll als Ersatz kaum noch funktionierender Originale.
    Bin gespannt.
    Wird wahrscheinlich auf der Superbooth ein Highlight werden.

    • Profilbild
      MPC-User

      @Spectral Tune Geht sicherlich in Richtung 9999€ wie der 1002.
      Interessant wäre mal ein Vergleich zum Behringer Wave, sollte Amazona evtl mal ein Testgerät ergattern können😉

      • Profilbild
        Filterpad AHU

        @MPC-User Jetzt wo du es sagst! Außerdem halte ich persönlich Racksynthesizer heutzutage für überflüssig. Aber jeder wie er mag und sein Studio einrichten möchte. Aber definitiv das erste große bzw. eigentlich zweite Highlight (nach den Doepfer Modulen) für die Superbooth, vielleicht! Man darf gespannt sein!

  4. Profilbild
    MPC-User

    Der logische Schritt wäre ihn aber 2.4 zu nennen.
    Hmmmm immerhin hat er nen Kaltgeräteanschluss und kein Netzteil👍

  5. Profilbild
    LX@VM

    Sehr schön gemacht! Allerdings….

    …anders als beim PPG 1002 von Wolfgang Palm und Cornel Hecht oder beim 3rd Wave von Bob Coover sehe ich hier nicht, dass es sich hier um eine Neuentwicklung handelt, bzw. was Wolfgang Palm damit zu tun hat.

    Mir scheint eher, dass hier ein alter PPG Wave 2.3 zerlegt und in ein schickes 19″ Gehäuse gepackt wurde, mit allen derzeit verfügbaren Verbesserungen (OS V8.3 von Hermann Seib / Virtual Music, neues Netzteil, Display, etc.) und dass Wolfgang Palm hier „nur“ der Geschenknehmer ist und offiziell nichts mit diesem Produkt zu tun hat?

    Hoffentlich gibt es in Kürze mehr Informationen.

    6. Mehr anzeigen
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