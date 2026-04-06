PPG Wave 2.3 – der Wavetable-Synthesizer kehrt zurück

Wolfgang Palm zeigt Rack-Version des Klassikers

Da steht uns eine mächtige Überraschung ins Haus: Der Wavetable-Synthesizer PPG Wave 2.3 wurde als neues Rack-Gerät von niemand Geringerem als Wolfgang Palm präsentiert. Auch eine Website wurde dazu schon eingerichtet, jedoch noch ohne echten Informationsgehalt.

PPG Wave 2.3 – Rack-Version des Wavetable-Klassikers

Mit einem Unboxing-Video zeigt der Gründer und Entwickler von PPG Wolfgang Palm sein „Geburtstagspräsent“: eine 19″-Version des PPG Wave 2.3. Der Wavetable-Synthesizer von 1984 war ein technisch verbesserter Nachfolger des PPG Wave 2.2.

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Ein Teaser-Video auf der dazu gehörenden Website kündigt eine „exclusive encore“ (was wohl limitierte Stückzahl heißen soll) an. Es handelt sich offensichtlich um eine originalgetreue Neuauflage, da das Gerät über alle Anschlüsse verfügt, um es mit den Geräten des damaligen PPG-Systems verbinden zu können. Ein Blick auf die Rückseite zeigt dann nicht nur die Haupt- und Einzelausgänge sowie das MIDI-Trio und CV-Eingänge, sondern auch die Cassette-Buchse, separate Sync-In/Out und die Multipin-Buchsen für den Parallel Communication Bus.

Weiterhin wird von einer „deutlich gesteigerten Verlässlichkeit“ gesprochen. Die Originale aus den 80ern haben den Ruf, recht reparaturanfällig zu sein. Ansonsten sollen keine Kompromisse gemacht worden zu sein. Die Schaltung und vor allem der Klang soll absolut authentisch sein.

Das ist im Moment alles, was zum neu aufgelegten PPG Wave 2.3 bekannt ist. In Bälde wird es weitere Informationen geben.

Zu den beiden Originalen PPG Wave 2.2 und PPG Wave 2.3 haben wir auch eine Vintage-Story für euch, die ihr unter diesem Link nachlesen könnt.