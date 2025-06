Baustellen, Konzerte, Städte: Der NTi Audio XL3 als vielseitiger Lärm-Analysator

Der NTi Audio XL3 ist ein präzises Messgerät der Klasse 1 zur Analyse von Schallpegeln und akustischen Eigenschaften, das speziell für den Einsatz in der Lärmüberwachung sowie in der Raum- und Bauakustik konzipiert wurde. Es erfüllt die Anforderungen der Normen DIN EN 61672-1:2014-07 und DIN 45657:2014-07. Dank der Bauartzulassung ist das Gerät auch für rechtssichere Messungen geeignet.

Obwohl das Gerät derzeit in Deutschland nur auf Anfrage und nicht über den Fachhandel erhältlich ist, wurde unser Autor Noah Seiler für den vorangegangenen Test des NTi Audio XL2 auch gleich mit einem NTi Audio XL3 Testsystem ausgestattet. Da professionelle Veranstaltungstechniker gerade auf Volksfesten mit dem NTi Audio XL3 konfrontiert werden, haben wir uns diese Gelegenheit für einen Praxistest und Vergleich zum XL2 nicht entgehen lassen.

NTi Audio XL3 Akustikanalysator

Der NTi Audio XL3 ist ein modernes Messinstrument für professionelle Akustikanwendungen. Als vielseitiger Schallpegelmesser und Analysator ermöglicht er präzise Messungen in Bereichen wie Lärmüberwachung, Raum- und Bauakustik. Dank seiner Benutzerfreundlichkeit und normgerechten Ausstattung eignet sich der XL3 sowohl für den mobilen Einsatz als auch für anspruchsvolle Messaufgaben im technischen Umfeld.

Zu den Hauptfunktionen des XL3 gehören:

SPL-/Frequenzanalyse: Der XL3 bietet eine Frequenzanalyse mit Oktav- und Terzbandauflösung von 6,3 Hz bis 20 kHz, einschließlich Leq-, Lmax- und Lmin-Werten mit A-, C- und Z-Bewertungen.

Der XL3 bietet eine Frequenzanalyse mit Oktav- und Terzbandauflösung von 6,3 Hz bis 20 kHz, einschließlich Leq-, Lmax- und Lmin-Werten mit A-, C- und Z-Bewertungen. Nachhallzeitmessung: Er misst die Nachhallzeit (T20, T30) gemäß ISO 3382 und ASTM E2235, mit optionaler Terzbandauflösung und Visualisierung der Abklingkurve.

Er misst die Nachhallzeit (T20, T30) gemäß ISO 3382 und ASTM E2235, mit optionaler Terzbandauflösung und Visualisierung der Abklingkurve. Schalldämmung: Der NTi Audio XL3 ermöglicht die direkte Bestimmung der Luftschall-, Trittschall- und Fassadenschalldämmung auf dem Messgerät, mit Unterstützung für Normen wie ISO 16283 und ISO 717.

Der NTi Audio XL3 ermöglicht die direkte Bestimmung der Luftschall-, Trittschall- und Fassadenschalldämmung auf dem Messgerät, mit Unterstützung für Normen wie ISO 16283 und ISO 717. Sprachverständlichkeit (STIPA): Er unterstützt STIPA-Messungen gemäß IEC 60268-16:2020 und DIN VDE 0833-4 zur Bewertung der Sprachverständlichkeit in Beschallungssystemen.

Er unterstützt STIPA-Messungen gemäß IEC 60268-16:2020 und DIN VDE 0833-4 zur Bewertung der Sprachverständlichkeit in Beschallungssystemen. vieles mehr

Das Gerät besitzt im Vergleich zum XL2 einen praktischen 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen, der die Bedienung sehr einfach gestaltet. Der Touchscreen reagiert zuverlässig und schnell. Über WLAN und LAN wird ein Fernzugriff auf den XL3 ermöglicht, wie auch beim XL2 der Fall ist. Der Speicher besteht aus einer 32 GB SD-Karte, erweiterbar, mit offenem TXT-Datenformat. Die Batterielaufzeit wird mit bis zu acht Stunden angegeben. Auf der Rückseite befinden sich – wie beim XL2 auch – Möglichkeiten, das Messgerät über ein Gewinde oder einen Bügel zu platzieren.

Im Vergleich zum XL2 kann der NTi Audio XL3 vollständige Akustikanalysen, die Messung von Impulsen und Schallisolierungen, Lautstärkeanalysen sowie die Durchführung von Schallmessungen nach Normen wie DIN EN ISO 16283 ausführen. Zudem bietet der XL3 die Möglichkeit zur Integration von Raum- und Bauakustiktests sowie Lärmüberwachungsfunktionen.

Für unseren Test erhalten wir von NTi Audio das M4262-Messmikrofon. Dabei handelt es sich um ein Klasse-2-Messmikrofon, das für Anwendungen wie Live-Sound, Installationen, Rundfunk und Arbeitsschutzmessungen entwickelt wurde. NTi Audio bietet auch viele Messmikrofone der Klasse 1 an, wie das MA220 aus dem vorherigen Test des XL2. Wie von NTi Audio aus dem Test des XL2 bekannt, laden die Geräte beim Aufstecken der Mikrofone automatisch die Kalibrierungsdateien. Durch die ASD-Funktion der Mikrofone erkennt das Gerät automatisch, welches Mikrofon verwendet wird. Dafür müssen selbstverständlich ASD-Kabel verwendet werden.

Wichtig ist hier ebenfalls der Hinweis, dass alle Geräte von NTi Audio regelmäßig zur Kalibrierung eingeschickt werden können. Die Firma übernimmt die Kalibrierung für wenig Geld, sodass stets technisch einwandfreie und präzise Messgeräte für rechtssichere Messungen gewährleistet sind.

NTi Audio XL3 Akustikanalysator in der Praxis

Der wohl größte Unterschied auf den ersten Blick zum zuvor getesteten XL2 ist der angenehm zu bedienende Touchscreen des NTi Audio XL3. Der Touchscreen reagiert schnell und zuverlässig. Nach dem Hochfahren des Gerätes kann im Menü ausgewählt werden, welche Funktionen verwendet werden sollen. Die Menüführung und die optische Darstellung sind beim XL3 deutlich attraktiver gestaltet und durch den Touchscreen auch etwas schneller konfigurierbar. Das Messgerät macht auf mich einen absolut hochwertig verarbeiteten und professionellen Eindruck – etwas anderes hätte mich auch sprachlos werden lassen. Das Gerät lässt sich, wie erwartet, übersichtlich und einfach bedienen. Im Vergleich zum XL2 fällt mir auf, dass das Menü durch den Touchscreen wesentlich übersichtlicher und einfacher zu bedienen ist.

Da mich im ersten Test das XL2 (der Klassiker) bereits überzeugen konnte, wollte ich nun herausfinden, wie praktisch sich das XL3 im Live-Einsatz bewährt. Dafür habe ich das Messgerät zu einem FoH-Job mitgenommen – ein Chorkonzert in Dortmund in einem großen Veranstaltungssaal mit Line-Array. Zwar erwarte ich bei einem Chorkonzert keine extrem hohen Lautstärkepegel-Messwerte, trotzdem war ich gespannt, wie sich das Einrichten des Geräts in einem großen Raum gestaltet.

Zunächst befestige ich das M4262-Messmikrofon am XL3 und wechsle ins Menü des Schallpegelmessers. Nun möchte ich meine Korrekturwerte ermitteln. Ich führe zwei Messungen durch: Die erste im Publikumsbereich, wo ich die lautesten Pegel erwarte. Dafür habe ich mich auf Achse zum Line-Array in die zweite Reihe gestellt – so kommen die Nearfills und das Line-Array gleichermaßen zur Geltung. Die zweite Messung erfolgt am FOH, wo während der Veranstaltung mein Messmikrofon stehen wird.

Die daraus ermittelten Korrekturwerte k₁ und k₂ kann ich nun in meiner Messung berücksichtigen. Damit lässt sich die Schallpegelmessung ordnungsgemäß durchführen und ich erhalte am Ende präzise Messergebnisse. Nach der Veranstaltung lag der Wert für L(A)eq + k₁ bei 87,3 dB(A), die maximalen Pegel im Peak bei 108,1 dB(A) + k₁ und 115,5 dB(C) + k₂. Wie erwartet traten während der Veranstaltung keine besonders hohen Pegel auf. Die Peaks sind vermutlich vor allem durch den Applaus des Publikums zu erklären. Zudem gab es zahlreiche Moderationspausen, die den L(A)eq erwartungsgemäß niedrig hielten.

Die Messergebnisse werden alle auf der internen SD-Karte im XL3 gespeichert und können anschließend direkt in ein von NTi Audio bereitgestelltes Protokoll eingepflegt werden.

Um später auf das Thema Fernüberwachung bei Veranstaltungen eingehen zu können, möchte ich nun als Überleitung testen, ob sich das XL3 fernsteuern lässt. Dazu verbinde ich das Gerät zunächst im Menü mit dem WLAN und gehe auf NTi Connect. Anschließend muss ich auf der Internetseite den Connect Key eingeben, den mir das Gerät anzeigt. Danach vergebe ich am XL3 ein Passwort und gebe es auf der Internetseite erneut ein. Nun habe ich mit meinem Computer Fernzugriff auf das XL3. Ähnlich wie beim XL2 Projector Pro sehe ich eine Darstellung des Displays und kann auf alle Funktionen zugreifen.

Den NTi Audio XL3 positioniere ich nun auf meiner Terrasse und wärme in meiner Wohnung schon einmal die Kaffeemaschine vor. Anschließend gehe ich wieder hinein und starte per Fernzugriff eine Schallpegelmessung. Mein Ziel: den L(A)eq für fünf Minuten Straßenlärm auf meiner Terrasse zu ermitteln. Ich starte also die Messung, trinke in der Zwischenzeit gemütlich am Schreibtisch einen Kaffee und bereite schon einmal das Messprotokoll für meinen Vermieter vor (Spaß). Nach Ablauf der Zeit hole ich das Messgerät wieder herein und werte die Messung aus.

Was sagt mir das Ergebnis? Bei der nächsten Wohnung: besser eine Terrasse zum Innenhof und nicht zur Straße. Spaß beiseite – an diesem Beispiel wird deutlich, wie praktisch es sein kann, sich mit dem Messgerät vernetzen zu können und welche Möglichkeiten das XL3 dafür bietet. Besonders hilfreich ist dabei NTi Connect, das auch bei Veranstaltungen nützliche Anzeigemöglichkeiten bietet – zum Beispiel für die Schallpegelüberwachung vom FOH aus.

Für mich ist das NTi Audio XL3 eines der besten und praktischsten Messgeräte auf dem Markt und wird seinem Ruf als professionelles Messgerät voll gerecht. Für den professionellen Veranstaltungsbereich ist das Gerät – ob als mobile Messstation oder als Festinstallation – definitiv zu empfehlen, insbesondere für alle Fachkräfte, die ein geschlossenes Messsystem bevorzugen. Doch bevor ich zum Fazit übergehe, hier noch ein kleiner Exkurs in die Möglichkeiten der Fernüberwachung von Veranstaltungen. Denn da hat NTi Audio noch einiges zu bieten!

Hinweis: NTi Audio wird voraussichtlich noch in diesem Jahr die Anzeigemöglichkeiten am FoH für Messungen mit dem XL3 überarbeiten und eine stärkere Individualisierung ermöglichen. Nach Rückmeldungen aus der Praxis bemüht sich NTi Audio, diese umzusetzen und die Produkte praxisnah weiterzuentwickeln. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Fernüberwachung von Veranstaltungen

Nun kommen wir zu zwei spannenden Software-Angeboten der Firma NTi Audio. Wie bereits angekündigt, bietet NTi Audio zwei verschiedene Software-Lösungen für den XL2 und den XL3 zur Fernüberwachung von Messungen an. Das Thema der Fernüberwachung von Veranstaltungen ist besonders für Großveranstaltungen und Festivals von Interesse. Nehmen wir als Beispiel das Oktoberfest: Diese Großveranstaltung zeichnet sich neben ihrer Größe auch dadurch aus, dass es eine Vielzahl an Festzelten mit Live-Musik gibt. Dies bedeutet für die zuständigen Fachleute eine große Anzahl an Messpunkten innerhalb der Zelte.

Webbasierte Lärmüberwachung ermöglicht schnellen Fernzugriff und eine einfache Vernetzung der Messgeräte. Um herauszufinden, wie die Kontrollmessungen auf dem Oktoberfest ablaufen, habe ich mich an die zuständige Behörde gewandt. Das Referat für Klima- und Umweltschutz München hat mir erfreulicherweise schnell geantwortet. Die Behörde ist verantwortlich für die Kontrollmessungen auf dem Oktoberfest und überwacht die Einhaltung der zulässigen Immissionen und Schallpegel auf dem Gelände.

Insgesamt müssen 34 Festzelte überwacht werden, was laut dem Referat für Klima- und Umweltschutz etwa 80 Messpunkten entspricht. Auf Nachfrage wurde mir bestätigt, dass die Kontrollmessungen mit Handschallpegelmessern durchgeführt werden und es vor Ort kein vernetztes Überwachungssystem gibt. Welche Geräte genau verwendet werden, wurde mir leider nicht mitgeteilt. Allerdings zeigt dies, wie umfangreich die Schallpegelüberwachung einer Großveranstaltung sein kann. Ein vernetztes System würde viel Aufwand sparen und die Überwachung bequem aus einer Zentrale ermöglichen.

Hinweis: Wer sich die Messgeräte einmal in Aktion ansehen möchte, kann dies jährlich auf der Prolight + Sound tun. Dort werden sämtliche Außenbühnen mit den Messgeräten von NTi Audio überwacht.

Die NTi Audio NoiseScout Software

Die Software NoiseScout von NTi Audio dient der eigenständigen Überwachung von Lärmemissionen. In Kombination mit dem Schallpegelmesser XL2 ermöglicht sie es, Geräuschpegel aufzuzeichnen und diese Messdaten in Echtzeit online zu beobachten und auszuwerten. Die Software bietet verschiedene Zugriffsmöglichkeiten und Anzeigeoptionen. Dabei kann nicht nur auf einzelne Geräte zugegriffen werden – insbesondere das Vernetzen mehrerer Geräte wird durch die Software übersichtlich und zentral abrufbar gestaltet. Ein Festival mit mehreren Messpunkten kann so von einem einzigen Computer aus überwacht werden; alle Messpunkte lassen sich live verfolgen und aufzeichnen. Dies spart enorm viel Arbeit und macht die Überwachung der Lautstärke auf Festivals und Großveranstaltungen besonders komfortabel.

Wer das gerne einmal testen möchte, kann unter folgendem Link auf eine Demoversion der Software zugreifen und sich ein eigenes Bild machen. In der Demoversion können mehrere Echtzeit-Messstandorte von XL2-Geräten von NTi Audio beobachtet werden. Hier geht’s zur Software: NoiseScout Portal.

Die NTi Audio MeasureEye Software

Die neueste Software von NTi Audio ist die MeasureEye Software, die mit dem hier getesteten XL3-Messgerät kompatibel ist. MeasureEye ist eine webbasierte Plattform zur Umweltüberwachung, die kostenlos genutzt werden kann. Sie wurde entwickelt, um verschiedenste Umweltmesswerte wie Lärm, Erschütterungen, Wetterbedingungen und Luftqualität zentral zu erfassen, zu analysieren und zu dokumentieren – und das in Echtzeit.

Durch die flexible Anbindung unterschiedlicher Sensoren lässt sich MeasureEye passgenau auf verschiedene Einsatzszenarien zuschneiden. Typische Anwendungsfelder finden sich etwa auf Baustellen, in industriellen Anlagen, bei Großveranstaltungen, im städtischen Raum zur Lärmbewertung, an Straßen und Bahntrassen sowie in ökologisch sensiblen Regionen.

Unterstützt werden unter anderem Messgeräte wie der XL3-Schallpegelmesser, Vibrationssensoren, Wetterstationen und Feinstaubmonitore. Die gesammelten Daten können miteinander verknüpft und ausgewertet werden. So ist es beispielsweise möglich, einen Alarm auszulösen, wenn ein bestimmter Lärmpegel überschritten wird und gleichzeitig kaum Wind weht – ein Hinweis auf potenziell störende Emissionen.

Die Bedienoberfläche der Plattform ist übersichtlich gestaltet und erlaubt einen schnellen Überblick über aktuelle Messwerte, grafische Darstellungen sowie Standortinformationen. Ergänzt wird das System durch eine automatische Geräuschanalyse, die mithilfe künstlicher Intelligenz Lärmquellen wie Sprache, Verkehr oder Maschinenlärm erkennt und kategorisiert.

Wer sich einen eigenen Eindruck der Software verschaffen möchte, kann unter folgendem Link ein Demo-Projekt mit Live-Standort von Messstationen abrufen: MeasurEye.

Alternativen

Neben einem Computer-gestützten Messsystem, das allerdings weitaus weniger handlich ist, bleibt eigentlich nur der NTi Audio XL2 als Alternative. Auf einige der wichtigsten Vorzüge des XL3 muss man dann zwar verzichten, bekommt aber dennoch ein Top-Gerät für Veranstaltungen aller Art.