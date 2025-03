Neues Zuhause für DAWs, Plug-ins und Audio-Software

Microsoft hatte ein Ultimatum gesetzt: Ab Herbst 2025 wird es keine Updates mehr für Windows 10 geben. Jahrelang hatte ich es vor mir hergeschoben, meinen schon längst in die Jahre gekommenen Windows-PC in den Ruhestand zu schicken. Allein schon die Vorstellung, mit meinen inzwischen Hunderten von Librarys, Effekt-Sammlungen, DAWs, virtuellen Synthesizern, Plug-ins und Audio-Bearbeitungsprogrammen auf einen neuen PC umzuziehen, hat mich davon abgehalten. Das Schreckgespenst von tagelangen De- und Neu-Installationen, von verlorenen Seriennummern, ungültig gewordenen Lizenzen und endlosen Support-Anfragen schwebte stets über mir. Und dazu der Umstieg auf Windows 11. Aber es ging ja noch. Irgendwie. Wenn auch oft gerade so. Aber jetzt geht endgültig kein Weg mehr daran vorbei, ein neuer Audio-PC muss her. Das Abenteuer kann beginnen. Und so viel sei vorab verraten: Es war lange nicht so schlimm wie befürchtet. Vielleicht helfen meine Erfahrungen dem einen oder anderen ja bei einem ähnlichen Unterfangen.

Vergleich: Alter und neuer Audio-PC

Ein verschämter Blick auf die technischen Daten meines alten Audio-PCs zeigt überdeutlich, wie „antik“ dieser bereits ist. Mit einer Intel Core i5-6500 CPU und schmalen 32 GB RAM hatte dieser Windows 10 Pro-Rechner seine Halbwertzeit deutlich überschritten. Da musste ich in Studio One schon mal auf Audiospuren verzichten und Spur-Effekte reduzieren, um die Sache am Laufen zu halten. Nein, diese Mangelwirtschaft machte keinen Spaß. Den neuen PC habe ich nicht von der Stange gekauft, sondern mir vom IT-Fachmann meines Vertrauens zusammenbauen lassen (und mich dabei ganz auf seine Erfahrung verlassen). Meine Vorgaben: ausreichend Rechen-Power, um in der DAW nicht ständig auf die CPU-Anzeige schielen zu müssen und jede Menge RAM. Da ich an dem PC nicht spiele, stand eine fette Grafikkarte nicht mit auf dem Zettel. Da reicht mir der Onboard-Grafikchip der CPU erst einmal völlig. Sollte sich daran etwas ändern, kann ich immer noch nachrüsten. Hier also die Daten des neuen PCs (für die Profis etwas detaillierter):

Gehäuse: Fractal Design 7 Compact White (extrem leise)

Netzteil: Seasonic Focus GX-750 ATX3

Mainboard: GigaByte B850 AORUS Elite WiFi 7 ICE

CPU: AMD Ryzen 7 9700X

RAM: G.SKILL 2x 48 GB DDR5-5600

SSD: Lexar NM790 8TB NVMe

Betriebssystem: Windows 11 Pro x64

Hatte ich zuvor noch auf zwei (ungleich großen) Monitoren gearbeitet, habe ich mir jetzt einen PHILIPS 45B1U6900C – 45 Zoll DQHD Curved Monitor gegönnt. Kein Verschieben mehr von einem Screen auf den anderen, sondern alles im Blick. Was vor allem in der DAW oder der Audiobearbeitung in Wavelab oder Sound Forge eine ganz neue Ebene des Arbeitens ist.

Übernahme der Hardware: Audiointerfaces und MIDI-Interface

Eigentlich war ich mir sicher, dass ich mich nun endgültig nach einem neuen MIDI-Interface umschauen muss. Immerhin war mein altehrwürdiges ESI M8U XL noch zu Windows XP-Zeiten (so um das Jahr 2008, glaube ich) auf den Markt gekommen. Aber auf ESI ist Verlass. Auch wenn das M8U XL schon 2018 durch das ESI M8U EX ersetzt worden ist, bietet die ESI Audiotechnik GmbH aus Leonberg bei Stuttgart auch für Windows 11 wieder Treiber an. Die letzte Version 1.6 war im Oktober 2023 veröffentlicht worden, vorbildlich!

Als Audiointerface habe ich ein MOTU M4 und ein Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen zur Auswahl. Für Mehrspuraufnahmen (besonders mit mehreren Mikrofonen) setze ich zudem den Mackie DLZ Creator ein, der derzeit parallel zur Scarlett am Win11-Rechner hängt. Für alle drei Geräte gibt es auch Treiber für Windows 11, auch für das Älteste im Trio, das M4 von 2019 (Version 96648 von Oktober 2024). Der Treiber für das Scarlett von 2023 stammt vom September 2024, aber auch alte Modelle wie das Scarlett 2i2 der ersten Generation von 2011 werden auch weiterhin von Focusrite mit Treibern versorgt. Mackie nutzt für den DLZ Creator seinen Standard USB-Treiber (Version 5.62.0), da dürfte es dann auch zukünftig keine Probleme geben.

Fazit Hardware: Hier gibt es, zumindest bei den hier genannten Firmen, eine sorgfältige und andauernde Produktpflege, so dass man sich da auch zukünftig bei einem Rechnerumzug und einem neuen Betriebssystem wohl keine Sorgen machen muss.

Da kommt was zusammen!

In all den Jahren als Musiker, aber natürlich auch als Test-Journalist bei Amazona (seit 2007, davor einige Jahre bei der Zeitschrift „Music & PC“) sammelt sich so einiges an Software auf dem Rechner an. Hier mal ein großer Vergleichstest mit sämtlichen DAWs, Effekt- und Instrumenten-Bundles, die neueste Audiobearbeitung, Library-Tests, da kommt schon ordentlich was zusammen. Was ich nachfolgend, geordnet nach Herstellern, getestet habe: Wie kompliziert ist es, mit der jeweiligen Software auf einen neuen Rechner umzuziehen? Wie viele Installationen erlaubt eine Lizenz? Ist das auch in meinem Nutzerkonto dokumentiert? Muss ich zuvor die alte Installation löschen? Gibt es Tools, die mir bei der Verwaltung und Installation helfen? Und falls es Probleme gibt: Hilft mir der Support oder lässt der mich im Regen stehen? Meine Erfahrungen in alphabetischer Reihenfolge.

Ableton

Meine Version der Ableton Live Suite ist mit der Nummer 10 zwar nicht mehr auf dem neuesten Stand (aktuell ist die 12), mitnehmen wollte ich sie aber trotzdem. Das geschieht recht einfach über das Nutzerkonto. Hier kann ich nachlesen, wo und wie oft ich die DAW bisher installiert habe. Maximal zwei Autorisierungen – hier „Unlocks“ genannt – sind möglich. Eine De-Autorisierung erfolgt durch Deinstallation auf dem Rechner. Was aber passiert, wenn eine Deinstallation nicht möglich ist, weil der Rechner gecrasht ist? Die FAQs schweigen sich zu dem Thema aus, weshalb ich den Support von Ableton kontaktiert habe. Der antwortete innerhalb weniger Stunden mit der Info, dass eine eigene De-Autorisierung nicht möglich sei und man sich in dem Fall an den Support wenden solle, der dann weiterhelfe.

Fazit: Übersichtliches Nutzerkonto mit allen wichtigen Infos und einem schnellen Support. Eine De-Autorisierung ist im Falle eines Rechner-Crashs aber nicht eigenständig möglich.

Arturia

Von Arturia besitze ich unter anderem die V Collection X (ein Paket mit 39 Instrumenten) und die FX Collection 5. Arturia gestattet jeweils fünf gleichzeitige Aktivierungen, das ist schon recht komfortabel. Wie oft und auf welchem Rechner ich das gemacht habe, ist sehr übersichtlich in der Produktübersicht in meinem Nutzerkonto vermerkt. Die (Neu-) Installation erfolgt schnell und einfach über eine eigene App, über das Arturia Software Center. Etwas irritierend ist anfangs, dass dort bei einem Produkt dann „not activated“ vermerkt ist, obwohl das schon auf einem anderen PC läuft. Erkenntnis: Der Hinweis gilt nur für den Rechner, auf dem man die App geöffnet hat. Bei einem kleinen Problem (Lizenz-Doppel) meldete sich der Support innerhalb von einer halben Stunde per Mail und hatte das angesprochene Problem schon von sich aus behoben.

Fazit: Rundum top!

Best Service

Von Best Service aus München habe ich unter anderem einige Librarys für Engine, wie zum Beispiel Nada und The Forest, sowie einige weitere von Drittherstellern, die über Best Service verkauft wurden (Sonuscore The Orchestra, Chris Hein Ensemble Strings). Die hauseigene Engine-Librarys können bis zu drei Mal aktiviert werden, was im Nutzerkonto vermerkt wird. Bei den Fremdprodukten dagegen muss man sich auf der Website der betreffenden Hersteller selbst schlau machen. Die Installation erfolgt über die hauseigene Download-Utility, in die ein Download-Code (nicht der Lizenz Code) aus dem Nutzerkonto eingetragen werden muss. Was jetzt komplizierter klingt als es ist. Der Support meldete sich schnell und half bei Nachfragen weiter.

Fazit: Gut, etwas mehr Infos bei den Fremdprodukten wären aber hilfreich.

Bitwig

Im Rahmen meiner DAW-Übersicht und für den Artikel zum DAWProject File Format ist auch das Bitwig Studio bei mir auf dem Rechner gelandet. Bitwig gewährt für Bitwig Studio und EDU die Aktivierung auf bis zu drei Computern, bei Bitwig Studio 8-Track und Bitwig Studio 16-Track sind es deren zwei. Alle Downloads und Installationen werden über das Nutzerkonto vorgenommen. Hier sehe ich auch, auf welchen Rechnern die DAW bereits installiert ist und kann sie dort bei Bedarf wieder entfernen. Eine eigene App hat Bitwig nicht.

Fazit: Übersichtlich und schnörkellos, ohne Umweg über eine App.

Cherry Audio

Cherry Audio hat zwar keine eigene Installations-/Download-App, dafür aber eine sehr übersichtliche Nutzerseite. Hier sehe ich, was ich wo installiert und aktiviert habe und kann per Mausklick Aktivierungen leicht wieder entfernen. Bis zu vier sind gestattet, was man aber erst durch googeln selbst herausfindet. Ein Vermerk im Nutzerkonto wäre hilfreich. Trotzdem: Meine Cherry-Audio-Produkte wie Voltage Modular, DCO-106 oder Synthesizer Expander Module ließen sich problemlos neu installieren. Runterladen, im Produkt einmal einloggen, fertig.

Fazit: Extrem einfaches Handling, auch wenn manche Infos fehlen.

IK Multimedia

Bei IK Multimedia geht es geradezu fürstlich zu: Bis zu zehn Installationen sind gestattet (beim ARC-System sind es immerhin noch fünf). Die werden klar im Nutzer-Account gekennzeichnet. Schön wäre da noch der Hinweis, auf welchem System ich die bereits aktiviert habe. Download, Installation und De-Installation erfolgt über die hauseigene App, über den Product Manager. Nach der Installation erfolgt die Autorisierung automatisch, bei De-Installation wird ebenso automatisch auch gleich deaktiviert.

Fazit: Komfortabel, übersichtlich und einfach.

iZotope

Bei iZotope geht es ein wenig durcheinander: Im Online-Nutzerkonto wird nämlich nicht angegeben, ob ein Produkt bereits aktiviert und installiert ist. Weshalb dort dann stets „Download & Activate“ vermerkt ist, was dazu führen kann, dass – klickt man unbedacht darauf – eine bereits bestehende Installation ungefragt überschrieben wird.

Mehr Infos, was bereits vorhanden ist, liefert die App, das iZotope Product Portal. Allerdings verrät auch das nicht, wie viele Autorisierungen insgesamt möglich sind und auf wievielen Rechnern ich ein iZotope-Produkt bereits installiert habe. Generell aber gibt sich iZotope da großzügig: Man darf die Produkte auf mehreren Rechnern installieren, solange man der Einzige ist, der die auch nutzt. Ein Studio mit mehreren Arbeitsplätzen und Mitarbeitern ist aber angehalten, dann bitte mehrere Lizenzen zu erwerben. Eine Frage des Vertrauens also. Ich hatte jedenfalls keine Probleme, meine Ozone Pro-, Neutron– und RX-Installationen auf meinem neuen PC zu installieren. Auf eine Nachfrage hin reagierte der Support schnell und freundlich.

Fazit: Großzügig, mit der App recht übersichtlich, nur ein paar Infos fehlen. Das Nutzerkonto verwirrt ein wenig.

LABS (Spitfire)

LABS wurde früher über Spitfire Audio verwaltet, hat jedoch inzwischen eine eigene App. Deren Download sich selbst dann lohnt, wenn man bisher gar kein LABS-Instrumente hat, da in der LABS-App – neben den kostenpflichtigen LABS+ -Paketen (99,- Euro im Abo pro Jahr) – auch 66 sehr unterschiedliche, teils recht ausgefallene und in jedem Fall lohnende Instrumenten-Pakete „for free“ angeboten werden. Diese kann man sich nach dem Download auch direkt in der App anhören und dort spielen.

Fazit: Sehr übersichtlich, in der App ist alles drin.

Magix

Schon seit seligen Sony-Zeiten nutze ich den Audio-Editor Sound Forge und den Video-Editor Vegas Pro, die inzwischen bei Magix gelandet sind. Magix gestattet da – und bei all seinen anderen Produkten, wie z. B. Samplitude Pro oder Acid Pro, die ich ebenfalls installiert habe – jeweils zwei Installationen, die sich auch leicht wieder deaktivieren lassen, falls mal ein Rechnerwechsel ansteht. Beide Installationen lassen sich auch gleichzeitig nutzen. Das alles funktioniert ganz einfach ohne zusätzliche Installer- oder Manager-Apps über das Nutzerkonto im Browser.

Fazit: Volle Punktzahl für Magix, einfacher und übersichtlicher geht es kaum noch.

MOTU

Meine Installation vom Digital Performer 10 ist ja nun auch schon etwas älter (aktuell ist die 11). Trotzdem würde ich sie gerne mit auf den Windows 11-Rechner nehmen. Im Nutzerkonto ist genau vermerkt, wann ich die DAW auf welchem Rechner installiert habe, nicht aber, wie oft ich das noch machen darf. Diesen Hinweis findet man dann mit etwas Eigeninitiative im DP Activation FAQ. Gestattet ist die Aktivierung auf zwei Rechnern, von denen aber nur immer einer genutzt werden darf. Ich hatte dann auch kein Problem beim Umzug. Installation und Aktivierung laufen über das Nutzerkonto, eine App gibt es nicht.

Fazit: Übersichtliches Nutzerkonto, wo aber eine wichtige Info fehlt.

Native Instruments

Native Instruments ist als Hersteller von Kontakt vermutlich eine der wichtigsten Adressen beim Umzug, da auch viele Produkte von Drittherstellern die Plattform nutzen und diese auch über die Native Access App angemeldet und installiert werden. Ich selbst habe da zum Beispiel aktuell 93 Librarys auf meiner Liste. Die Endkunden-Lizenzvereinbarung für Native Instruments Produkte gestattet die gleichzeitige Installation auf zwei Computern (auf drei Computern für alle Versionen von Maschine und Komplete). Es ist zwar nicht erlaubt, diese Installationen gleichzeitig zu verwenden. Im Test allerdings war es problemlos möglich, mein Kontakt 7 (aktuell ist die Versionsnummer 8) auf zwei Rechnern zur selben Zeit laufen zu lassen. Bei Bedarf lässt sich eine Library leicht über die Access App deinstallieren.

Fazit: Komfortabel und übersichtlich.

Presonus

Studio One ist seit vielen Jahren schon meine bevorzugte DAW. Presonus gestattet bis zu fünf Aktivierungen auf einem Mac oder PC, die auch gleichzeitig genutzt werden können. Insofern bereitet Studio One bei einem Umzug auf einen neuen Audiorechner keine Probleme. Die Installation erfolgt entweder über das Nutzerkonto oder über die App Presonus Hub, wo ich die Software auch aktivieren kann. Was nun genau wann und wo installiert wurde, ist im Nutzerkonto etwas schwer zu finden (versteckt sich in „Mitgliedschaft und Abrechnung“), das dürfte gerne etwas einfacher sein. Die Angaben dort sind dann aber sehr genau, auch kann ich hier und in der App eine Installation wieder leicht entfernen. Achtung: Auch die Installation der App des Notationsprogrammes „Notion“ auf dem Smartphone zählt als Studio-One-Aktivierung. Der Support meldet sich bei Rückfragen recht schnell und zuverlässig.

Fazit: Übersichtlich und einfach in der Handhabung. Die Angaben im Nutzerkonto sind aber etwas schwer zu finden.

Spitfire Audio

Auch wenn sich die Librarys, wie in meinem Fall Abbey Road One, Wondrous Flutes, Kepler Orchestra, Epic Choir, Edna Earth oder das BBC Orchestra (Discover Version), über Native Access installieren lassen, hat Spitfire Audio auch eine eigene, sehr übersichtliche und umfangreiche App, den Spitfire Library Manager. Hier ist es inzwischen auch möglich, Installationen zurückzusetzen und aus dem Account wieder zu löschen. Zwar gestattet Spitfire Audio, seine Produkte auf zwei Rechnern zu installieren, schreibt aber andererseits auch etwas schwammig, dass Downloads „innerhalb eines gewissen Zeitraums“ nur begrenzt zurückgesetzt werden können. Und weiter: „Wenn Sie Ihr Rücksetzungslimit überschreiten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.“ Wie groß nun dieser „gewisse Zeitraum“ aber ist und wann das „Rücksetzungslimit“ überschritten ist, wird nicht weiter ausgeführt. „Lass dich überraschen!“ – sang schon Rudi Carrell.

Fazit: Grundsätzlich gut, aber mit einigen größeren Fragenzeichen.

Steinberg

Das Lizenzsystem bei Steinberg ist unübersichtlich und teilweise auch unbefriedigend. Was aktuell auch daran liegt, dass der eLincenser-Dienst am 20. Mai 2025 endgültig eingestellt wird, was zu einiger Verwirrung führt. Stand jetzt gibt es (noch) drei aktive Lizenzsysteme:

Den Steinberg USB-Licenser (Hardware Key)

Den Steinberg eLicenser – das Software-Pendant zum USB-Licenser

Und seit 2022 das Steinberg Licensing – also das, was in der Branche schon lange üblich ist

Kein Problem, sollte man denken, dann übertrage ich meine alten Lizenzen eben in das neue Licensing-System. Oder ich besorge mir ein Update. Aber Vorsicht, da hat Steinberg folgende Hürden eingebaut:

Nach dem Ende des eLicenser-Dienstes ist ein Upgrade eines eLicenser-basierten Produkts auf Steinberg Licensing nicht mehr möglich. Wer also beispielsweise Cubase 11 (oder eine frühere Version) nutzt, muss dann halt eine neue Vollversion kaufen, um das Update auf die neueste Version zu erhalten.

eLicenser-basierte Produkte lassen sich nach dem Ende des Dienstes nicht mehr aktivieren oder reaktivieren. Wer noch einen Aktivierungscode für ein eLicenser-basiertes Produkt hat, muss den vor dem 20. Mai aktivieren.

Verlorene Lizenzen können nicht wiederhergestellt werden. Wer eine eLicenser-Lizenz verloren hat, muss sich vor dem Ende des Dienstes mit Steinberg in Verbindung. Nach dem Ende des Dienstes ist es nicht mehr möglich, verlorene Lizenzen zurückzuerhalten.

Nach dem Ende des eLicenser-Dienstes lassen sich auch nicht mehr Lizenzen von einem USB-Licenser auf einen anderen übertragen, oder eine Soft-eLicenser-Lizenz auf einen USB-Licenser.

Zwar lassen sich die eLicenser-Produkte auch weiterhin wie gewohnt nutzen – aber nur, solange sie auch verfügbar sind. Wird der USB-Licenser geschrottet, verspricht Steinberg, dass der Support eine „individuelle Lösung“ finden wird. Wer – wie ich – mit seinen Produkten auf einen neuen Rechner umzieht, kann die Soft e-Licenser-Lizenzen aber nicht einfach auf dem neuen PC nutzen. Die müssen zuvor auf einen USB-Licenser übertragen werden und zwar vor der Abschaltung des eLicenser-Dienstes. Warum? Weil dann die Lizenzserver auch nicht mehr laufen.

Für einen Teil seiner Produkte bietet Steinberg bis zum 20. Mai kostenlose Upgrades und Updates an, um seine alten Lizenz-Produkte in ein aktuelles umzuwandeln. Das hat bei mir zum Beispiel mit Wavelab Pro 11 und Wavelab Cast 2 funktioniert, nicht aber mit Absolute 5. Das liegt bei mir noch auf dem Soft e-Licenser und kann nicht auf das neue Lizenzsystem gebracht werden. Warum auch immer. Hier musste ich den Soft-Licenser auf einen USB-Licenser verschieben (in der Hoffnung, dass der noch lange hält). Auf der Steinberg-Seite gibt es eine Liste von Programmen, für die das auch gilt.

So zeigt das Nutzerkonto auf der Website dann auch Licensing- basierte und eLicensing-basierte Produkte (noch) getrennt an. Komplizierend kommt hinzu, dass Steinberg gleich drei Apps im Einsatz hat:

Den Activation Manager, um Produkte zu aktivieren und zu deaktivieren

Den Download Assistant, um Produkte herunterzuladen, zu installieren und upzudaten

Den Library Manager, der eine detaillierte Übersicht über alle installierten Programme und Libraries von Halion, Groove Agent, Cubase/Nuendo, The Grand, Padshop, Retrologue und Backbone liefert. Damit lassen die sich auch verschieben.

Bei der (Neu-) Installation muss man da zuweilen von einer App zu anderen wechseln, was die Sache (unnötig) kompliziert macht – auch wenn die Apps jede für sich recht übersichtlich sind. Andere Hersteller allerdings schaffen das auch mit einer App.

Fazit: Aufgrund des Endes des alten Lizenzsystems im Moment doch sehr zeitaufwändig und unübersichtlich. Die drei Apps sind an sich sehr komfortabel, alles in einer App wäre aber noch schöner.

Tracktion

Tracktion gestattet die Installation seiner Produkte auf bis zu vier Rechnern. Diese Angabe findet man aber erst nach dem Durchforsten diverser FAQs und Foren im Nutzerkonto und in der gut gemachten App (Tracktion Download Manager) ist keine Limitierung ersichtlich. So hatte ich keine Probleme, mein Waverform Pro und die Instrumente Collective, BioTek, F’em Synt und dem Wavesequencer Hyperion eine neue Heimstatt anzubieten.

Fazit: Übersichtlich und komfortabel, nur eine Angabe zu den bereits vollzogenen Aktivierungen fehlt.

Ueberschall

Meine Elastik-Soundbänke von Ueberschall stammen teilweise noch aus den Jahren 2008 bis 2012. Weshalb meine Hoffnung auf eine problemlose Übernahme auf einen Windows 11-Rechner auch eher klein war. Doch siehe da: Der kostenlosen Elastik 3-Player wird weiterhin gepflegt und mit Content versorgt und läuft selbstverständlich auch unter Windows 11. Ueberschall gestattet die Nutzung seiner Soundbänke auf zwei Geräten, nicht jedoch den gleichzeitigen Betrieb (der aber theoretisch möglich ist). Die Installation auf den neuen Rechner erfolgt mit dem Ueberschall-Downloader, bei dem sich in den letzten Jahren erfreulicherweise einiges getan hat: Einfach „Download All“ anklicken, dann „Activate Products“, fertig. Probleme gab es lediglich bei 12 meiner insgesamt 80 Soundbänke. Wie mir der sehr hilfsbereite Support (keine 24 Stunden nach Eingang meiner Anfrage) mitteilte, wurden einige Produkte mittlerweile eingestellt oder werden unter neuem Namen angeboten.

Fazit: Sehr übersichtliche App und ein sehr kompetenter und hilfsbereiter Support. Top!

UJAM

UJAM erlaubt die Installation seiner Produkte – in meinem Fall sind das der Virtual Pianist Vogue und der Multi-Effekt Fin-Micro – recht generös „on all your machines“, solange diese nur von einem Nutzer bedient werden. Weshalb es in der App dann auch erst gar keine Angaben zur Zahl der Installationen gibt. In der All-in-One-App werden auch die Updates eingespielt und Trial-Versionen heruntergeladen.

Fazit: Großzügig und simpel mit der All-in-One-App.

Apple und der ganze Rest

Mein PC ist zwar randvoll mit Audio-Software, aber einiges habe selbst ich nicht oder inzwischen nicht mehr. Die folgenden kurzen Angaben habe ich daher also recherchiert, mangels Software aber nicht überprüft.

Apple Logic

Bei Logic Pro (hier unser Test) erhält man eine eingeschränkte, nicht übertragbare und nicht exklusive Lizenz, um “für alle persönlichen, nicht kommerziellen Zwecke eine Kopie der Apple-Software direkt auf jedem Apple-Computer mit macOS („Mac-Computer“), den man besitzt oder nutzt, zu laden, zu installieren, zu nutzen und auszuführen“.

Image Line FL Studio

Das FL Studio darf auf beliebig vielen Systemen installiert werden, solange der Besitzer der Lizenz der Einzige ist, der diese nutzt. Eine Frage des Vertrauens also, wie bei iZotope. Stellt Image Line fest, dass das Vertrauen missbraucht wurde, kann das zum Lizenzentzug führen. Man habe Fälle erlebt, wo es bei einer einzigen Lizenz gut 10.000 Installationsversuche gegeben habe. Und warnt: „Beste Freunde“ haben dann wieder „beste Freunde“, und ihr Freund wird vielleicht nicht immer ihr „bester Freund“ sein.“ Wahre Worte.

Cockos Reaper

Die DAW Reaper von Cockos darf auf beliebig vielen Rechnern installiert werden, die dann aber nicht gleichzeitig betrieben werden dürfen. Reaper lässt sich übrigens 60 Tage lang ohne Registrierung und ohne Einschränkungen testen und läuft auch unter Linux.

Reason Studios Reason 13

Auch Reason+ / Reason 13 darf auf beliebig vielen Rechnern installiert werden. Laut Reason kann aber immer nur eine Installation genutzt werden, nicht mehrere gleichzeitig. Inwieweit das stimmt, konnte ich selbst nicht überprüfen. Die Installation und das Management der Installationen erfolgt mit der Reason Companion App.

Renoise

Der Entwickler der gleichnamigen DAW im Tracker-Stil geht sogar noch einen Schritt weiter: Auch hier darf die Software auf beliebig vielen Rechnern installiert werden, solange nur der Lizenzinhaber diese selbst nutzt. Aber auch die Installation in Netzwerken und die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Systemen durch den Lizenznehmer ist erlaubt.