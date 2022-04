PreSonus Eris E5 BT, aktive Media-Monitore mit Bluetooth

Nahfeld-Monitor mit Sub-Out

Die PreSonus Eris E5 BT Monitore sind speziell für die Anwendung im Mediasektor für den Nahfeldbereich gedacht. Als größere Variante zu den Modellen Eris E4.5 BT bzw. Eris E3.5 BT sollen sie mit ihren 5,25″ LF Driver (woven glass composite) vor allem eine bessere Basswiedergabe haben.

ANZEIGE

Die Eris E5 BT haben pro Box 50 W Leistung, die von einer Class-D Endstufe geliefert wird. Der Frequenzgang wird mit 53 Hz bis 22 kHz angegeben. Die Übernahmefrequenz zum 1″ Silk Dome HF Driver liegt bei 6,7 kHz.

Neben der drahtlose Verbindung via aptX Bluetooth können die Boxen auch ganz konventionell per Kabel angeschlossen werden. Dafür sind symmetrische TRS-Klinken und unsymmetrische Cinch-Buchsen vorhanden. Über einen Sub Out lässt sich ein Subwoofer anschließen, wenn eine noch stärkere Basswiedergabe benötigt wird. PreSonus empfiehlt dafür das hauseigene Modell Eris Sub8.

Über zwei Acoustic Tuner lassen sich Höhen und Tiefen zur Anpassung korrigierend regeln. An der Frontseite kann bei Bedarf ein Kopfhörer angeschlossen werden.

Die Boxen sind für den Gebrauch in der Nähe von Computermonitoren natürlich HF-geschirmt und mit einem Schutz gegen Überhitzung sowie Pegelspitzen ausgestattet. Auch eine Einschaltverzögerung ist integriert.

Alle benötigten Kabel, auch zur Verbindung der Boxen untereinander, gehören zum Lieferumfang.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren ANZEIGE Video laden YouTube immer entsperren

Die PreSonus Eris E5 BT Aktiv-Nahfeldmonitore sind ab sofort erhältlich und kosten 239,- Euro als Paar.