PreSonus stellt Version 5 der DAW Studio One vor

Umfangreiche Live Performance- und Notations-Features

PreSonus stellt das Update 5.0 für die DAW Studio One vor. Viele der zahlreichen neuen Funktionen beziehen sich auf Live-Performance und Notation.

Studio One 5 besitzt eine leistungsstarke Live-Performance-Umgebung, mit der komplette Shows von einem einzigen Computer aus ausgeführt werden können. Die Show-Page kombiniert die Wiedergabe von Playbacks mit Patch-Management für virtuelle und reale Instrumente in einem einzigen Fenster. Studio One Song-Channel-Strips, Mixdowns und Patches für virtuelle Instrumente können direkt in eine Show exportiert werden. Setlist-Elemente können im laufenden Betrieb neu angeordnet und übersprungen werden. Mit einer Full Screen Perfomance-Ansicht, adaptiven Echtzeitsteuerungen und einer großen Pegelanzeige ist das Ausführen einer Show einfach und zuverlässig, unabhängig davon, ob Playbacks abgespielt, virtuelle Instrumente gesteuert oder Plugins als virtuelles Effekt-Rack ausführt werden, auch alles gleichzeitig.

Für Komponisten und Arrangeure gibt es eine neue Partituransicht. Basierend auf der Notion®-Musikkompositions- und Notationssoftware von PreSonus ist die neue Partituransicht einzeln oder als Begleitansicht neben der Klavier- und Drum-Ansicht verfügbar, sodass Noten wie gewohnt eingegeben, angezeigt und bearbeitet werden können. Die Partituransicht ist pro Spur verfügbar, sodass Noten in der Partiturenansicht auf einer Spur bearbeitet werden können, während auf anderen Spuren mit Klavier- oder Drum-Ansicht gearbeitet wird. Es können beliebig viele Titel gleichzeitig angezeigt werden. Noten können manuell, in Echtzeit oder im Step-Modus eingegeben werden. Mit einem Set von musikalischen Symbolen, das auch direkt die Wiedergabe steuert, lassen sich Funktionen wie Tremolos, Crescendos und mehr in Echtzeit eingeben und abhören.

In Version 5 wurden die Effekte umfassend überarbeitet. Es gibt neue Funktionen und Verbesserungen für viele Effekte sowie eine neue Benutzeroberfläche. Alle Dynamikeffekte verfügen jetzt über Sidechain-Eingänge und Plugins mit einer Filteroption haben jetzt auch das Filter zum Sidechain-Eingang hinzugefügt, wodurch es mehr Kontrolle über das Sidechain-Signal gibt und kein separates Filter mehr vorgeschaltet werden muss. Mehrere Plugins mit Drive-Parameter verfügen jetzt über eine State Space Modeled-Drive Stage für eine natürliche, analog klingende Sättigung. Das Pro EQ-Plugin bietet unter anderem ein lineares Low-Cut-Filter, eine Anzeige des Spektrums sowie Ein- und Ausgangsmeter mit einstellbarem Bereich und Peak-Anzeige. Ebenso wurden weitere Plugins in Klangqualität und Handhabung verbessert.

Die Mixer Scenes wurden erweitert. Man kann jetzt jederzeit Snapshots des gesamten Mixers aufnehmen und diese auf verschiedene Arten mit einer Reihe von Recall-Optionen abrufen. Das Abrufen lässt sich auch auf ausgewählte Kanäle einer Szene beschränken. Ein extra „Listen Bus“ gehört nun ebenfalls zum Studio One-Mixer, mit dem Solo-Signale über einen separaten Ausgangskanal überwacht werden können.

Zu den weiteren Neuheiten in Studio One 5 gehören auch die Gain Envelopes für Audioclips, die eine zusätzliche Ebene der Lautstärkeregelung bieten. Die Funktion eignet sich unter anderem zum Reparieren von Abschnitten in Audiospuren, ohne einen Dynamikprozessor einzusetzen.

Mit den Aux-Eingängen können jetzt externe Audioquellen direkt in den Mixer eingespeist werden, ohne dass eine zugehörige Spur erforderlich ist. Dies ist auch hilfreich für die Einbindung von Outboardequipment.

Mit Version 5 bietet Studio One Artist jetzt integrierte Unterstützung für VST- und AU-Plugins, ReWire und PreSonus ‚Studio One-Fernbedienungssoftware für iPad®- und Android®-Tablets. Diese Funktionen waren früher für Studio One Artist nur als separate Add-Ons verfügbar.

PreSonus Studio One 5 Professional ist ab sofort für einen Preis von 399,95 US-Dollar erhältlich. Updates von Studio One 4 Professional kosten 149,95 USD. Studio One 5 Artist ist ab sofort für 99,95 USD erhältlich. Updates von Version 4 kosten 49,95 USD. Weitere Upgrade- und Crossgrade-Optionen sowie Schulungspreise sind über den Handel oder direkt bei PreSonus zu erfragen. Studio One 5 Professional ist auch als Teil von PreSonus Sphere verfügbar.