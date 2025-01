Presonus Studio One 7.1, Digital Audio Workstation

Ich für meinen Teil freue mich über die Ankündigung. Macht es mir einfacher mich von S1 zu verabschieden, wobei ich Nutzer von Stunde 1 an bin…

Ich habe es die letzten Jahre nur mehr zum mischen verwendet und alles, was es dazu braucht ist mehr als längst enthalten, an sich mir sogar schon zu aufgeblasen und es fühlt sich einfach nicht mehr so schön clean an, weswegen ich seinerzeit zu S1 gewechselt bin.

Da ich generell seit geraumer Zeit „reduce to the max“ betreibe, werde ich mich mal an Reaper wagen. Scheint für mich soweit die passendere Plattform… clean, unaufgeregt und schlank in allen (für mich) wichtigen Belangen.