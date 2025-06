Studio One 7.2: Neues Software Instrument Sub Zero Bass

Im Oktober 2024 stellte Presonus Version 7 seiner Digital Audio Workstation vor und stellte die Nutzer damit vor tiefgreifende Änderungen. Die kleineren DAW-Versionen Artist und Prime fielen weg, dafür kündige Presonus für die große Pro-Version regelmäßigere Updates an. Nach dem Update auf 7.1 ist nun Presonus Studio One 7.2 erhältlich und wir haben euch die wichtigsten Neuerungen zusammengestellt.

Presonus Studio One 7.2

Seit dem letzten Update auf Studio One 7.1 sind bereits wieder einige Monate ins Land gezogen und u.a. hat auch Apple kürzlich ein Update für Logic Pro sowie Logic Pro für iPad veröffentlicht.

Mit Presonus Studio One 7.2 bekommen Nutzer der Digital Audio Workstation zunächst einmal ein neues Software-Instrument spendiert. Dieses hört auf den Namen Sub Zero Bass und sorgt für Bass-Sounds aller Art, d.h. neben elektrischen Bassgitarren-Sounds bietet das Instrument auch Synthesizer-Bässe und hybride Klänge.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen:

Darüber hinaus haben die Presonus Entwickler das Tuner2 Plug-in überarbeitet und dieses neben 30 Presets für Gitarren auch mit der Möglichkeit ausgestattet, offene und eigene Stimmungen zu erzeugen und zu nutzen.

Mit der Funktion „Postroll for Auto Punch“ könnt ihr nun komfortabel einen Fußschalter für das Loop-Recording nutzen, mit dem „Nashville Number System“ kommt eine alternative Anzeigemöglichkeit für Akkorde, „Continuous Cursor options“ bietet ein verbessertes Scrollen und für die Audioexport-Funktion wurde ebenfalls verbessert.

Zu den vielen kleinen, aber sinnvollen Workflow-Verbesserungen von Presonus Studio One 7.2 hat der Hersteller ebenfalls ein Video erstellt:

Hinsichtlich der Performance von Presonus Studio One 7.2 gibt es für Apple Silicon Rechner ein verbessertes Multi-Processing und Windows wird erstmals auf ARM-Prozessoren unterstützt, allerdings vorerst nur im Rahmen einer Public-Beta-Version.

Die komplette Übersicht der Neuerungen findet ihr PDF mit der kompletten Übersicht.

Für alle Nutzer, die Studio One innerhalb der letzten 12 Monate gekauft haben bzw. über eine aktive Update-Lizenz verfügen, ist das Update auf Presonus Studio One 7.2 kostenfrei.

Noch bis zum 30.06.2025 bietet Presonus seine Software im Summer Sale an:

Presonus Studio One 7.1, Digital Audio Workstation

Nach Erscheinen der siebten Studio One Version haben wir die DAW im Rahmen eines Tests genauer unter die Lupe genommen. Alle Informationen dazu findet ihr hier.

Zunächst einmal bietet Presonus ab sofort eine 30-tägige Demoversion ihrer DAW an. Für alle Nutzer, die die DAW zunächst einmal ausprobieren möchten, ist dies eine gute Möglichkeit. Soweit ich das sehe, sind alle Funktionen der Pro-Version wie beispielsweise die KI-gestützte Stem Separation, Mix- und Ausgabeoptionen für Dolby Atmos, über 2.500 Splice Samples, unbegrenzte Spuren, Effektkanäle und Busse sowie dutzende Native Plug-ins enthalten.

In Studio One 7.1 hält ein neues Software-Instrument namens Cinematic Lights Einzug. Hier werden orchestrale Aufnahmen mit modernen Synthesizer-Sounds kombiniert. Dabei kommen breite, große Flächen-Sounds und Klanglandschaften heraus, die ideal für Multimedia, Videogames und den Film-Bereich sind. Cinematic Lights wird mit über 100 Multi-Samples, 120 Layer-Presets und 50 Musik-Loops ausgeliefert.

Hier das Video zu Cinematic Lights:

Neben Cinematic Lights hat Presonus seiner DAW einige neue Funktionen spendiert. So lassen sich in Impact nun unerwünschte Klick- und Knackgeräusche mit variablen Crossfades für geloopte Samples entfernen. Dazu sollen neue Regler für Pitch, Filter und Amp Envelope die Sample-Feinabstimmung einfacher gestalten.

Die Funktion „transform to rendered audio option“ ist nun auch für Buskanäle verfügbar. Somit lassen sich beispielsweise komplette Drum-Gruppen sowie deren Insert- und Send-Effekte mit einem einzigen Klick in eine einzige Stereo-Audiospur rendern.

Im Noten-Editor sollen Akkorde nun schneller erstellt werden können, in dem einzelne Noten mit den Pfeiltasten kopieren/verschieben ausgewählt und kombiniert werden. Dazu gibt es zwei neue Skalen: lydisch und lokrisch.

Und zu guter Letzt werden die neuen Instrumentenbusse für Multi-Out-Instrumente nicht mehr standardmäßig erstellt. Außerdem bleiben Instrument+FX-Presets und Musicloops, die mit früheren Versionen erstellt wurden, beim Laden unverändert. Die Option zum Erstellen von Instrumentenbussen für Multi-Out-Instrumente ist jetzt direkt im Optionsmenü des Mixers verfügbar.

Alle Neuerungen der Version 7.1. findet ihr hier.

Hier unsere Original-News vom 09.10.2024

Presonus Studio One Pro 7 ist da! Mit Einführung der neuen Version gibt es tiefgreifende Änderungen hinsichtlich der angebotenen Versionen der DAW. Artist und Prime fallen leider weg – weitere Informationen findet ihr weiter unten in dieser News.

Presonus Studio One 7, Digital Audio Workstation

Die Presonus Entwickler haben Studio One über 30 neue Features und Verbesserungen spendiert, die größtenteils zu einem schnelleren Editing und Mixing führen sollen. Neu ist u. a. eine Stem-Separation-Funktion, eine verbesserte Tempo-Erfassung und es gibt einen Instrument-Bus. Ebenfalls mit dabei ist eine Scale-Funktion sowie ein Launcher für loop-basiertes Arbeiten mit Szenen und Playlists.

Mit Deep Flight One zieht ein neues Standard-Instrument (zuvor nur optional erhältlich) ins Instrumenten-Portfolio von Studio One ein und ab sofort bietet die DAW auch ein CV-Instrument, toll.

Ableton Link ist nun integriert und die Sample-Library von Splice kann ab sofort direkt aus der DAW heraus durchsucht werden und Samples direkt in das Arrangement importiert werden.

Im folgenden Video hat Presonus die wichtigsten Neuheiten zusammengestellt. Zeitnah erscheint auch unser Test zur DAW.

Hier unsere Original-News vom 19.09.2024

Am 9. Oktober 2024 kommt Presonus Studio One 7! Dies hat Presonus heute bekannt gegeben und gleichzeitig tiefgreifende Änderungen präsentiert. So wird es mit der Veröffentlichung der siebten Version der Digital Audio Workstation nur noch eine einzelne Version namens Presonus Studio One Pro zu kaufen geben. Die bisherigen Einsteiger-Versionen Prime und Artist werden vom Markt verschwinden.

Die neue Pro-Version wird alle Software-Instrumente, Plug-ins und Extensions beinhalten, inklusive Audio Batch Converter, Presence Editor, Deep Flight One (Extended), Lead Architect usw.

Eine weitere Änderung betrifft die Art und Weise, wie Presonus ab sofort neue Features implementieren möchte. Bisher gab es in einem ungefähren Abstand von 2 Jahren jeweils ein großes Major-Update samt kleineren Updates im Verlauf eines Jahres. Nun möchten die Entwickler zu 3 bis 4 größeren Updates pro Jahr übergehen.

Presonus Studio One 7: Lizenzen

Ab sofort wird es Presonus Studio One 7 für alle Neukunden zum Preis von 199,99 US-Dollar geben. Hierbei handelt es sich um eine zeitlich unbeschränkte Kauflizenz, die alle kommenden Updates für einen Zeitraum von 12 Monaten umfasst. Updates, die nach Ablauf der 12 Monate erscheinen, sind nicht inbegriffen, die Software kann aber mit der jeweils letzten Version weiterhin genutzt werden.

Möchte man Zugriff auf die neuen Features, ist hierfür eine Update-Lizenz notwendig, die unabhängig von der genutzten Version (inklusive der noch erhältlichen Artist-Version) stets 149,99 US-Dollar kostet und wiederum alle Updates für einen Zeitraum von 12 Monaten umfasst.

Hier das offizielle Video der Ankündigung:

Grace Period: Alle Nutzer, die Studio One 6 ab dem 1.08.2024 gekauft haben oder bis zum 8.10. noch kaufen werden, bekommen das 7er-Update inklusive 12 Monats-Updates nach Release kostenfrei als Update.

Presonus Studio One Pro+

Seit einiger Zeit bietet Presonus auch ein Abonnement an, das u. a. die Studio One DAW, aber auch einen Zugriff auf Sounds, Loops und weitere Features umfasst. Ab sofort kostet dieses Abonnement 179,99 US-Dollar pro Jahr und enthält die o. g. 12 Monate Zugriff auf alle neuen Updates und alle aktuellen Inhalte wie Sounds, Loops & Co. in diesem Zeitraum.

Welche neuen Features Presonus Studio One Pro 7 enthalten wird, hat Presonus noch nicht bekannt gegeben. Spätestens am 9.10.2024 ist es aber dann endlich soweit!