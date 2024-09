Update mit tiefgreifenden Lizenzänderungen

Am 09. Oktober 2024 kommt Presonus Studio One 7! Dies hat Presonus heute bekannt gegeben und gleichzeitig tiefgreifende Änderungen präsentiert. So wird es mit der Veröffentlichung der siebten Version der Digital Audio Workstation nur noch eine einzelne Version namens Presonus Studio One Pro zu kaufen geben. Die bisherigen Einsteiger-Versionen Prime und Artist werden vom Markt verschwinden.

Presonus Studio One 7, Digital Audio Workstation

Die neue Pro-Version wird alle Software-Instrumente, Plug-ins und Extensions beinhalten, inklusive Audio Batch Converter, Presence Editor, Deep Flight One (Extended), Lead Architect usw.

Eine weitere Änderung betrifft die Art und Weise wie Presonus ab sofort neue Features implementieren möchte. Bisher gab es in einem ungefähren Abstand von 2 Jahren jeweils ein großes Major-Update samt kleineren Updates im Verlauf eines Jahres. Nun möchten die Entwickler zu 3 bis 4 größeren Updates pro Jahr übergehen.

Presonus Studio One 7: Lizenzen

Ab sofort wird es Presonus Studio One 7 für alle Neukunden zum Preis von 199,99 US-Dollar geben. Hierbei handelt es sich um eine zeitlich unbeschränkte Kauflizenz, die alle kommenden Updates für einen Zeitraum von 12 Monaten umfasst. Updates, die nach Ablauf der 12 Monate erscheinen, sind nicht inbegriffen, die Software kann aber mit der jeweils letzten Version weiterhin genutzt werden.

Möchte man Zugriff auf die neuen Features, ist hierfür eine Update-Lizenz notwendig, die unabhängig von der genutzten Version (inklusive der noch erhältlichen Artist-Version) stets 149,99 US-Dollar kostet und wiederum alle Updates für einen Zeitraum von 12 Monaten umfasst.

Hier das offizielle Video der Ankündigung:

Grace Period: Alle Nutzer, die Studio One 6 ab dem 01.08.2024 gekauft haben oder bis zum 08.10. noch kaufen werden, bekommen das 7er Update inklusive 12 Monats-Updates nach Release kostenfrei als Update.

Presonus Studio One Pro+

Seit einiger Zeit bietet Presonus auch ein Abonnement an, das u.a. die Studio One DAW, aber auch einen Zugriff auf Sounds, Loops und weitere Features umfasst. Ab sofort kostet dieses Abonnement 179,99 US-Dollar pro Jahr und enthält die o.g. 12 Monate Zugriff auf alle neuen Updates und alle aktuellen Inhalte wie Sounds, Loops & Co. in diesem Zeitraum.

Welche neuen Features Presonus Studio One Pro 7 enthalten wird, hat Presonus noch nicht bekannt gegeben. Spätestens am 09.10.2024 ist es aber dann endlich soweit!