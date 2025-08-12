ANZEIGE
Presonus StudioLive Series III SE 16, 24, 32, Digitalmischpulte

Drei neue StudioLive Pulte von Presonus

12. August 2025
Ab sofort bietet Presonus seine beliebten Digitalmischpulte der StudioLive Serie in der dritten Generation an. Presonus StudioLive Series III SE 16 und SE 32 sind bereits im Handel erhältlich, das SE 24 folgt zeitnah. Das SE 16 ist sogar bereits auf dem Weg zu einem unserer Autoren. Schnellstmöglich werden wir euch in einem Test also detailliert Auskunft über die neuen Pulte von Presonus geben können. Vorab haben wir euch die wichtigsten Informationen dazu zusammengestellt.

Presonus StudioLive Series III SE 16, SE 24 & SE 32

Konzipiert sind die drei neuen Digitalmixer natürlich zunächst einmal für den Live-Einsatz. Einem Einsatz im Tonstudio steht aber nichts im Wege, denn wie auch die Vorgänger, lassen sich die Digitalmischpulte auf einfachste Art und Weise in ein Studio-Setup mit DAW & Co. integrieren. Hierfür sorgt u. a. auch das 64×64-Audiointerface, das die Aufnahme aller Kanäle ermöglicht. Vor allem die Integration in die Presonus DAW Studio One ist dabei natürlich auch hervorzuheben.

Je nach Version bieten die drei Pulte unterschiedlich viele Kanäle und Preamps. So verfügt das Presonus StudioLive Series III SE 16 über 32 Mono-Eingänge (analog und AVB) sowie 16 XMAX-Preamps, Stereo Tape In plus zwei Stereo Aux In, neben einem Main-Ausgang in Stereo über zehn symmetrische Mix-Ausgänge sowie zwei Monitorausgänge. Bis zu 26 Busse, 4 Subgruppen und 24 DCA-Gruppen lassen sich mit diesem Pult nutzen.

Dank bis zu 16 FlexMixes als Aux, Subgruppe oder Matrix-Mix gelingen ohne Weiteres auch komplexere Setups. Dazu sorgen 26 Busse, vier Effekt-Busse, vier Subgruppen und 24 DCA-Gruppen für viel Spielraum beim Einsatz der Pulte.

Interessant erscheinen auch die Features Virtual Soundcheck und die Möglichkeit, per App-Fernzugriff auf die Pulte zuzugreifen.

Im folgenden Video findet ihr einen schönen Überblick über die neuen Funktionen von Presonus StudioLive Series III SE 16, SE 24 und SE 32.

Wie eingangs bereits erwähnt, sind die beiden Digitalmixer Presonus StudioLive Series III SE 16 und SE 32 bereits im Handel erhältlich. Die Preise belaufen sich auf 2.099,- Euro (SE 16) und 3.599,- Euro (SE 32). Das SE 24 folgt zeitnah und wird 3.099,- Euro kosten.

Ähnliche Artikel
