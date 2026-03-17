Kleine Rack-Mixer mit großer Ausstattung

Mit den PreSonus StudioLive Series III SE 16R, 24R und 32R gibt es nun eine neue Generation digitaler Rack-Mixer. Die drei Modelle richten sich an Anwender aus den Bereichen Live-Sound, Monitoring, Recording, Streaming und Installation. Im Mittelpunkt stehen vor allem die kompakte Bauform, umfassende Fernsteuerungsmöglichkeiten und eine große DSP- und Routing-Ausstattung.

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Da die Serie als reine Rack-Lösung konzipiert ist, verzichtet sie auf eine klassische Bedienoberfläche mit Fadern. Stattdessen erfolgt die Steuerung über die herstellereigene Software per Computer, Tablet oder für die Monitor-Steuerung auch über das Smartphone. Das 16er-Variante ist als 1-HE-Gerät ausgeführt, die übrigen beiden Varianten belegen im Rack jeweils 2 Höheneinheiten.

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Presonus StudioLive Series III SE Rack-Mixer

Das Presonus StudioLive Series III SE 16R arbeitet mit 16 Eingangskanälen mit XMAX-R Preamps, 10 Mixbussen und 6 FlexMixes, die sich beispielsweise als Aux-Wege, Subgruppen oder Matrix-Mixe nutzen lassen. Hinzu kommt der Main-Bus im Stereo-Format. Die größeren Modelle Presonus StudioLive Series III SE 24R und SE 32R bieten entsprechend mehr Eingangs- und Ausgangskanäle.

Auch bei der Signalbearbeitung fällt die Ausstattung der neuen Serie recht umfangreich aus: Bei der 16er-Version stehen insgesamt 130 simultane Prozessoren zur Verfügung, bei den größeren Modellen sind es 286. Zur Standardausstattung gehören beispielsweise mehrere Kompressoren, Limiter, parametrische EQs und 31-Band-Grafik-EQs. Dazu kommen Fat-Channel-Plug-ins mit modellierten Kompressor- und EQ-Varianten auf allen Eingängen und Ausgangswegen. Für Hall und Delay sind je nach Modell zwei oder vier FX-Slots vorhanden.

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USB-Recording, SD-Aufnahme und AVB-Netzwerk

Die Modelle der neuen Rack-Mixer-Serie lassen sich optimal für Recording-Aufgaben nutzen. Das Presonus StudioLive Series III SE 16R ist beispielsweise mit einem 18×18-USB-Audiointerface ausgestattet, die größeren Modelle mit einem 40×40-USB-Interface. Alle drei Mixer verfügen zusätzlich über einen integrierten Stereo-SD-Recorder. In Verbindung mit Capture sind auch Funktionen wie ein virtueller Soundcheck möglich.

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Ein weiterer Schwerpunkt ist die Netzwerkanbindung, denn die Geräte unterstützen Milan-zertifiziertes AVB-Audio-Netzwerk. Dadurch lassen sich weitere StudioLive-Mixer, NSB-Stageboxen oder EarMix-16M-Systeme einbinden. Laut PreSonus können die Geräte je nach Anwendung auch als reiner Monitor-Mixer oder Stagebox arbeiten. Optional ist zudem eine Dante-Anbindung über die PreSonus AVB-D16-Bridge möglich.

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Die neuen PreSonus-Modelle sind technisch recht breit aufgestellt und bieten gleichzeitig eine kompakte Rack-Lösung für Anwender, die ohne klassisches Mischpultult arbeiten möchten. Vor allem die Versionen SE 24R und SE 32R sind mit ihrer umfangreichen Struktur und dem 40×40-USB-Interface sehr interessant für anspruchsvollere Produktionen, während das kleinere SE 16R die optimale Lösung für kompakte Monitoring- oder Recording-Anwendungen ist. Alle Modelle sind bereits verfügbar.