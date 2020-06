Preview: Der neue Waldorf Iridium Synthesizer

Alles über den Quantum Ableger

Aus Quantum wird Waldorfs Iridium

Mit einer „kleinen“ Sensation wartet die Firma Waldorf auf und zwar genau heute am Freitag, den 12. Juni 2020, denn gleichzeitig mit dieser ersten Übersicht wird in den einschlägigen Geschäften der brandneue IRIDIUM Tabletop Synthesizer ab sofort verfügbar sein. So etwas hat es bei Waldorf noch nie gegeben und ist nicht nur in Corona Zeiten eine erfreuliche Antwort auf ewig lange Vorankündigungen und Releases, die vielleicht ein oder anderthalb Jahre später erfolgen. Hier läuft es nun anders. Sozusagen im stillen Kämmerlein, also unter aller Verschwiegenheit wurde der IRIDIUM entwickelt und hier ist er nun.

Online Presse-Show für Waldorf Iridium

Einer Einladung folgend, durfte die Fachpresse am vergangenen Mittwoch an einer exklusiven und virtuellen Produktpräsentation teilnehmen. Holger Steinbrink und Rolf Wöhrmann präsentierten den Waldorf IRIDIUM Synthesizer und stellten sich den Fragen des Fachpublikums. Dabei kam heraus, dass der QUANTUM Synthesizer, dessen Betriebssystem in den letzten Monaten und Jahren konsequent weiterentwickelt worden war, natürlich einige Begehrlichkeiten geweckt hat, die man mit seiner Hardware so nicht mehr befriedigen konnte. So hatten sich wohl einige User die Engine des QUANTUM in einem handlicheren Gehäuse gewünscht. Gesagt, getan. Der IRIDIUM ist 5,4 kg schwer und kommt in einem kompakten Tabletop-Gehäuse daher, das 19-Zoll fähig ist. Man wird ihn also ins Rack schrauben können. Die Rack-Ohren werden mitgeliefert.

Ein Blick auf den Waldorf Iridium

Haptik und Optik des IRIDIUM ist augenscheinlich identisch mit der des Waldorf QUANTUM Synthesizers. Wen wundert es? Auch der IRIDIUM wurde natürlich wieder von Axel Hartmann designt. Neben den üblichen Anschlüssen auf der Rückseite, hat der IRIDIUM zusätzlich 4 CV-Eingänge, Analog Clock In und Out sowie Gate In und Start In. Auf diese Weise kann man den IRIDIUM mit einem Eurorack-System verbinden und zum Beispiel externe LFOs eines Modularsystems als Modulationsquelle im IRIDIUM verwenden. Im Gegensatz zum QUANTUM wurde das Stereo-AUX-Out Paar weggelassen. Ob das gerade hier sinnvoll ist, wo der IRIDIUM zwei echte Layer (im Split- und Layer-Modus) bietet, wird ein ausführlicher Test zeigen müssen.

Die Soundengine

Der IRIDIUM kommt mit derselben Soundengine daher wie der Quantum; mit ein paar wesentlichen Unterschieden. Erstens ist QUANTUM ein hybrides Instrument mit analogen Filtern. IRIDIUM dagegen ist voll-digital. Die analogen Filter wurden durch digitale ersetzt. Diese sind nun in Stereo ausgelegt, wodurch der gesamte Signalweg des IRIDIUM stereo sein wird. Zweitens hat IRIDIUM durch diesen Aufbau mehr Stimmen. Im Gegensatz zum QUANTUM ist IRIDIUM 16-stimmig. Diese sechzehn Stimmen können wie gesagt auf zwei Layer verteilt werden.

Das Gerät selbst hat neben dem bekannten Touchdisplay mit etwas geringerer Auflösung als beim QUANTUM nun eine 4 x 4 Padmatrix, also ein Feld mit sechzehn Gummifeldern, die weniger zum Triggern als zum Editieren und Spielen verwendet werden sollen. Zunächst kann man damit den Arpeggiator und den Sequencer programmieren. Man kann Akkorde auf ein Pad legen, aber auch Single-Notes oder Samples. Zum Fingerdrumming sollen die Pads laut Hersteller nicht unbedingt verwendet werden. Man wird sehen.

Kompatibilität

Die Patches des QUANTUM sind IRIDIUM-kompatibel, d. h. QUANTUM Patches können in IRIDIUM geladen und editiert werden, aber auch umgekehrt. Ein Austausch der Daten beider Geräte ist per USB möglich. So wie überhaupt beide Synthesizer auf Basis desselben Betriebssystems künftig arbeiten werden. Wie das? Für den Quantum hatte man ein komplett neues Betriebssystem entwickelt, das auch für andere Instrumente künftig genutzt werden soll. Der IRIDIUM ist nun das erste einer Reihe künftiger „QUANTUM-based“ Instrumente. Das Betriebssystem wird Hardware-abhängig weiterentwickelt werden. Da kommt also noch einiges auf uns zu.

Quantum und Iridium mit Update 3.0

Damit beide Synthesizer ab sofort dieselbe Sprache sprechen, wird es ebenfalls ab Freitag eine neue Beta 3.0 Version für den QUANTUM als Download geben. Die Websites von Waldorf werden zu diesem Zeitpunkt aktualisiert.

DX7 Sound-Kompatibilität

Die Syntheseformen des IRIDIUM sind bereits vom QUANTUM her bekannt. Wavetable Synthese, Waveform-Synthese für klassische Synthesizer Schwingungsformen „stackable“ bis zur Supersaw, Particle Oscillator für Sample-Playback, Granular Synthese, Resonator und die neue Kernel-Synthese für eine erweitere FM-Synthese, in die man auch alte DX7 Sounds über Sysex geladen werden. Die Sounds werden nicht zu 100 % identisch, aber als Basis für neue FM-Sounds nutzbar sein.

Die wichtigsten Neuheiten der Version 3.0

Die Filtersektion ist nun voll-digital und bietet verschiedenste Filtermodelle an. Und auch der Digital Former ist wieder dabei mit Filtermodellen von Largo, Nave, Kammfiltern und so weiter. Mit dem neuen Betriebssystem 3.0 können im QUANTUM die analogen Filter auf Bypass geschaltet werden. So kann man dann auch in umgekehrter Richtung im IRIDIUM editierte Klänge im QUANTUM verwenden (Stichwort Stereo-Signalweg).

Die FX-Sektion hat die bekannten fünf Effekt-Slots. Neu ist eine Masterpage zur Justierung der Lautstärkeanteile der Layer und der Gesamtlautstärke inklusive der Regelung des eingebauten Kompressors in der Ausgangsstufe.

Neu ist auch, dass der IRIDIUM nun 53 Modulationsquellen inklusive des Komplexmodulators und der externen CV-Quellen und 192 Modulationsziele hat. Eine virtuelle Wheel-Sektion ist ebenfalls über den Touchscreen editierbar. Nicht vergessen: IRIDIUM hat kein Keyboard.

Was noch nicht ist, soll bald werden. Es ist in der Planung, dass man die Stimmenanzahl des QUANTUM durch Verbindung mit IRIDIUM erweitern können wird. Noch geht das nicht, aber die Waldorf-Ingenieure arbeiten daran.

Verfügbarkeit

Laut Thomann-Store bereits in wenigen Tagen zum preis von 2.299,-€

Interview mit Waldorf Iridium Entwickler Rolf Wöhrmann

Peter:

Der neue Waldorf Iridium ist ja nicht wirklich eine 1:1 Kopie des Quantums im Desktop-Format, warum nicht?

Rolf:

Wir könnten das Quantum Konzept in allen möglichen Varianten verkaufen: Mit oder ohne Keybed, mit oder ohne Analogen Filtern, im klassischen Keyboard Gehäuse, als Desktop, als Rack Einschub oder sogar als EuroRack Modul. Mit oder ohne CV. Mit mehr Audio Ausgängen, oder weniger. Und in allen Kombinationen aus diesen. Wir können als Waldorf aber nur Schritt für Schritt eine überschaubare Anzahl von Varianten herstellen. Nun haben wir neben dem Quantum den Iridium. Ich denke, er wird viele Freunde finden. Danach sehen wir weiter.

Peter:

Mit dem neuen Software-Update kann das Duo einiges mehr an Synthese. Was ist für dich das spannendste neue Software-Feature?

Rolf:

Bei der Kernel Synthese als zentrales Features ist es sehr spannend zu beobachten, was damit alles von den Musikern, Produzenten und Sound Designern angestellt wird. Man kann ja damit sehr intuitiv arbeiten, indem man sich ein Template auswählt und dann mit den 5 individuellen und sehr intuitiven Parametern arbeitet. Einen intuitiven Zugriff, den es bei klassischen FM Synthies so nie gegeben hat. Dann wiederum kann man aber auch tief in die Algorithmen einsteigen und so sich einen neuen Oszillator selber bauen. Das muss nicht FM sein, man kann auch einfach schauen, was man mit bis zu 6 unterschiedlichen Wavetable Kernel-Oszillatoren alles anstellen kann und jedem eine eigene Wavetable und einen eigenen Envelope verpassen. All das spielt sich in einem einzigen Oszillator vom Quantum oder Iridium ab.

Daneben hat 2.0 einiges an klassischen Sampler Möglichkeiten ergänzt: Loops mit Crossfading, Reverse, Ping-Pong Modes plus einen Audio-File Editor. Ein einzelner Quantum Oszillator war ja schon immer neben den Granular Dingen als ein normaler Multi-Sampler mit Round-Robin, Key- und Velocity Zones benutzbar. Manche User haben sich den Quantum vorallem um seiner Sampling Möglichkeiten gekauft. Das wird auch beim Iridium als Desktop Model der Fall sein. Ich erwarte hier noch mehr für die Zukunft.

Peter:

Die analogen Filter sind dem Rotstift zum Opfer gefallen, war das ein Zugeständnis an den preis oder vielleicht auch an die Qualität heutiger Digitalfilter?

Rolf:

Es lebe die Vielfalt. Die Geschmäcker und Anwendungsbereiche sind ja auch sehr verschieden. Wir sehen heute Digital Filter auch nicht mehr als Emulation analoger Filter, sondern als eigene Form der Klangbearbeitung. Neben den klassischen Hoch-, Band- und Tiefpass Filter plus Notch in allen moröglichen Varianten vom Largo, Nave, PPG, StateVariable, mit oder ohne Saturierung haben wir ja auch im Digital Former weitere digitale Klangformungsmöglichkeiten zur Verfügung wie BitCrusher & Sampleraten Reduzierung, Kammfilter, Distortion, Ring Modulation etc.

Aber ein analoger Filter ist ein eben analoger Filter und einfach eine weitere Spielart, die durch nichts zu ersetzen ist. Dafür greift man dann zum Quantum. Und wir arbeiten natürlich weiterhin an hybriden Produkten mit analoger Technologie. Das gehört einfach zur DNA von Waldorf.

Peter:

Mit den Pads, den CV-Anschlüssen, der doppelten Stimmenzahl und dem günstigen Preis, gibt es ja kaum mehr Gründe für den Quantum. Wird der Iridium den Quantum verdrängen?

Rolf:

Viele schwören doch aus gutem Grund auf die Analogfilter. Und mit seiner hervorragenden Fatar Tastatur ist der Quantum für viele zum Mittelpunkt ihres Studio geworden. Und mit dem extra audio Ausgängen gibt es auch mehr Möglickeiten. So durfte ich vor einiger Zeit in dem Studio eines bekannten Produzenten und Fimlkomponisten ein paar wunderbare quadrophonische Sound Designs aus dem Quantum bewundern. Das ist schon ziemlich massiv.

Der Quantum ist für uns das Zentrum und der Ausgangspunkt von Innovation und neuen Ideen. Und für viele ist der Quantum einfach der Traumsynthie der Wahl.

Peter:

Hatte der Quantum eure Erwartungen an die Verkaufszahlen erfüllt?

Rolf:

Ein Flaggship Instrument wie der Quantum als komplette Neuentwicklung kann für eine Firma wie Waldorf entweder den Untergang bedeuten, oder den Sprung in eine neue Zeit mit einer neue Platform. Dass wir heute in Zeiten wie Corona dastehen und ein Instrument wie den Iridium rausbringen wäre ohne den Quantum nicht möglich gewesen. Ich habe unzählige Gespräche mit Quantum Usern geführt, Ideen eingesammelt, Lob und Kritik, die uns bereichert und in der weiteren Entwicklung beeinflusst. Das Feedback hat mit mich wirkich positiv ugehauen und angesport hier weiter zu machen. Wir stehen sehr gut da.

Peter:

In Zeiten Corona, denkst du, das wird sich auf neue Release wie den iridium auswirken?

Rolf:

Es ist nicht einfach in Zeiten von Corona Hardware herauszubringen, die von so vielen Zulieferern und Einzelteilen abhängig ist wie ein Iridium. Wir wissen auch, dass es in vielen Ländern viel schlimmer abging als wie hier bei uns und zollen allen Respekt dafür, die unter der Situation leiden und damit umgehen müssen. Grade Musiker, die von Auftritten abhängig sind, sind doch sehr betroffen.

Aber wir sind Waldorf. Das was wir können, ist elektronische Musikinstrumente herzustellen. Und das versuchen wir halt so gut es geht unter den Umständen zu machen. Und wenn wir mit dem Iridium, dem einen oder der anderen ein spannendes neues Instrument anbieten können, dann freut uns das.

Peter:

Ganz sicher habt ihr noch weitere Ideen für Quantum und iridium, kannst du schon andeuten was für die Zukunft alles auf Deine Wunschliste steht?

Rolf:

Wir haben mehr Ideen als wir umsetzen können. Quantum und Iridium basieren aus einer neuen Platform, auf der noch viel möglich ist. Auch im unteren Preissegment. Wir können zwar nur eine brenzte Anzahl von neuen Produkten rausbringen, aber es sind neue Dinge in allen Berechen bei uns derzeit in Entwicklung: Nicht nur Hardware, sondern auch Software. Wir arbeiten an einem innovativen günstigen Angebot, aber auch an nach vorne denkenden komplexen Produkten.

Peter:

Lieben Dank für das Interview,

Rolf:

Aber gerne!

Die Spezifikationen des Waldorf Iridium Synthesizers

16-voice polyphony, duo-timbral

Compatible with the Waldorf Quantum synth engine

3 Oscillators: Oscillator Modes:

Wavetable

Waveform (VA)

Particle (Sampling and Granular Sampling)

Resonator

Kernels (up to 6 sub-oscillators which can be interlinked through FM at audio rate)

3 Stereo Filters per voice

True stereo path

Dual Digital Filter:

Two filters with independable modes

12/24 dB LP/HP/BP in all combinations

Nave, Largo, PPG, Quantum and StateVariable models

Digital Former:

Filter models from Waldorf Nave, Largo and PPG in HP/LP/BP/Notch

Comb filter

Bitcrusher

Drive

RingMod

StateVariable mode

Analyzer displayed in Filter view

Filter curve moves when modulated (optional)

Sophisticated filter routing options with modulatable panning and levels

Modulators:

6 Envelopes

6 LFOs

Komplex Modulator (LFO/Envelope combination with user-definable shape)

Modulation Matrix:

40 slots

Fast assign mode

One additional control amount per slot

Identical Sources and Destinations can be used multiple times until the matrix is full

Pads:

4×4 silicon pad matrix with RGB backlights

Pads can play notes, chords, arpeggios and sequences

Latch mode

Performance features:

Arpeggiator

Step sequencer with up to 32 steps for notes and parameters

Favorites screen for quick patch recall

Onscreen Mod Wheel, Pitch Bend and Aftertouch

Screen:

Industrial-grade highly responsive touch screen

Patches:

Over 1000 factory sounds

Capacity of 7000 patch memory slots (numbers 0000-9999 can be used)

Patches from Quantum can be loaded and vice-versa

Category filter for patch list

2GB user sample flash memory

Anschlüsse:

2x TS output

2x TS input

Headphones output with Gain control

DIN MIDI In/Out/Thru

USB MIDI

USB host for storage and MIDI devices

MicroSD slot

Kensington® lock

CV/Gate Anschlüsse