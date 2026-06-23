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So böse klangen Strat, Tele, Jaguar und Preci noch nie

23. Juni 2026
Fender Limited Edition Player Fusion

Fender Limited Edition Player Fusion

Für die neuen Fender Limited Edition Player Fusion Modelle hat der Hersteller seine beliebtesten Gitarren- und Bass-Modelle genommen und sie in wahre Rock-Maschinen verwandelt. Hier gibt es Stratocaster, Telecaster, Jaguar und Precision Bass in Heavy!

Die neuen Fender Limited Edition Player Fusion Modelle

Die Fender Limited Edition Player Fusion Reihe ist für alle gedacht, die ihr Instrument ordentlich unter Strom setzen und mit pfundigen Riffs und sattem High-Gain befeuern wollen. Dafür hat Fender bei diesen Gitarren alles vermieden, was diesem Einsatzzweck im Weg stehen könnte. So bekommen wir eine Stratocaster, eine Telecaster, eine Jaguar Bariton sowie einen Precision Bass, jeweils in zwei Finishes, die ordentlich Alarm machen.

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Fender Limited Edition Player Fusion Tele

Fender Limited Edition Player Fusion Telecaster HH Floyd Rose

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Fender LTD Player Fusion Tele HH AUM
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Limited Edition Player Fusion Telecaster HH Floyd Rose

Die Player Fusion Tele HH Floyd Rose macht den Anfang und ist komplett auf Rock getrimmt. Ein bisschen erinnert sie mich an die John 5 Telecaster. Ein Erlekorpus, ein Ahornhals mit Ebenholzgriffbrett im Thin-C-Profil, 22 Bünde und ein flacher 12″ Radius machen einen guten Start. Dass es keine Griffbretteinlagen gibt, macht sich zusammen mit dem vierlagigen White Pearloid Schlagbrett optisch äußerst gut. Als Mechaniken gibt es gestaggerte Fender Die Cast Tuner in Schwarz. Richtig heavy wird es dann mit dem schwarzen Floyd Rose Double-Locking-Tremolo, und den beiden High-Output Player II Modified Humbuckern. Erhältlich ist die Tele in den Farben Aura Metallic und Schwarz.

Fender Limited Edition Player Fusion Strat

Fender Limited Edition Player Fusion Stratocaster HSS

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Fender LTD Player Fusion Strat HSS BK
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Limited Edition Player Fusion Stratocaster HSS

Weiter geht es mit der Fender Limited Edition Player Fusion Stratocaster HSS. Sie ist ebenfalls für die deutlich härtere Gangart optimiert. Auch hier gibt es einen Erlekorpus, einen Thin-C Ahornhals mit Ebenholzgriffbrett, 22 Bünde und den 12″ Radius. Diesmal allerdings mit Nut aus Synthetic Bone und Griffbretteinlagen aus weißem Perloid. Die komplett schwarze Hardware umfasst Locking-Mechaniken und ein 2-Punkt-Synchronized-Tremolo. Die Tonabnehmer haben es ebenfalls in sich: Es gibt zwei Player II Noiseless Strat-Pickups und einen outputstarken Player II Modified Humbucker am Steg. Die Gitarre kommt mit jeweils einem Master-Volume und Master-Tone aus, wobei letzterer noch Split-Coil-Optionen für eine größere Klangvielfalt bietet. Erhältlich ist sie in den Farben Schwarz und Olympic Pearl.

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Fender Limited Edition Player Fusion Jaguar

Fender Limited Edition Player Fusion Jaguar Baritone Special

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Fender LTD Player Fusion Jag Bari SLV
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Limited Edition Player Fusion Jaguar Baritone Special

Die Jaguar kommt als Baritongitarre mit 27″ Mensur und H-H Stimmung für die ganz tiefen Tunings. Das Tonholz ist wie bei den anderen Modellen ein Korpus aus Erle und ein Thin-C Ahornhals mit Ebenholzgriffbrett. Dazu gibt’s 22 Jumbo-Bünde und den 12″ Radius sowie die Synthetic Bone Nut und weiße Griffbretteinlagen. Ebenfalls mit an Bord: die schwarzen Locking-Meachaniken und disemal eine schwarze Adjusto-Matic Bridge mit Stop-Tail. Auch diese Gitarre kommt mit zwei Player II Modified Humbuckern. Besonders bei der Limited Edition Player Fusion Jaguar Baritone Special ist der Rhythm-Schaltkreis, der eine „Spin-a-Split” Verschaltung bekommen hat, mit der man die Humbucker stufenlos in Single Coils verwandeln kann. Ein Master Volume- und Master TBX Tone-Control übernehmen die Klangregelung. Erhältlich in den Farben Silverburst und Schwarz.

Fender Limited Edition Player Fusion Preci

Fender Limited Edition Player Fusion Precision Bass HH

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Fender LTD Player Fusion P-Bass HH HM
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Fender LTD Player Fusion P-Bass HH BK
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Limited Edition Player Fusion Precision Bass HH

Auch der Precision Bass bekommt ein pfundiges Update. Der Fender Limited Edition Player Fusion Precision Bass HH sieht in den beiden erhältlichen Farben Halo Metallic und Schwarz nicht nur brutal gut aus, er hat auch einiges an interessanten Features, die ihn perfekt für Hardrock, Prog-Rock oder andere böse Genres machen. Neben dem Erlekorpus verfügt er über einen Jazz-Bass-Hals, der schlanker daherkommt als beim klassischen Preci. Dieser ist aus Ahorn und mit einem Thin-C-Profil, Ebenholzgriffbrett, 12″ Radius, Synthetic Bone Nut und 20 Jumbo-Frets ausgestattet. Die Hardware ist wie bei den Gitarren ebenfalls komplett schwarz und mit 4-Saddle HiMass Vintage-Style-Bridge und Tapered-Shaft Open-Gear Mechaniken passend zum Rest. Die beiden outputstarken Fireball Bass Humbucker liefern ordentlich Power für energiegeladene Basslines.

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender Limited Edition Player Fusion bietet also modern und kantig ausgelegte Modelle, die mit Vintage eher wenig zu tun haben. Preislich fangen die in Mexiko gefertigten Instrumente bei 1.169,- Euro an und sind in einigen Wochen bei Thomann lieferbar.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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    PitW

    Echt, das sind Fender Gitarren? Hätte die jetzt sofort mit Yamaha verwechselt 😁

    2. Mehr anzeigen
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