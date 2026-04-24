Preview: Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion

Strat, Tele, Jazzmaster und Jazz Bass im Detail

Heute Morgen haben wir euch ja schon einen kleinen Vorgeschmack der neuen Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion gegeben, die neue Varianten von Stratocaster, Telecaster, Jazzmaster und Jazz Bass enthält. Jetzt wollen wir uns die einzelnen in Japan gefertigten Modelle etwas genauer anschauen.

Die Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion

Die Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion soll dem Thema „Liebe auf den ersten Blick“ folgen. Das könnte bei der Optik dieser Gitarren auch gut gelingen, denn alle Modelle versprühen eine enorme Menge Charme und sehen trotz vintage-orientiertem Grunddesign nicht unbedingt wie „your typical Fender“ aus.

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Das war aber noch nicht alles. Denn die jetzt vorgestellten „Satin Metallic“ Modelle sind nur die erste Hälfte der Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion. Ende Juni soll es einen weiteren Schwung mit anderen Finishes geben, und ich kann nur so viel sagen: Es wird wunderschön! Das Video weiter unten gibt ja schon mal ein wenig Aufschluss darüber, in welche Richtung es gehen wird.

Aber jetzt widmen wir uns erst mal den „Satin Metallic“ Modellen, erhältlich in den Farben Matte Aero Blue, Matte Champagne Mirage, Matte Inferno Red und Matte Phantom Black. Interessant ist, dass Fender Japan davon spricht, die Farben seien von modernen Autos und IT-Produkten inspiriert. Da musste ich dann doch etwas schmunzeln.

Alle Instrumente werden inklusive GigBag ausgeliefert.

Fender MIJ Hybrid II Stratocaster

Die Made in Japan Hybrid II Stratocaster Satin Metallic verfügt über ein sehr geschmeidiges, seidenmattes Metallic-Finish, gepaart mit einem Acryl-Schlagbrett im Aluminium-Look. Als Tonhölzer kommen traditionell Erle für den Korpus sowie Ahorn für den Hals zum Einsatz. Das Palisandergriffbrett liefert mit einem Modern „C“ Profil, 9,5″ Griffbrettradius und 22 Narrow Tall Bünden ein modernes Spielgefühl, das durch das satinierte Halsfinish noch verstärkt wird.

Die komplett schwarze Hardware in „Black Nickel“ unterstreicht die unkonventionelle Optik und den modernen Ansatz. Zum Einsatz kommen etwa ein 2-Point Synchronized Tremolo mit Vintage-Style Stahl-Saitenreitern sowie Vintage-Style Locking Mechaniken für verbesserte Stimmstabilität.

Die drei Hybrid II Custom Voiced Stratocaster Single Coils kennt man bereits aus früheren MIJ Hybrid II Modellen. Sie liefern klassische Strat-Sounds, allerdings mit mehr Output und definierterem Klang.

Bei Thomann kann man die Made in Japan Hybrid II Stratocaster momentan in den Farben Schwarz und Blau für 1.529,- Euro bestellen. Die Lieferzeit beträgt jedoch mehrere Monate.

Fender MIJ Hybrid II Telecaster

Auch die Made in Japan Hybrid II Telecaster Satin Metallic sieht fantastisch aus! Sie verfügt ebenfalls über einen traditionellen Korpus aus Erle samt Ahornhals. Auch eine Belly-Contour ist vorhanden, was die Ergonomie nochmal deutlich steigert. Ebenfalls modern ausgerichtet ist der satinierte Hals mit dem Modern „C“ Profil, Palisandergriffbrett mit 9,5″ Radius und 22 Narrow Tall Bünden.

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Hardwareseitig kommen bei der Tele neben den Vintage-Style Locking Mechaniken eine Vintage-Style Tele Bridge mit drei schrägen Messing-Saitenreitern zum Einsatz. Hier wird also wieder auf Tradition gesetzt.

Besonders bei der Tele ist der 4-Wege Schalter, der die beiden Hybrid II Custom Voiced Single Coils zusätzlich mit einer seriellen Schaltung mit mehr Druck versorgt. Die Fender Made in Japan Hybrid II Telecaster ist momentan bei Thomann leider nur in Matte Phantom Black bestellbar. Kostenpunkt ebenfalls 1.529,- Euro.

Fender MIJ Hybrid II Jazzmaster

Weiter geht es in der Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion mit der Made in Japan Hybrid II Jazzmaster, die von der Optik her meiner Meinung nach das absolute Highlight ist. Ich meine: Schaut euch mal das obige Bild an! Auch hier gibt es wie gewohnt einen Erlekorpus und einen Ahornhals Ebenfalls gleich sind das moderne C-Profil mit Palisandergriffbrett mit 9,5″ Radius und 22 Narrow Tall Bünden.

Die MIJ Hybrid II Jazzmaster ist weniger komplex ausgeführt, als man das sonst von der Jazzmaster kennt. Zwei Pickups, Master Volume und Tone sowie ein 3-Wege-Schalter – that’s it! Die schwarze Hardware umfasst neben den Locking Tunern ein klassisches 6-Saddle-Vintage-Style-Adjustable-Tremolo mit “Floating” Tremolo Tailpiece.

Bei Thomann gibt es die MIJ Hybrid II Jazzmaster in Schwarz und Rot. Im Gegensatz zu den anderen Modellen ist sie minimal teurer und kostet 1.549,- Euro.

Fender MIJ Hybrid II Jazz Bass

Endlich auch gute Neuigkeiten für Bassisten, denn die Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion umfasst auch ein Jazz Bass Modell. Der Korpus aus Erle und der geschraubte Ahornhals mit Palisandergriffbrett im Modern „C“ Profil mit 9,5″ Radius sind auch hier vertreten. Das Ganze mit 21 Narrow Tall Bünden und 34-Zoll-Mensur. Das Schlagbrett ist ebenfalls aus zweilagigem Acryl im Aluminium-Style.

Der Jazzbass kommt mit hauseigenen Vintage-Style Mechaniken und einem typischen 4-Saddle Vintage-Style Steg. Alles in Schwarz natürlich. Für die Signalübertragung zum Amp kommen zwei Hybrid II Custom Voiced Jazz Bass Single Coils.

Eine weitere gute Nachricht: Den MIJ Hybrid II Jazz Bass gibt es bei Thomann in allen vier Finishes. Vorbestellbar für 1.549,- Euro.