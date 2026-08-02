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Künstliches Aging für Budget-Gitarren

2. August 2026
Harley Benton Aged Series

Harley Benton Aged Series

Die Harley Benton Aged Series liefert uns mit den Modellen TE-62, JB-62, PB-62, ST-62 und JA-60 fünf künstlich gealterte Gitarren und Bässe. Sie liefern das Feeling eines über Jahre eingespielten Instruments zu einem überraschend günstigen Kurs.

Die Harley Benton Aged Series

Vor ein paar Tagen haben wir euch in aller Kürze darüber informiert, dass es von Harley Benton jetzt auch einem Aging unterzogene Instrumente gibt. Diese wollen wir nun etwas genauer unter die Lupe nehmen.

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Aging ist ja schon seit einigen Jahren absolut in, spaltet aber auch die Lager. Die einen sehen darin eine sinnlose Verschandelung aufwendig gebauter und schön lackierter Instrumente oder die Kommerzialisierung des Charmes von jahrzehntealten Instrumenten, die mit ihren Macken ein Stück Musikgeschichte erzählen. Die anderen bevorzugen den Look eines altgedienten Werkzeugs, ohne Ewigkeiten auf die schöne Patina warten zu müssen oder gar die eigene Gitarre über den Asphalt schleifen zu müssen (übrigens eine Technik, die definitiv schon zum Aging herangezogen wurde, allerdings mit mäßigem Erfolg). Oder man macht es so, wie Thomann hier empfiehlt:

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Der praktische und damit wohl valideste Vorteil künstlich gealterter Instrumente liegt meines Erachtens im Spielgefühl. Das neben dem Sound wohl einer der entscheidenden Faktoren ist, der alte Instrumente so begehrenswert macht. Ein Hals, bei dem der Lack teilweise schon abgegriffen ist, fühlt sich für mich einfach besser an, als eine ladenfrische, perfekt lackierte Oberfläche. Auch wenn man das natürlich gleichermaßen durch eine andere Oberflächenbehandlung der Halsrückseite erreichen kann. Aber auch die sonst so schmerzliche erste Macke in einem neuen Instrument ist bei geageten Gitarren und Bässen nicht mal mehr auffindbar.

Wie ihr zu künstlich gealterten Instrumenten steht, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren wissen lassen.

Die fünf Harley Benton Aged Modelle im Detail

Die Harley Benton Aged Series umfasst bekannte S-Style, T-Style und J-Style Modelle aus dem HB-Portfolio. Bei den Bässen gibt es ein P-Style- und ein J-Style-Modell. Alle Modelle sind in verschiedenen Farben und mit „Light Aged“ und „Heavy Aged“ in zwei Aging-Stufen erhältlich. Da der Alterungsprozess bei Harley Benton von Hand gemacht ist, bekommt jedes Instrument sogar einen unikaten Look. Insgesamt kommt man so auf 20 verschiedene Varianten.

Aber nicht nur das Aging macht die Modelle aus, die Gitarren und Bässe haben auch neue Tonhölzer, Tonabnehmer und andere kleine Neuerungen verpasst bekommen. Schauen wir uns die einzelnen Modelle mal genauer an:

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Harley Benton ST-62

Harley Benton ST-62

Die ST-62 besitzt einen Korpus aus selektierter amerikanischer Erle. Ein karamellisierter Ahornhals im C-Halsprofil und 22 Neusilberbünden trifft hier auf drei Isola VT-ST Alnico-5-Single-Coils, ein synchronisiertes Tremolo und Kluson-Style-Mechaniken. Sie ist in den Farben Schwarz (mit Ahorngriffbrett) und 3-Tone Sunburst (mit Lorbeergriffbrett) erhältlich.

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Harley Benton TE-62

Harley Benton TE-62

In kräftigem Lake-Placid-Blue oder Seafoam-Green präsentiert sich die TE-62. Auch hier kommt ein karamellisierter Ahornhals zum Einsatz. Beide Farbvarianten verfügen ebenfalls über ein Ahorngriffbrett mit 22 Neusilberbünden. Für knackige Single-Coil-Sounds sorgen ein Isola VT-TE-B Alnico 5 Single-Coil am Steg und ein Isola VT-TE-CR-N Alnico 5 Single-Coil am Hals. Hardwareseitig gibt es eine TB01-Brücke mit Messingreitern und Kluson-Style-Mechaniken.

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Harley Benton Aged Series JA-60

Harley Benton JA-60

Ein echter Hingucker der Harley Benton Aged Series ist die JA-60 im „Color-over-Color“-Look: Candy Apple Red über 3-Tone-Sunburst. Gerade in der Heavy-Aged-Variante kommt das richtig zur Geltung. Sie ist aber auch in einem klassischen Shell-Pink erhältlich. Der Body ist ebenfalls aus selektierter amerikanischer Erle, der Hals aus karamellisiertem kanadischem Ahorn. Das Modell besitzt ein Lorbeergriffbrett mit Block-Inlays und 21 Bünden, eine Tune-O-Matic-Brücke, Kluson-Style-Mechaniken sowie zwei großformatige Isola CL-JM Alnico-5 Single-Coils.

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Harley Benton Aged Series Bässe

Harley Benton Aged Series JB-62 und PB-62

Harley Benton PB-62

Auch Tieftöner werden bedient: Der PB-62 kommt in gealtertem Olympic-White oder Schwarz mit 4-lagigem Tortoise-Schlagbrett. Auch hier wird auf einen Erlekorpus und einen karamellisierten Ahornhals gesetzt. Laut Harley Benton Homepage kommt die Variante in Olympic-White mit schlankem D-Halsprofil, während der schwarze PB-62 wohl ein C-Profil hat. Das Lorbeergriffbrett trägt 20 Medium-Jumbo-Neusilberbünde. Ein einzelner Isola VT-PB Single-Coil sowie die B401-Brücke mit Messing-Reitern und die CB01-CR-Mechaniken konzentrieren sich auf das Wesentliche.

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Harley Benton PB-62HA OW
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Harley Benton JB-62

Der JB-62 schließt das Quintett der Harley Benton Aged Series ab. Ausgestattet mit zwei getrennt regelbaren Isola VT-JB Alnico 5 Single-Coils, einem Erlekorpus und Lorbeergriffbrett auf karamellisiertem Ahornhals mit C-Profil und 20 Bünden deckt dieser Bass vielfältige Jazzbass-Sounds ab. Eine B401-Brücke mit Messing-Reitern und CB01-CR-Mechaniken runden die Sache ab.

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Harley Benton JB-62HA LPB over SB
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Preis und Verfügbarkeit

Die Gitarren kosten unabhängig von Alterungsstufe und Modell alle gleich viel, beziehungsweise wenig. Für 249,- Euro könnt ihr die Gitarren und Bässe bei Thomann erwerben.

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  • 249,- Euro
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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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