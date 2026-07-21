Vier neue Akustikgitarrenmodelle und zwei Signatures für Shawn Mendes

Martin Guitar macht einen Rundumschlag und veröffentlicht zig neue Akustikgitarrenmodelle. Darunter sind zwei Single-0-Modelle, eine OM und eine Size 5 sowie zwei weitere Signature-Artist-Modelle für den Musiker Shawn Mendes. Schauen wir uns die neuen Modelle doch mal etwas genauer an.

Neue Releases bei Martin Guitar

Martin Guitar gehört zu den absoluten Spitzenreitern der Traditionsgitarrenhersteller und so ist es kein Wunder, dass die meisten Modelle in feiner Handarbeit im Werk in Nazareth, Pennsylvania entstehen. Der Release reicht von kompakten Custom-Shop-Instrumenten bis hin zu zwei exklusiven Signature-Gitarren für Shawn Mendes, der damit seine Zusammenarbeit mit Martin nach seinem ersten Artist-Modell im Jahr 2022 weiterführt. Gute Nachrichten gibt es auch für Linkshänder, denn jedes der sechs Modelle ist zusätzlich in einer Lefty-Variante erhältlich.

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Martin Custom Shop 0-18

Den Auftakt der umfassenden Vorstellungsrunde bei Martin Guitar macht die Custom Shop 0-18. Mit diesem Modell bedient der Hersteller die anhaltende Nachfrage nach kompakten 14 Fret Gitarrren und paart diese mit erlesenen Materialien. Die Decke besteht aus massiver Adirondack-Fichte, die ab Werk mit einem speziellen „Aging Toner“ behandelt wurde, um sofort einen ansprechenden Vintage-Look zu erzeugen. Für Boden und Zargen fiel die Wahl auf Genuine Mahogany, das mit einem Vintage Gloss Finish im Farbton Dark Mahogany überzogen ist. Ein scalloped Adirondack X-Bracing im Golden-Era-Stil sorgt für eine schnelle Ansprache und viel Dynamik.

Der eingeleimte Mahagonihals besitzt ein sehr komfortables GE Modified Low Oval Profil. Auf dem Ebenholzgriffbrett mit seinen 20 Bünden und schlichten Abalone-Inlays lässt es sich dank der kurzen 24,9-Zoll-Mensur äußerst entspannt greifen. Zusätzlich gibt es einen Sattel aus Knochen und offene Nickelmechaniken.

Bei Thomann ist das Martin Guitar Custom Shop Modell für 5.599,- Euro erhältlich. Ausgeliefert wird die kleine Akustikgitarre stilgerecht in einem robusten Hardshell Case.

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Martin Custom Shop 0-28

Wer die kompakten Maße der 0-18 schätzt, klanglich aber andere Vorlieben hat, wird bei der Custom Shop 0-28 fündig. Hier gibt es ebenfalls den handlichen 0-14 Fret Korpus sowie eine Adirondack-Fichtendecke mit Aging Toner und das GE-Scalloped X-Bracing. Der Unterschied liegt jedoch im verwendeten Holz für Boden und Zargen: Bei der Martin Guitar Custom Shop 0-28 kommt ostindischer Palisander zum Einsatz, was ihr zu wärmeren Bässen und einem insgesamt etwas reichhaltigeren Obertonspektrum verhilft.

Man findet auch hier die kurze 24,9-Zoll-Mensur, ein Ebenholzgriffbrett mit 20 Bünden und den 1 3/4 Zoll breiten Knochensattel. Optisch grenzt sich die 0-28 durch ein edles Grained Ivoroid Binding, detaillierte Diamond & Square Inlays auf dem Griffbrett sowie ein markantes Bold Herringbone Muster auf der Decke ab.

Für dieses Mehr an Ausstattung wird bei Martin Guitar natürlich auch ein etwas höherer Preis fällig. 5.999,- Euro kostet die Gitarre inklusive Koffer.

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Martin OM-35 Inception

Ein echtes Schmuckstück bekommen wir mit der OM-35 Inception, die bei Martin Guitar durch ihren Fokus auf Nachhaltigkeit auffällt. Die 000-14 Fret Gitarre im Finish Dark Toas ted Burstbesitzt eine Decke aus FSC-zertifizierter europäischer Fichte, während Boden und Zargen aus schwarzer Walnuss gefertigt sind. Der dreiteilige Boden wird durch einen keilförmigen Mittelteil aus geflammter amerikanischer Weißeiche unterbrochen. Ein eigens für diese Hölzer entworfenes, skelettiertes X-Bracing verringert die Masse im Inneren des Korpus spürbar und lässt die Gitarre besser resonieren. Der Hals aus Walnuss und das FSC-zertifizierte Ebenholzgriffbrett weisen die für OM-Modelle typische längere Mensur von 25,4 Zoll auf und besitzt ebenfalls das GE Modified Low Oval-Profil. Neben einem Knochensattel gibt es noch vernickelte, offene RATIO-Mechaniken. Weißeiche ziert zudem als Binding den Korpus und das Griffbrett der Gitarre.

Für die Martin OM-35 Inception werden bei Thomann 4.999,- Euro fällig. Die Gitarre kommt ebenfalls mit Koffer.

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Martin 5-28 Terz

Für Gitarristen, die klanglich etwas ganz anderes suchen, bringt die 5-28 Terz eine seltene Bauform zurück. Dieses 5 Terz 12 Fret Modell ist das kleinste Instrument im aktuellen Line-up und regulär für die sogenannte Terz-Stimmung konzipiert. Man stimmt sie also eine kleine Terz höher als gewohnt, was für glockenartige, helle Sounds sorgt, die sich in jedem Mix sofort durchsetzen. Bei Bedarf verträgt die kleine Gitarre aber auch eine Standardstimmung.

Der Korpus kombiniert ostindischen Palisander mit einer Fichtendecke, die ebenfalls einen Aging Toner erhalten hat. Hier stabilisiert ein Non-Scalloped X-Bracing die Decke. Entsprechend der winzigen Korpusgröße fällt die Mensur mit 21,38 Zoll extrem kurz aus. Der Hals hat ein Modified Low Oval Profil und das Ebenholzgriffbrett bietet lediglich 18 Bünde. Erstaunlicherweise behält man auch bei diesem Modell den 1 3/4 Zoll breiten Knochensattel bei, was der Bespielbarkeit enorm zugutekommt.

Das kleine, aber feine Instrument kommt ebenfalls mit Koffer und ist bei Thomann für 4.499,- Euro gelistet. Die Lieferzeit beträgt momentan 8-10 Wochen.

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Martin 000-10E Shawn Mendes

Neben den vier regulären Modellen umfasst der Release von Martin Guitar auch zwei dem kanadischen Popstar Shawn Mendes gewidmete Signature-Instrumente, die sich stark an seiner eigenen 1920er Vintage-Martin orientieren.

Den Anfang macht die 000-10E Shawn Mendes aus der Road Series. Dieses bühnentaugliche Instrument setzt komplett auf FSC-zertifizierte Hölzer. Der 000-14 Fret Korpus paart eine Fichtendecke mit Antique Toner und Sapele für Boden sowie Zargen. Der Hals besitzt ein modernes Performing Artist Profil für ein sehr schnelles Spielgefühl. Auf dem Ebenholzgriffbrett mit 20 Bünden ist am dritten Bund ein spezielles Mendes-Adler-Inlay eingelassen. Das speziell geformte Schlagbrett trägt zur einzigartigen Optik bei.

Die Mensur misst 24,9 Zoll, samt einem Sattel aus White Corian und der ersten geraden Pyramid-Bridge in der Martin Road Series. Dank der eingebauten Martin E1 Elektronik samt Stimmgerät lässt sich das Modell direkt an jeden Verstärker anschließen.

Die Gitarre kommt mit einem Softshell-Case und ist bei Thomann für 1.499,- Euro erhältlich.

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Martin 000-28 Shawn Mendes

Die exklusive Variante der Signature-Reihe ist die 000-28 Shawn Mendes. Diese auf lediglich 88 Exemplare weltweit limitierte Akustikgitarre richtet sich an Sammler und absolute Liebhaber. Sie kombiniert den 000-14 Fret Korpus aus ostindischem Palisander mit einer Fichtendecke. Im Inneren arbeitet ein hochwertiges GE-Scalloped X-Bracing, das sonst primär in der Modern Deluxe Serie zu finden ist, für ein optimales Schwingungsverhalten.

Der Mahagonihals hat das beliebte GE Modified Low Oval Profil. Auch hier prangt das Adler-Inlay auf dem Ebenholzgriffbrett, diesmal jedoch aus schimmerndem Perlmutt. Ganz besonders ist die geschlitzte Kopfplatte, die mit goldenen Waverly-Mechaniken bestückt ist.

Auf ein Tonabnehmersystem wird bei diesem puristischen Instrument komplett verzichtet. Dafür kommt jede dieser streng limitierten Gitarren mit einem nummerierten und von Shawn Mendes persönlich unterschriebenen Label im Schallloch.

Die Martin Guitar 000-28 Shawn Mendes ist bei Thomann inklusive Koffer für 6.499,- Euro zu haben. Gar nicht so schlecht, für ein so streng limitiertes Instrument.