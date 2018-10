Preview: Novation 49SLMkIII, 61SLMkIII, Controller Keyboards

Next Level Control

Sequencer gibt es wie Sand am Meer. Masterkeyboards und Software-Controller ebenfalls. Gerade Letztere, wie z. B. Native Instruments Komplete Kontrol, Ableton Push, Softtubes Console und etliche andere, sind ausgesprochene Spezialisten, wenn es um den schnellen Zugriff auf Plugins oder DAWs im Allgemeinen geht. Für jeden Zweck braucht man also ein anderes Gerät. Was es nicht gibt, ist sozusagen ein Rundumwohlfühlpaket. Eine zentrale Lösung, mit der man sowohl analoges als auch digitales Equipment ansteuern kann, mit der man Sequenzen und Arpeggios erzeugen und die DAW steuern kann. Es fehlt eine Lösung, die alle diese „Bedürfnisse“ vereint. Novation hat sich mit den neuen Novation 49SLMkIII und Novation 61SLMkIII Controller-Keyboards genau diesen Lückenschluss auf die Fahne geschrieben.

Opening Event zum Novation 49SLMkIII und 61SLMKIII

Am 25. September 2018 durften wir uns persönlich und unter dem Siegel der Verschwiegenheit von Novations neuestem Streich überzeugen. Die Berliner Riverside Studios hatten dazu ihre Türen geöffnet, um in Anwesenheit von Chris Calcutt (Novation England), Alex Franz und Dankmar Klein (beide von Focusrite/Novation Deutschland) das Novation 49SLMkIII zu präsentieren.

Die Zahl 49 steht für die Anzahl der Tasten dieses 4-oktavigen Keyboards. Genauso wie 61 für die 5 Oktaven Version steht. Ob es ein Novation 88SLMkIII geben wird, steht aktuell noch in den Sternen. SL steht für „Seamless, also für die nahtlose Verknüpfung von Sequencer- und Controller-Funktionen. Novation will das SLMkIII nicht als Fortführung ihrer bereits bekannten SL- und SLMkII-Serie verstanden wissen. An dieser Stelle ist die Nomenklatur vielleicht etwas irreführend. Die Novation Serie SLMkIII ist eine vollständige Neuentwicklung und keine Erweiterung eines bestehenden Konzepts. Ein erstes Indiz dafür mag sein, dass die Software AUTOMAP nicht implementiert ist. Dies aus gutem Grund. Novation wird AUTOMAP nicht mehr weiter entwickeln.

Novation 49SLMkIII Hardware

Der erste Blick auf das Novation 49SLMkIII erinnert stark an die Komplete Kontrol Keyboards von Native Instruments. Ich denke, dass man sich diesbezüglich durchaus als Alternative empfehlen will. Neben dem bereits erwähnten halbgewichteten Keyboard mit Aftertouch, das über entsprechende LEDs verschiedene Keyboardzonen darstellen kann, besteht das User-Panel aus folgenden Kontrolleinheiten: ein Grid aus 16 anschlagdynamischen und druckempfindlichen Pads (Grid Pads) über die z. B. Drum Pattern, Sequenzen oder Arpeggios programmiert werden können. Diese sind ebenfalls mit farbigen LEDs unterlegt, wie wir es z. B. vom Circuit her kennen. Schon jetzt wird offensichtlich, dass die Steuerung der einzelnen Funktionen per „Light Guide“ ein zentrales Element der MkIII Serie ist. Mein erster Eindruck dazu ist, dass das ein sehr hilfreiches Feature ist, wenn es um eine schnelle Orientierung auf diesen Controller-Keyboards geht. Des Weiteren haben wir auf dem Panel 8 Encoder/Potentiometer, 8 Fader, diverse Schalter für Systemfunktionen, 6 Taster für die üblichen Transport- und Aufnahmefunktionen und als Clou 5 RGB-Screens die z. B. die Parameter anzeigen, die man mit dem entsprechenden Encoder verändern möchte.

Der Blick auf die Rückseite des Novation 49SLMkIII offenbart eine kleine Überraschung. Neben den üblichen Verdächtigen (MIDI Trio, USB-Anschluss, 3 externe Eingänge für Pedale usw.) findet man hier 7 Ausgänge für die Steuerung von analogem Equipment. Dies sind im Detail 2 CV-, 2 Gate- und 2 Mod-Ausgänge sowie ein Ausgang für Clock-Signale. Vorbehaltlich eines noch ausstehenden Tests wird vielleicht gerade hier der Anspruch deutlich, eine echte Schaltzentrale zur Steuerung jedweden Equipments präsentieren zu wollen. Konnektivität steht im Vordergrund. Bei der Präsentation wurde z. B. externes Equipment (in diesem Fall ein PEAK und eine Roland Drum Box), aber auch Ableton Live problemlos gesteuert.

Novation 49SLMkIII Sequencer

Der Sequencer des Novation 49SL MkIII ist recht umfangreich ausgelegt. Zumindest wenn es um die Produktion kurzer Pattern geht. Insgesamt stehen 8 Tracks zur Verfügung, die beliebig auf die Ausgänge (MIDI und/oder CV) geroutet werden können. Jeder Track wiederum besteht aus 8 Pattern, wobei jedes Pattern eine maximale Länge von 16 polyphonen Steps haben kann. Jeder Step kann individuell editiert werden (Velocity, Gate usw.), das gilt auch für die Tracks an sich (z. B. Laufrichtung). Ein derart „gefülltes“ Set wird dann als sog. Session gespeichert, wobei man insgesamt 64 Sessions erzeugen kann.

Incontrol. So nennt Novation sein Feature zur DAW Steuerung durch das Novation 49SLMkIII. Aufgrund einer engen Zusammenarbeit wird zunächst die Steuerung von Ableton Live (Clip launch & Record, Overdub, Stop/Solo/Mute, Device control, Transport, Volume, Pan, Sends, Channels, Track name etc.) unterstützt. Voller Support für Logic und Reason wird in Kürze folgen. Für alle anderen DAWs wurde nur ein HUI (Human User Interface = Standard Mapping Protokoll) implementiert. Ohne das MkIII getestet zu haben, darf man sich hier schon jetzt volle Unterstützung wünschen, wenn sich dieses Controller-Keyboard als Allzweckwaffe empfehlen will.

Novation 49SLMkIII Arpeggiator

Der Arpeggiator kann ebenfalls über die Grid Pads editiert und einem beliebigen Track innerhalb einer Sequencer Session zugewiesen werden.

Dem Keyboard können verschiedene Skalen zugewiesen werden. Für spielerisch weniger Begabte können diese auch auf dem Keyboard an eine passende Stelle „geschoben“ werden. Über eine Filterfunktion können alle Noten ausgeblendet werden, die nicht zu einer bestimmten Tonart gehören. Alternativ können die „falschen“ Noten auch als falsch mit entsprechend gefärbten Key-LEDs angezeigt werden. Wer also Tonleitern üben will …

Keyboard-Zonen. Insgesamt können 8 Zonen eingerichtet werden. Jeder Zone kann man eine andere Steuerfunktion zuweisen, z. B. verschiedene externe Synthesizer, Sequencing, Key-Switches usw. Jede Zone wird per Key-LEDs mit einer anderen Farbe dargestellt.

Templates. Nachdem AUTOMAP nicht mehr Bestandteil der neuen SL-Serie ist, wurden nun Mapping Templates implementiert, die den Zugriff auf die Hauptparameter bestimmter Synthesizer vereinfachen sollen. Aktuell sind 22 Templates hinterlegt, mit denen man z. B. direkt auf den PEAK, den Moog Sub 37, Virus TI und weitere Synthesizer mit allen Pads, Controllern, Fadern usw. des SLMkIII zugreifen kann.

Novation Components Software

Wer über seine Daten in der Cloud verfügen möchte, kann auch mit dem neuen Novation 49SLMkIII auf die Software Components zugreifen. Wichtiger ist aber, dass hier die Templates bearbeitet werden können. Dazu gehört auch ein Makro-Editor, der es ermöglicht, die erstellten Ergebnisse in die Maschine zurückzuladen. Das Gleiche gilt für Firmware-Updates. Wer keine Cloud will, kann Components standalone lokal auf dem Rechner anwenden.