Preview: Roland SH-4d Synthesizer mit 11 OCS-Models und Rhythm-Part

Erste ausführliche Video-Preview

Der Roland SH-4d Synthesizer mausert sich bereits jetzt, noch vor seinem Verkaufsstart in Deutschland, zum Überraschungshit. Wer sich einmal das ausführliche Video von Sonicstate am Ende dieser Preview ansieht, wird sofort verstehen warum.

Nach der Welle von gefühlt unzähligen B-Vintage-Klonen, hält sich Roland strikt an an seinen Kurs, aus bewährten Konzepten Neues zu entwickeln. Bei Roland Jupiter X und Xm sowie dem neuen Roland Juno X scheint das nicht ganz aufgegangen zu sein. Zu ähnlich sind sich hier Bedienkonzepte und Synthesen, verbunden mit dem Wunsch, durch Nostalgie die User zu Käufen zu motivieren.

Der Roland SH-4d geht zumindest in Sachen Bedienkonzept und Optik neue Wege. Endlich sind die giftig leuchtenden Plexiknöpfe Vergangenheit! Aber viel mehr überrascht, dass durch das geänderte Bedienkonzept, das endlich mal keinem Vintage-Dogma folgt, tatsächlich etwas vollkommen Neues entstanden zu sein scheint. Etwas, das inspiriert und dann auch noch preislich überzeugen kann.

Ich erlaube mir mal prophetisch zu sein: Der Roland SH-4d wird ein Knaller werden.

Nun viel Spaß mit der Prreview unseres Autors „der Jim“ und dem Video von Sonicstate,

Euer Tyrell

Mit dem SH-4d stellt Roland nun wieder einen reinrassigen Synthesizer vor. Das Desktop-Gerät kombiniert Oszillator-Modelle von Roland-Klassikern mit modernen Algorithmen und hat auch einen mehrspurigen Sequencer mit an Bord.

Roland SH-4d, Synthesizer mit Sequencer

Der virtuell-analoge Synthesizer SH-4d ist mit 32 Reglern, 4 Fadern und Tastern für die Step-Eingabe sowie zum Einspielen in den Sequencer ausgestattet, so dass sich das Kreieren neuer Sounds sehr einfach und direkt gestaltet. Einige Funktionen, wie die Auswahl der Modelle oder Effekte, erfolgen über eine Display-gestütze Menüführung. Es gibt vier Parts für Synthesizerklänge und einen Rhythmus-Part, die jeweils über eine eigene Sequencer-Spur oder via MIDI angesteuert werden.

Die OSC-Sektion des Roland SH-4d

Das hervorstechende Merkmal des SH-4d ist sicherlich die OSC-Sektion. Hier lassen sich 11 unterschiedliche Modelle aufrufen: SH-4d, SH-3D, Sync, SH-101, Juno-106, Cross FM, Ring, Wavetable, Chord, Drawing, PCM (Sample-Klänge) und Rhythm (steht nur im separaten Rhythmus-Part zur Verfügung). Pro Sound können bis zu vier Oszillatoren verwendet werden.

64stimmige Polyphonie plus Rhythmus-Part

Die maximale Polyphonie liegt bei 60 Stimmen, variiert jedoch je nach den verwendeten OSC-Modellen. Der Rhythmus-Part arbeitet separat und besitzt 49 Preset-Kits sowie 64 Slots für eigene Kits. Pro Kit stehen 26 Instrumente zu Verfügung. Im Grunde handelt es sich hier um einen extra Drum-Synthesizer mit zwei kombinierbaren Waves, eigenem Equalizer und Synthesefunktionen.

Der Preis beträgt 599,- Euro.

Muktimodefilter, Hüllkurven, LFO

Das Multimodefilter (mit zusätzlichem Hochpassfilter wie beim Jupiter-8) und die Amp-Sektion verfügen über eigene Hüllkurven, die, wie der LFO, mit dedizierten Reglen ausgestattet sind. Über eine Matrix können sie auch auf andere Parameter geroutet werden.

Außerdem gibt es im Gehäuse Bewegungssensoren. Wenn man das Gerät in die Hand nimmt und neigt, können auf diese Weise adressierte Parameter gesteuert werden.

Der Sequencer des Roland SH-4d Synthesizer

Im Sequencer können Patterns im Echtzeitverfahren oder im Step-Modus eingespielt werden. Korrekturen lassen sich nachträglich in einer Listenansicht durchführen. Außerdem gibt es einen Zufallsmodus sowie First und Last Step für polyrhythmische Strukturen. Neben Noten können auch Parameterveränderungen über die Regler und Fader aufgezeichnet werden.

Die Effektsektion bietet 93 verschiedene MFX-Typen, 9 Reverb-, 5 Chorus- und 5 Delay-Varianten. Dazu kommen 93 unterschiedliche Master-FX sowie ein Master EQ/Comp.

Anschlüsse mit MIDI, USB & Clock

Anschlussseitig sind ein Stereoausgang, Kopfhörerausgang, MIDI-I/O, USB-C, Mix-Eingang, ein Eingang für einen externe Clock. Der USB-Port dient nicht nur zur Stromversorgung, sondern ist auch ein Audio/MIDI-Interface mit 12 Audiokanälen. Alternativ kann der Synthesizer auch bis zu vier Stunden Laufzeit mit Batterien betrieben werden.

User-Speicher

Sound Patch: 256

Pattern: 128

OSC MODEL

SH-4d

SH-3D

SYNC

SH-101

JUNO-106

Cross FM

RING

WAVETABLE

CHORD

DRAWING

PCM

RHYTHM (only for RHYTHM part)

Maximum Polyphony

60 voices (varies according to the sound generator load)

Parts

5 parts (Tone part: 4, Rhythm part: 1)

Effekte

Multi-Effects: 5 systems, 93 types

Reverb: 9 types

Chorus: 5 types

Delay: 5 types

Master Effect: 93 types

Master EQ / Comp

Arpeggiator

5 types

Sequencer

parts: 5

Steps: 64

Sub Steps

Flam

Probability

Controller

Switch Keyboard

Step buttons

D-Motion (motion sensor)

Display

Graphic LCD 128 x 64 dots

Anschlüsse

PHONES jack: Stereo 1/4-inch phone type

OUTPUT jacks (L/MONO, R): 1/4-inch phone type

MIX IN jack: Stereo miniature phone type

EXT CLK IN jack: Mono miniature phone type

MIDI connectors (IN, OUT)

USB port: USB Type-C(R) (Audio, MIDI)

Stromversorgung

USB bus power supply (USB Type-C(R) port)

Ni-MH batteries (AA, HR6) (commercially available) x 4

Alkaline battery (AA, LR6) (commercially available) x 4

Verfügbarkeit und Preis

Der Roland SH-4d soll eigentlich im März erhältlich sein, aber nach den neuesten Shop-Listungen sieht es eher nach Juni 2023 aus. Vereinzelt sind wohl Geräte im Umlauf, aber von „lieferbar“ sind wir offensichtlich noch weit entfernt. Der Preis beträgt 599,- Euro.

Der SH-4D Synthesizer on YouTube

Erstes ausführliches Video von Sonicstate

Und hier noch ein schönes Video von Roland mit Audiobeispielen: