Preview: Roland System-500, Modularsynthesizer

Nun ist es endlich soweit, wir präsentieren: Das Roland System 500

Bereits im April 2015 hatte uns Mic Irmer eine sehr ausführliche Preview zum Roland System 500 geschrieben, und nun scheint es fast so, als würde ein Wunschtraum vieler Modular-Freunde endlich in Serienreife geht. Getestet hatte er das System damals ausführlich auf der Frankfurter Musikmesse. „Das geht doch gar nicht?“ – Aber doch: Mit Kopfhörer bewaffnet und viel Zeit im Gepäck gelang Moogulator ein Bericht, der heute, ein Jahr später, nichts von seiner Aktualität verloren hat.

Für alle, die diesen Report schon kennen, haben wir am Ende dieses Reports die soeben veröffentlichte Pressemitteilung von Roland angefügt.

Nun aber viel Spaß mit der ersten Preview am Markt zum Roland System 500 ;-)

Überraschend brachte Roland auf der Musikmesse 2015 in Frankfurt in Kooperation mit Malekko das Roland System 500. Das sind frei wählbare Eurorack-Module, welche dem klassischen Roland System 100m nachempfunden sind. Malekko war bisher für vereinfachte Module aus dem blauen Wiard 300 mit Westküsten-Ansatz bekannt (=Buchla, Serge, Wiard). Diese haben sehr viele Funktionen pro Modul. In die Euro-Welt kann man das wegen der sehr geringen Größen nicht in diesem Umfang portieren. So ist das auch mit dem Roland System 500, welches dem deutlich größeren 100m nachempfunden ist.

Während dem Roland System 500 satte 10 cm an reiner Bauhöhe gegenüber dem 100m fehlen, muss man sich auch bei Euroracks mit 12 Volt statt 15 Volt begnügen. Außerdem ist der Systembus für Trigger, Gate und CV Signale mitsamt einer Reihe Multiples (Verteiler) für Euroracks schlicht zu groß und muss über eigene Module oder intern gelöst werden. Die Bezeichnung für „Key“ und somit die Steuerspannung für die Tonhöhe ist an den Modulen oft zu finden und soll schlicht an die alten Module erinnern. Eine Art interne Bus-Schiene mit Gate und CV-Signalen sind mangels des unteren Teils des 100m Cabinets direkt anzuschließen und folgen einfach einer gewissen optischen Tradition.