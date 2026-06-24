Bariton, Bigsby, eine Fast-12-Saiter und ein Thinline-Preci

Die Squier Paranormal Neuheiten 2026 präsentieren mal wieder eigenwillige und sonst nicht so oft gesehene Modelle. Mit dabei sind unter anderem eine Bariton, Modelle mit Bigsby, ein Thinline Preci und eine 6-Saiter, die eigentlich eine 12-Saiter war.

Squier Paranormal Neuheiten 2026: Die neuen Modelle

Die Squier Paranormal Neuheiten 2026 liefern neben den ganzen unschönen und aufgeladenen Meldungen rund um den Mutterkonzern Fender endlich mal wieder neue Modelle, die auch wirklich neu und anders wirken. Da hat das Produktteam von Squier ganze Arbeit geleistet.

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Paranormal Stratocaster Deluxe

Los geht es bei den Squier Paranormal Neuheiten 2026 mit der Stratocaster Deluxe. Diese moderne Version scheint eine Strat mit einer Tele Deluxe zu kreuzen. Die spannende Gitarre kombiniert einen Fender Designed Alnico Telecaster Single-Coil mit einem Fender Designed Alnico Bridge-Humbucker. Auch das Schlagbrett erinnert an die Tele Deluxe. Geschaltet werden die beiden Tonabnehmer durch einen 3-Wege-Klingenschalter samt Master Volume- und Master Tone-Poti mit Push/Pull-Funktion für Split-Sounds. Als Holz kommt für den Korpus Nyatoh und für den Hals Ahorn zum Einsatz. Dieser besitzt neben einer Ausführung mit C-Shape und 22 Bünden auch eine Nut aus Micarta und die klassische große Kopfplatte der Deluxe-Ära. Je nach Ausführung kommt die Gitarre mit Ahorn- oder indischem Lorbeergriffbrett. In Sachen Hardware bekommen wir eine Tremolo-Bridge mit 6 Sätteln und Vintage-Style Mechaniken. Die Paranormal Stratocaster Deluxe ist in den Farben Vintage White, 3-Color Sunburst und Lake Placid Blue erhältlich.

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Paranormal Troublemaker Telecaster Deluxe Bigsby

Weiter geht’s mit der Trouble Tele. Diese ist mit einem B50 Bigsby Vibrato Tailpiece ausgestattet und ist darauf ausgelegt, in Verbindung mit den beiden Fender Designed Alnico Humbuckern ordentlich Alarm zu machen. Tele-Deluxe-typisch gibt es neben dem 3-Wege-Schalter für jeden Tonabnehmer einen eigenen Volume- und Tone-Regler samt Push/Pull-Funktion für Split-Sounds. Der Korpus ist ebenfalls aus Nyatoh, der Ahornhals trägt ein eingefasstes Griffbrett aus indischem Lorbeer mit Perloid-Block-Inlays, 22 Bünden und Nut aus Micarta. Die Kopfplatte stammt von der Strat in großer Ausführung. Neben einer Tune-O-Matic gibt es noch Mechaniken im Vintage-Style. Insgesamt macht die Paranormal Troublemaker Telecaster Deluxe Bigsby optisch einen hervorragenden Eindruck. Sie ist in Honey Sunburst und Schwarz erhältlich.

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Paranormal Electric VI

Die Paranormal Electric VI ist inspiriert von einem ganz besonderen Modell, nämlich der 1960er Fender Electric XII, einer 12-Saiter Gitarre die unter anderem von Jimmy Page verwendet wurde. Bei der Paranormal Electric VI kombiniert man nun deren Korpusform mit der Hälfte der Saitenanzahl. Ein Nyatoh-Koprus, ein Ahornhals mit C-Shape, 9,5″ Radius und leicht verkürzter 24.75″ Mensur, Griffbrett aus indischem Loorbeer und 21 Bünde bilden die Basis. Das Vintage Floating Tremolosystem kommt von einer Mustang, die farblich passende Kopfplatte von der Coronado. Die Tonabnehmer sind Fender Designed Split-Coil „VI” Alnico Pickups, die über einen 4-Wege-Rotary-Switch gesteuert werden, und dabei neben den einzelnen Tonabnehmern auch phasengleiche und Out-of-Phase Sounds beider Pickups bieten. Farblich ist die Paranormal Electric VI in Three-Color-Sunburst oder Daphne Blue erhältlich. Für mich ist sie das Highlight der Squier Paranormal Neuheiten 2026.

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Paranormal Baritone Jazzmaster HH

Als Nächstes gibt es bei den Squier Paranormal Neuheiten 2026 eine Baritone Jazzmaster mit zwei Humbuckern. Hier gibt es einen Offset-Body ebenfalls aus Nyatoh mit Ahornhals und Lorbeergriffbrett, auf dem 22 Bünde sitzen. Der Matching Headstock wertet die Optik deutlich auf, die Mensur liegt typischerweise bei 27″ für die tiefere Stimmung. Mit einer Adjust-O-Matic Bridge mit Stopbar-Tailpiece liefert sie langen Sustain und eine saubere Intonation, die Mechaniken kommen im Vintage-Style. Die beiden Fender Designed Alnico Humbucker sorgen für druckvolle Sounds während der 3-Wege-Schalter vertraute Tonabnehmerkombinationen liefert. Die Baritone Jazzmaster HH bekommt man in den Farben Schwarz und Seafoam Green.

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Paranormal Precision Bass Thinline SJ

Zu guter Letzt gibt es bei den Squier Paranormal Neuheiten 2026 noch etwas ganz schickes: einen Precision Bass in Thinline-Ausführung. Durch das F-Loch im Body bekommt ihr etwas mehr Resonanz, ähnlich wie bei einem Semi-Hollow-Instrument. Etwas leichter ist der Nyatoh-Korpus dadurch auch noch. Beim geschraubten Hals wird wieder Ahorn mit einem Griffbrett aus indischem Lorbeer gepaart, mit C-Profil, 20 Narrow-Tall-Bünden und Nut aus Micarta. Die Brücke ist im Vintage-Style mit viefr Barrel-Saitenreitern ausgeführt, die offenen Mechaniken sind ebenfalls im Vintage-Style. Besonders wird es bei den Tonabnehmern: Hier kommen beim Paranormal Precision Bass Thinline SJ ein Fender Designed Alnico Single-Coil ’51 P Bass am Hals und ein Fender Designed Alnico Single-Coil Jazz Bas am Steg zum Einsatz. Erhältlich ist er in den drei Farben Olive, Vintage White und Three-Color-Sunburst.

Preis und Verfügbarkeit

Die Squier Paranormal Neuheiten 2026 bieten wirklich spannende Modelle, die auch noch preislich sehr attraktiv sind. Bei Thomann liegen die Instrumente zwischen 479,- und 529,- Euro.