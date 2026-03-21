Vierte Serie der Prodipe-Speaker

Es bereits einige Jahre her, dass wir die Nahfeldmonitore und den zugehörigen Subwoofer des Herstellers Prodipe getestet haben. Die Serie wurde nun überarbeitet und ab sofort sind die Speaker Prodipe Pro 5 V4, Pro 7 V4 und Pro 8 V4 sowie der Subwoofer Pro 10S V4 im Handel erhältlich.

Prodipe Pro 5 V4 bis Pro 8 V4

Den französischen Hersteller Prodipe gibt es bereits seit vielen Jahren, doch hierzulande konnte er sich gegen die weit verbreiteten Speaker von KRK, Yamaha, EVE Audio & Co. bisher nicht durchsetzen.

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Die neue V4-Serie, die drei Studiomonitore unterschiedlicher Größen umfasst, wurde von Grund auf neu gestaltet, wobei der Hersteller vor allem den neuen Tieftöner mit Glasfasermembran, den neuen Neodym-Hochtöner und die ebenfalls neue Elektronik betont.

Den Anfang der Serie macht das kleinste Modell, der Prodipe Pro 5 V4. Dieser 2-Wege-Speaker besitzt einen 5″-Tieftöner und einen 1″-Hochtöner, die mit Class AB-Verstärkern angetrieben werden. Für den Hochtöner stehen 25 W (40 W Peak), für den Tieftöner 50 W (Peak 90 W) zur Verfügung. Den Frequenzbereich gibt der Hersteller mit 55 bis 22.000 Hz an.

Auf der Rückseite des Prodipe Pro 4 V4 befinden sich symmetrische XLR- und Klinkeneingänge, dazu gibt es auch Cinch-Anschlüsse (unsymmetrisch). Der Hochtonbereich lässt sich mit Hilfe eines Regler zwischen -2 dB und +1 dB anpassen. Die kompakten Maße belaufen sich auf 277 x 180 x 245 mm, das Gewicht beträgt 5,5 kg.

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Das nächst größere Modell der Pro V4-Serie ist der Prodipe Pro 7 V4. Hier kommt ein 6,5″-Tieftöner und ein 1″-Hochtöner zum Einsatz, der Frequenzbereich ist gegenüber dem Pro 5 leicht nach unten hin erweitert und beläuft sich auf 52 bis 22.000 Hz. Die Verstärkungsleistung beträgt hier 35 W für den Hochtöner (50 W Peak) und 70 W für den Tieftonbereich. (130 W Peak). Anschlüsse und Klangregelungsmöglichkeiten sind zum Pro 5 identisch. Die Maße belaufen sich auf 320 x 215 x 260 mm, das Gewicht liegt bei 7 kg.

Mit einer Größe von 364 x 240 x 304 mm und einem Gewicht von 10 kg ist der Prodipe Pro 8 V4 noch ein Stückchen größer als seine Brüder. Entsprechend verfügt dieser über einen 1″-Hochtöner und einen 8″- Tieftöner. Den Frequenzbereich gibt der Hersteller mit 50 bis 22.000 Hz an, die Verstärkerleistung beläuft sich auf 40 W für den Hochtöner (60 W Peak) und 100 W für den Tieftöner (170 W Peak). Ansonsten ist der Pro 8 V4 identisch zu Prodipe Pro 5 V4 und Prodipe Pro 7 V4.

Prodipe Pro 10S V4 Subwoofer

Wer zu den Nahfeldmonitoren von Prodipe gleich den passenden Subwoofer hinzukaufen möchte, sollte den Prodipe Pro 10S V4 in Betracht ziehen. Dieser ist mit einem 10″-Tieftöner (25 cm Fiberglas-Membran) ausgestattet und kann der Frequenzbereich laut Hersteller auf 36 Hz erweitern. Hierfür steht eine Verstärkungsleistung (Class AB) von 150 W RMS (270 W Peak) zur Verfügung.

Die drei neuen Prodipe-Lautsprecher sowie der zugehörige Subwoofer sind ab sofort im Handel erhältlich. Die Stückpreise belaufen sich auf: