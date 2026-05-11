So findest du schneller den passenden Sound

Vielen Produzenten geht es so: Die DAW ist offen, die ersten Akkorde stehen vielleicht schon und irgendwie gerät der kreative Prozess dann ins Stocken. Man klickt sich stundenlang durch Sound-Librarys, Synth-Presets oder beginnt (im schlimmsten Fall) sogar, online nach neuem Soundmaterial zu suchen.

Doch keines der Samples oder Sounds will so richtig zu dem passen, was bereits da ist. Im Gegenteil: Je länger die Suche dauert, desto schwerer fällt eine Entscheidung. Das kann nicht nur ziemlich frustrierend sein, sondern zieht jedes Projekt auch unnötig in die Länge.

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Die gute Nachricht ist: Es mangelt dabei nicht an Talent. Vielmehr handelt es sich um ein typisches Producing-Problem, das gerade dann auftritt, wenn dir viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

Kurz & knapp Worum geht es in diesem Producing Workshop? Problem: Produzenten verlieren sich oft stundenlang in der Sound-Suche und bremsen damit ihren kreativen Flow aus.

Produzenten verlieren sich oft stundenlang in der Sound-Suche und bremsen damit ihren kreativen Flow aus. Ursache: Zu viele Optionen und Presets erschweren Entscheidungen und führen zu Orientierungslosigkeit.

Zu viele Optionen und Presets erschweren Entscheidungen und führen zu Orientierungslosigkeit. Kontext: Sounds wirken im Arrangement anders als solo und sollten immer im musikalischen Zusammenhang beurteilt werden.

Sounds wirken im Arrangement anders als solo und sollten immer im musikalischen Zusammenhang beurteilt werden. Lösung: Mit klaren Harmonien, vertrauten Plug-ins und Fokus auf den Song lassen sich schneller passende Sounds finden.

Mit klaren Harmonien, vertrauten Plug-ins und Fokus auf den Song lassen sich schneller passende Sounds finden. Takeaway: Entscheidung schlägt Perfektion – ein „gut genug“-Sound bringt dich im Producing oft weiter als endloses Suchen.

Warum zu viele Sounds die Entscheidung erschweren

Wir leben in einer spannenden Zeit: Nie zuvor gab es so viele leistungsstarke DAWs, hochwertige – und oft kostenlose – Plug-ins sowie inspirierende Sound-Librarys. Hinzu kommen Dutzende Varianten, Presets und Alternativen. Wer früher noch viel Zeit und Geld investieren musste, kann heute auf ein fast unbegrenztes Angebot zugreifen.

Diese Vielfalt ist an sich sehr positiv, hat aber auch eine Schattenseite. Wer viel Auswahl hat, tut sich schwer bei Entscheidungen. Statt einen Sound danach zu beurteilen, wie er einem Song dient, vergleicht man ständig neue Presets miteinander. Schnell klickt man sich durch Hunderte Optionen, die zwar für sich gut klingen, dem aktuellen Beat oder Song aber wenig dienlich sind.

Dabei wird schnell vergessen, dass viele Preset Sounds isoliert entworfen wurden. Sie sollen dich solo inspirieren und überzeugen, funktionieren aber nicht automatisch im Zusammenspiel mit deinen Akkorden, dem Groove oder dem Arrangement. Fehlt ein klarer musikalischer Rahmen, wird die Sound-Suche schnell beliebig – und man hat das Gefühl, sich im Kreis zu drehen.

Warum der musikalische Rahmen so wichtig ist

Sounds existieren nicht nur für sich, sondern finden meist in einem musikalischen Kontext statt. Dort können sie eine völlig neue Bedeutung einnehmen und sich hörbar anders entfalten als auf einer Solo-Spur. Akkorde und Harmonien geben bereits eine klare Richtung vor – das kannst du dir zu Nutze machen.

Nehmen wir als Beispiel eine beliebte Akkordfolge im modernen Pop: Am – F – C – G. Wenn du nun nach einem passenden Instrument suchst, wirst du schnell merken, dass nicht jeder Sound gleich gut funktioniert. Presets, die für sich genommen überzeugend klingen, können innerhalb dieser Harmonie an Wirkung verlieren. Andere erzeugen dagegen plötzlich eine interessante Stimmung und fügen sich deutlich besser ein.

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Hast du dich für einen Sound als Lead-Instrument entschieden, fällt es oft leichter, das Pattern durch weitere Synths oder Instrumente zu ergänzen. Einfache und unspektakuläre Sounds können im harmonischen Zusammenhang plötzlich sehr gut funktionieren und deiner Komposition genau die richtige Würze geben.

Warum Solo-Sounds oft täuschen

Konzentrierst du dich zu sehr darauf, wie ein Sound solo klingt, kann das schnell zu Frust führen. Im Solo-Modus klingen viele VSTs beeindruckend oder sehr detailreich, verlieren im gesamten Songkontext aber ihre Wirkung. Im Zusammenspiel von Rhythmus, Akkorden, anderen Instrumenten und der Dynamik eines Songs ist nicht jeder Sound die richtige Wahl.

Deshalb hilft es, beim Durchklicken von Presets das bisherige Arrangement im Loop laufen zu lassen. So hörst du, welche Samples und Instrumente dem Song tatsächlich dienen.

Producing Workshop: Kenne und reduziere deine Plug-ins

Eine große Falle bei der Suche nach Preset Sounds ist es heute, zu viele Plug-ins zu besitzen und diese schlecht zu kennen. Viele Producer laden regelmäßig neue Freeware herunter, kennen diese aber nur oberflächlich und nutzen ihre Werkzeuge wenig bewusst. Viel wichtiger ist es zu wissen, welches Plug-in dir den gewünschten Sound bringt.

Wer mit der Zeit lernt, welche Plug-ins zum eigenen Geschmack und zu den musikalischen Zielen passen, trifft seine Entscheidungen nicht nur schneller, sondern auch besser. Hast du z. B. einen Synthesizer deiner Wahl gefunden und kennst dann noch alle Parameter und Funktionen, kannst du dir schneller passende Sounds kreieren.

Entscheidung schlägt Perfektion

Es erscheint vielleicht auf den ersten Blick widersprüchlich, doch beim Producing sind Entscheidungen wichtiger als Perfektion. Statt für deinen Song stundenlang dem passenden Preset Sound zu suchen, bspw. den idealen Bass, solltest du dich bewusst für einen passenden entscheiden, der zu deiner musikalischen Idee passt. So kannst du dein Arrangement weiter ausarbeiten, ohne den kreativen Flow zu verlieren. Um die Feinarbeit und Detailanpassungen kannst du dich später immer noch kümmern.

Wer einen klaren musikalischen Rahmen hat, mit vertrauten Werkzeugen arbeitet und Sounds im Kontext hört, trifft diese Entscheidungen schneller und sicherer. Nicht jeder Sound muss für sich inspirierend sein. Viel wichtiger ist es, dass er gemeinsam mit den Akkorden, dem Groove und dem Arrangement funktioniert.

Gerade am Anfang hilft es, sich selbst diesen Druck zu nehmen. Sound-Suche ist ein wichtiger Teil des Producing-Prozesses und jeder kreativen Entscheidung. Sie wird deutlich entspannter, wenn du auf dein eigenes Ohr vertraust, statt zu früh übermäßig zu optimieren. Oft ist der Sound, der im ersten Moment als „gut genug“ erscheint, genau der, der dem Track am meisten dient.