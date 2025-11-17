ANZEIGE
PRS 40th Anniversary Special, Semi-Hollow Gitarren

Exquisite limitierte Jubiläumsmodelle

17. November 2025
PRS 40th Anniversary Special Semi-Hollow

PRS 40th Anniversary Special Semi-Hollow

Zum 40. Geburtstag gibt es mit der PRS 40th Anniversary Special zwei luxuriöse Semi-Hollow Modelle in limitierter Auflage vom renommierten Hersteller aus Maryland.

PRS 40th Anniversary Special FWB
PRS 40th Anniversary Special FWB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.799,00€ Thomann
PRS 40th Anniversary Special YT
PRS 40th Anniversary Special YT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.799,00€ Thomann

Die PRS 40th Anniversary Special Semi-Hollow

Wenn PRS Geburtstag feiert, dann nicht mit Konfetti, sondern mit feinsten Hölzern und exklusiver Optik. So auch bei der 40th Anniversary Special. Basierend auf der McCarty III ist sie auf weltweit 280 Stück limitiert und hebt sich mit ihren exquisiten Specs deutlich von den regulären Serien ab.

PRS 40th Anniversary Special FWB

40th Anniversary Special FWB

Das beginnt schon bei den Hölzern: Black Limba für den Korpus mit Artist Grade Figured Maple als Decke und Black Limba Hals mit Honduran Rosewood für Griffbrett und Kopfplattenfurnier. Dazu kommt ein hochwertiges Nitro-Finish. Diese Kombination verleiht dem Instrument nicht nur luxuriöse Optik, sondern auch Tiefe, Luftigkeit und schnelle Ansprache. Erhältlich sind die Gitarren in den Farben Faded Whale Blue und Yellow Tiger (die Rückseite ist jeweils in Naturfarbe gehalten.)

Mit 25″ Mensur, 22 Bünden, 10″ Radius, Pattern Neck Shape und historischen „Old School Birds“ samt „Pre-Factory Eagle“ zitiert PRS die eigene Frühzeit. Das PRS Gen III Tremolo für präzise Stimmung und mit angenehmer Ergonomie und die PRS Phase III Locking Tuners mit Wing Buttons runden die Sache ab.

PRS 40th Anniversary Special YT

40th Anniversary Special YT

Klanglich setzt PRS auf maximale Flexibilität. Die 3-Pickup-Bestückung mit Hum / Narrowfield / Hum eröffnet mit einem 5-Way-Blade Switch und zwei Mini-Toggles ganze zwölf Klangvarianten von offenem Singlecoil-Sparkle bis vollem Humbucker-Punch. Dazu gibt es Volume- und Tone-Regler.

Preis und Verfügbarkeit

Die edlen PRS 40th Anniversary Special Semi-Hollows sind in einigen Wochen beim Musikhaus Thomann verfügbar. Die limitierten Gitarren haben natürlich ihren Preis: 7.779,- Euro muss man dafür hinblättern.

 

Preis

  • 7.799,-

Links

