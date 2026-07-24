ANZEIGE
ANZEIGE

PRS Birds Of A Feather Custom 24, E-Gitarre

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Atemberaubend und limitiert

24. Juli 2026
PRS Birds Of A Feather Custom 24

PRS Birds Of A Feather Custom 24

Mit der PRS Birds Of A Feather Custom 24 bekommen wir nach dem Modell aus Paul Reed Smith’s Private Stock die nächste Gitarre mit dem exklusiven Design. Sie kommt in drei Farbvarianten und ist im Jahr 2026 auf 360 Exemplare limitiert.

Affiliate Links
PRS Birds Of A Feather Custom 24 C
PRS Birds Of A Feather Custom 24 C Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.999,00€ Thomann
PRS Birds Of A Feather Custom 24 H
PRS Birds Of A Feather Custom 24 H Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.999,00€ Thomann
PRS Birds Of A Feather Custom 24 B
PRS Birds Of A Feather Custom 24 B Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.999,00€ Thomann

Die PRS Birds Of A Feather Custom 24

Mit der PRS Birds Of A Feather Custom 24 bringt die amerikanische Edelschmiede ein Instrument auf den Markt, das Sammler und anspruchsvolle Gitarristen gleichermaßen begeistern dürfte. Zuvor nur im Private Stock erhältlich, gibt es jetzt eine „erschwinglichere“ Version der Gitarre. Das “Birds of a Feather” Design auf dem Griffbrett wurde vor 10 Jahren vom Leiter der Private Stock Abteilung, Paul Miles, entworfen und verleiht den Gitarren einen absolut exklusiven Look.

ANZEIGE

PRS Birds Of A Feather Custom 24 Korpusansicht

Die Birds Of A Feather Custom 24 besteht aus einem Mahagonikorpus samt wunderschöner „Artist Grade Figured Maple“ Decke mit Violin-Carving. Der eingeleimte, einteilige Mahagonihals kommt im schnellen „Pattern Thin“ Profil und bietet eine Mensur von 25 Zoll. Das absolute Alleinstellungsmerkmal ist jedoch das Griffbrett aus Ebenholz und Riegelahorn samt dem namensgebenden „Birds of a Feather“ Inlay. Auf der Kopfplatte prangt zudem das traditionelle „Pre-Factory Eagle“ Logo.

PRS Birds Of A Feather Custom 24 Kopfplattenansicht

Hardwareseitig gibt es das hauseigene Gen III Tremolo und Phase III Locking-Mechaniken mit eleganten Wing-Buttons in Nickel-Optik. Für den passenden Sound sorgen zwei PRS DMO („Dynamic, Musical, Open“) Humbucker. Sie versprechen eine vokale Charakteristik und große tonale Ausgewogenheit, die sich über den 5-Wege-Schalter sowie die Volume- und Tone-Regler vielseitig abrufen lassen.

ANZEIGE

Erhältlich ist die PRS Birds Of A Feather Custom 24 in den drei High-Gloss-Nitro-Finishes Blood Red, Charcoal Microburst und Honey Gold.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Im Jahr 2026 werden weltweit nur 360 Exemplare produziert. Der Preis für die PRS Birds Of A Feather Custom 24 liegt bei Thomann bei 7.999,- Euro. Ein Hardshell Case ist im Lieferumfang enthalten.

ANZEIGE

Preis

  • https://eu.prsguitars.com/electrics/model/custom_24_birds_of_a_feather_limited_edition_2026*Herstellerseite
Affiliate Links
PRS Birds Of A Feather Custom 24 C
PRS Birds Of A Feather Custom 24 C Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.999,00€ Thomann
PRS Birds Of A Feather Custom 24 H
PRS Birds Of A Feather Custom 24 H Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.999,00€ Thomann
PRS Birds Of A Feather Custom 24 B
PRS Birds Of A Feather Custom 24 B Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.999,00€ Thomann
ANZEIGE
Affiliate Links
PRS Birds Of A Feather Custom 24 C
PRS Birds Of A Feather Custom 24 C Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.999,00€ Thomann
PRS Birds Of A Feather Custom 24 H
PRS Birds Of A Feather Custom 24 H Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.999,00€ Thomann
PRS Birds Of A Feather Custom 24 B
PRS Birds Of A Feather Custom 24 B Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
7.999,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone & Hollowbody I Piezo

PRS SE Ed Sheeran Hollowbody I Piezo Baritone & Hollowbody I Piezo

21.05.2026 |0
PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather”

PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather”

23.04.2026 |2
PRS Mango Top Limited Edition, E-Gitarren

PRS Mango Top Limited Edition, E-Gitarren

10.04.2026 |0
NAMM 2026: PRS Silver Sky Wild Blue, Signature Gitarre

NAMM 2026: PRS Silver Sky Wild Blue, Signature Gitarre

26.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X