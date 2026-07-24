Atemberaubend und limitiert

Mit der PRS Birds Of A Feather Custom 24 bekommen wir nach dem Modell aus Paul Reed Smith’s Private Stock die nächste Gitarre mit dem exklusiven Design. Sie kommt in drei Farbvarianten und ist im Jahr 2026 auf 360 Exemplare limitiert.

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Die PRS Birds Of A Feather Custom 24

Mit der PRS Birds Of A Feather Custom 24 bringt die amerikanische Edelschmiede ein Instrument auf den Markt, das Sammler und anspruchsvolle Gitarristen gleichermaßen begeistern dürfte. Zuvor nur im Private Stock erhältlich, gibt es jetzt eine „erschwinglichere“ Version der Gitarre. Das “Birds of a Feather” Design auf dem Griffbrett wurde vor 10 Jahren vom Leiter der Private Stock Abteilung, Paul Miles, entworfen und verleiht den Gitarren einen absolut exklusiven Look.

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Die Birds Of A Feather Custom 24 besteht aus einem Mahagonikorpus samt wunderschöner „Artist Grade Figured Maple“ Decke mit Violin-Carving. Der eingeleimte, einteilige Mahagonihals kommt im schnellen „Pattern Thin“ Profil und bietet eine Mensur von 25 Zoll. Das absolute Alleinstellungsmerkmal ist jedoch das Griffbrett aus Ebenholz und Riegelahorn samt dem namensgebenden „Birds of a Feather“ Inlay. Auf der Kopfplatte prangt zudem das traditionelle „Pre-Factory Eagle“ Logo.

Hardwareseitig gibt es das hauseigene Gen III Tremolo und Phase III Locking-Mechaniken mit eleganten Wing-Buttons in Nickel-Optik. Für den passenden Sound sorgen zwei PRS DMO („Dynamic, Musical, Open“) Humbucker. Sie versprechen eine vokale Charakteristik und große tonale Ausgewogenheit, die sich über den 5-Wege-Schalter sowie die Volume- und Tone-Regler vielseitig abrufen lassen.

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Erhältlich ist die PRS Birds Of A Feather Custom 24 in den drei High-Gloss-Nitro-Finishes Blood Red, Charcoal Microburst und Honey Gold.

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Preis und Verfügbarkeit

Im Jahr 2026 werden weltweit nur 360 Exemplare produziert. Der Preis für die PRS Birds Of A Feather Custom 24 liegt bei Thomann bei 7.999,- Euro. Ein Hardshell Case ist im Lieferumfang enthalten.