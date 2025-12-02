ANZEIGE
PRS Fiore HH, Signature Gitarre

Signature Update: Jetzt mit zwei Fiore-H-Humbuckern

2. Dezember 2025
PRS Fiore HH

PRS Fiore HH

Die PRS Fiore HH ist das Ergebnis einer erneuten, intensiven Zusammenarbeit zwischen Paul Reed Smith und dem vielfach ausgezeichneten Gitarristen, Komponisten und Produzenten Mark Lettieri. Während die ursprüngliche Fiore mit ihrer HSS-Konfiguration vor allem Spieler:innen ansprach, die maximale Vielseitigkeit schätzen, richtet sich die neue Fiore HH an Musiker:innen, deren Sound klar im Humbucker-Bereich verankert ist.

Die PRS Fiore HH

Die PRS Fiore HH erweitert Mark Lettieris Signature-Linie um eine kraftvolle Dual-Humbucker-Variante, für immer noch flexible, aber stärkere und druckvollere Sounds. Außerdem erwarten uns sechs neue Finishes in Hochglanz oder Satin. Der charakteristische moderne Fiore-Look bleibt dabei erhalten, ebenso die sehr komfortable Bespielbarkeit.

Fiore HH Satin

Fiore HH Satin

Der Korpus aus Swamp Ash sorgt für direkte Ansprache, ausgewogene Mitten und ein lebendiges Resonanzverhalten. Gepaart mit dem geschraubten 25,5″ Ahornhals, der durch PRS’ scarfed construction zusätzliche Stabilität erhält, entsteht ein äußerst komfortables Spielgefühl. Das 22-bündige Palisandergriffbrett mit 10″-Radius kommt natürlich mit den ikonischen PRS Birds-Inlays.

Vertraut bleibt es beim PRS 2-Point Steel Tremolo, den Vintage-Style Locking Tunern, für maximale Stimmstabilität, sowie der Nickel-Hardware, dem Knochensattel und der individuellen Trussrod-Abdeckung mit Fiore-Logo.

PRS Fiore HH

Im Zentrum der PRS Fiore HH stehen jedoch die neuen Fiore-H Humbucker, die mit reichlich Punch für High-Gain-Lines ausgestattet sind, aber dank ihres smoothen Top-Ends auch mit offenem Volume-Regler klar und definert bleiben. Ein Master-Volume, zwei Push/Pull-Tone-Regler und ein 3-Wege-Schalter stehen dafür zur Verfügung. Mit den Push/Pull-Reglern lassen sich beide Humbucker separat in den Parallelmodus schalten. Dadurch erweitert sich das Klangspektrum auf insgesamt acht Klangvarianten. Während die serielle Schaltung warme, volle Mitten und klassischen Humbucker-Charakter erzeugt, liefert der Parallelmodus brillantere, schlankere und Single-Coil-artige Klangtexturen.

Die Gitarre wird mit einem Premium Gigbag ausgeliefert, und ist in verschiedenen Finishes erhältlich, mit glänzender oder matter Oberfläche. Zu den glänzenden Finishes gehören die Farben Amaryllis, Pearl White, Sugar Moon und Sunflower, matt gibt es die Gitarre in Black Hyacinth, Metallic Midnight, Red Apple Metallic und Sunflower.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Gitarren werden in einigen Wochen bei Thomann lieferbar sein. Für die hochglanz-Finishes müsst ihr mit 3.239,- Euro rechen, mit Satin-Finish gibt es die Instrumente bereits für 2.999,- Euro.

Preis

  • PRS Fiore HH: 3.239,-
  • PRS Fiore HH Satin: 2.999,-

Links

