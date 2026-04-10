PRS Mango Top Limited Edition, E-Gitarren

Sechs limitierte Modelle mit Mango-Decke

Mit der PRS Mango Top Limited Edition stellt Paul Reed Smith eine Reihe an streng limitierten Gitarren vor, die allesamt eine Decke aus Mangoholz ziert. Die Serie umfasst sechs Modelle in tollen Farben.

Affiliate Links PRS Custom 24 Mango LTD Blood O Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 5.999,00€ PRS McCarty 594 Mango LTD SF Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 6.099,00€ PRS Special Mango LTD CP Burst Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 6.399,00€

Die PRS Mango Top Limited Edition

Bei der PRS Mango Top Limited Edition steht die Verwendung einer Decke aus Mangifera Indica, besser bekannt als Mangoholz, im Zentrum. Es zeichnet sich durch eine markante „Bees-Wing“-Maserung aus und bietet eine spezifische Kombination aus moderner Ästhetik, moderatem Gewicht und ausgeprägter Resonanz. Außerdem sind die Hälse durch Griffbretter und Kopfplattenfurniere aus Ziricote veredelt.

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Die PRS Mango Top Limited Edition erstreckt sich über sechs der beliebtesten Modelle von Paul Reed Smith, die jeweils in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich sind.

Sie umfasst die Modelle Custom 24 (Violet und Blood Orange), Custom 24-08 (Fired Red Gray/Black Fade und Purple Mist), Studio (Orange Tiger und Cobalt Smokeburst), Special Semi-Hollow (Faded Whale Blue und Charcoal Purple Burst), McCarty 594 (Solar Flare und Black Gold Burst) und die Paul’s Guitar (Charcoal und Tiger Eye). Die Korpusse bestehen bei allen Modellen aus dem PRS-typischen Mahagoni.

Affiliate Links PRS Custom 24-08 Mango LTD FR/GB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 5.999,00€ PRS Custom 24 Mango LTD Violet Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 5.999,00€ PRS McCarty 594 Mango LTD BGB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 6.099,00€ PRS Special Mango LTD Faded Whale Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 6.399,00€

Die Hardware-Spezifikationen bleiben den jeweiligen Grundmodellen treu. Je nach Modell kommen zum Beispiel das PRS Gen III Tremolo oder die Two-Piece-Bridge zum Einsatz, ergänzt durch Phase III Locking-Mechaniken. Unter den Tonabnehmern finden sich von den klassischen McCarty III Humbuckern in den Custom-Modellen über die Narrowfield-Bestückung der Studio bis hin zu den TCI-Pickups der Paul’s Guitar.

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Affiliate Links PRS Studio Mango LTD Cobalt SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 6.299,00€ PRS Studio Mango LTD Orange Tiger Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 6.299,00€ PRS Paul's Guitar Mango LTD TE Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 5.999,00€ PRS Paul's Guitar Mango LTD CH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 5.999,00€

Preis und Verfügbarkeit

Da die Gitarren auf 200 Stück pro Modell (100 in jeder Farbe) limitiert sind, sollte man schnell zuschlagen, obwohl die Gitarren natürlich auch Premiumpreise haben. Preislich liegen die Gitarren bei Thomann zwischen 5.999,- Euro und 6.399,- Euro.