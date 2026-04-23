Ein absolutes Meisterwerk zum Jubiläum

Mit der PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather” bringt Paul Reed Smith eine sehr besondere Gitarre auf den Markt, die das dreißigjährige Bestehen der Private-Stock-Instrumente feiert. Limitiert auf 96 Exemplare und mit der besonderen und extrem aufwändigen Optik ist sie ein wahres Schmuckstück, das vor allem Sammler ansprechen dürfte.

Die PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather”

Was für ein besonderes Instrument! Mit der PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather”, deren atemberaubende Optik, wie der Name schon vermuten lässt, stark von Vögeln inspiriert ist, feiert 30 Jahre Gitarrenbaukunst in Paul Reed Smith’s Edellinie, dem Private Stock.

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Grundlage der Gitarre ist das semiakustische Hollowbody I Modell. Unter dem spektakulären Luminous Frostbite Glow Finish kommt korpusseitig Sumpfesche mit einer Decke aus Riegelahorn zum Einsatz. Der Hals ist ebenfalls aus geflammtem Ahorn gefertigt und trägt ein Griffbrett aus einer Kombination aus Gabun-Ebenholz und Ahorn. Ein besonderes Highlight sind die von Paul Miles (Head of Private Stock) eigens designten „Birds of a Feather“-Inlays: Hier steigen Vögel aus gebeiztem Ahorn von der Korpusseite des Griffbretts in einen „Ebenholz-Himmel“ Richtung Kopfplatte auf.

In Sachen Hardware setzt PRS auf einen Stoptail-Steg mit Messingeinsätzen und Stahlbolzen. Als Mechaniken kommen die leichten Phase III Non-Locking Tuner mit Wing Buttons zum Einsatz. Ein weiteres Highlight der PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather” sind die Tonabnehmer. Erstmals werden TCI-Pickups in einem Hollowbody-Modell verbaut. Diese liefern die Fülle eines Humbuckers bei gleichzeitiger Klarheit von Singlecoils. Zwei Mini-Toggle-EQ-Schalter fungieren als High-Pass-Filter, um die Bässe aufzuräumen und die musikalischen Höhen hervorzuheben.

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Preis und Verfügbarkeit

Die PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather” ist ein absolutes Meisterwerk. Bei Thomann sind die Exemplare #1 und #2 der insgesamt 96 Instrumente erhältlich. Mit einem Preis von 14.499,- Euro sollte klar sein, dass es sich hier um eine exklusive Rarität handelt.