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PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather”

Ein absolutes Meisterwerk zum Jubiläum

23. April 2026
PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather”

PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather”

Mit der PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather” bringt Paul Reed Smith eine sehr besondere Gitarre auf den Markt, die das dreißigjährige Bestehen der Private-Stock-Instrumente feiert. Limitiert auf 96 Exemplare und mit der besonderen und extrem aufwändigen Optik ist sie ein wahres Schmuckstück, das vor allem Sammler ansprechen dürfte.

Die PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather”

Was für ein besonderes Instrument! Mit der PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather”, deren atemberaubende Optik, wie der Name schon vermuten lässt, stark von Vögeln inspiriert ist, feiert 30 Jahre Gitarrenbaukunst in Paul Reed Smith’s Edellinie, dem Private Stock.

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PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather” Vollansicht

Grundlage der Gitarre ist das semiakustische Hollowbody I Modell. Unter dem spektakulären Luminous Frostbite Glow Finish kommt korpusseitig Sumpfesche mit einer Decke aus Riegelahorn zum Einsatz. Der Hals ist ebenfalls aus geflammtem Ahorn gefertigt und trägt ein Griffbrett aus einer Kombination aus Gabun-Ebenholz und Ahorn. Ein besonderes Highlight sind die von Paul Miles (Head of Private Stock) eigens designten „Birds of a Feather“-Inlays: Hier steigen Vögel aus gebeiztem Ahorn von der Korpusseite des Griffbretts in einen „Ebenholz-Himmel“ Richtung Kopfplatte auf.

PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather” Halsansicht

In Sachen Hardware setzt PRS auf einen Stoptail-Steg mit Messingeinsätzen und Stahlbolzen. Als Mechaniken kommen die leichten Phase III Non-Locking Tuner mit Wing Buttons zum Einsatz. Ein weiteres Highlight der PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather” sind die Tonabnehmer. Erstmals werden TCI-Pickups in einem Hollowbody-Modell verbaut. Diese liefern die Fülle eines Humbuckers bei gleichzeitiger Klarheit von Singlecoils. Zwei Mini-Toggle-EQ-Schalter fungieren als High-Pass-Filter, um die Bässe aufzuräumen und die musikalischen Höhen hervorzuheben.

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Preis und Verfügbarkeit

Die PRS Private Stock 30th Anniversary “Birds of a Feather” ist ein absolutes Meisterwerk. Bei Thomann sind die Exemplare #1 und #2 der insgesamt 96 Instrumente erhältlich. Mit einem Preis von 14.499,- Euro sollte klar sein, dass es sich hier um eine exklusive Rarität handelt.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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    uelef

    Oh ja, darauf hab ich gewartet – die Wünsche ich mir von meiner Freundin zum Geburtstag. Muss sie (also die Freundin) nur noch auswechseln und ne gutbetuchte Millionärin finden …

    2. Mehr anzeigen
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