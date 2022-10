PRS Robben Ford Limited Edition McCarty

Die PRS Robben Ford Limited Edition McCarty dürfte eine der hübschesten Gitarren sein, die ich seit langem gesehen habe. Angekündigt bereits vor über einem Jahr, kommt die Gitarre nun endlich auf den Markt und vereint die charakteristische, hyperelegante Decken-Optik der PRS Gitarren mit der gewohnten Haptik und Features, wie man sie will. Ganz schön lecker – wenn auch leider wieder auf eine limitierte Stückzahl von 200 reduziert. Aber wer weiß – wenn’s gut läuft, könnte der Gitarre ein ähnliches Schicksal blühen wie der PRS John Mayer, die nach den erfolgreichen Erstmodellen dann in Serie ging.

Wer ist Robben Ford? Eine ziemlich Legende, die sogar mit Miles Davis die Bühne geteilt hat. Er gehört damit zu einer goldenen Generation, die mit den großen Legenden spielen durfte und dabei ein außergewöhnliches Können erwarb. Der Mann hat „Feeling“ in den Fingern – sein Stil prägte zahlreiche Musiker, die nach ihm kamen. Eine PRS McCarty-Signature hätte man von ihm nicht unbedingt erwartet – hat der Gute doch Zeit seines Lebens auf Fender und Gibson gesetzt. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns jetzt freuen – die PRS MCarty in Schwarz steht Robben tatsächlich äußerst gut. Was gibt’s an Eigenschaften?

Lackierung in schwarzem Gloss, ein Solid-Body-Korpus aus Mahagoni, überlegt mit Ahorn, und auch ein griffiger Mahagoni-Hals mit einer 25″ Mensur. Das Griffbrett besteht aus dunklem Blackwood und weist 22 Bünde auf. Sehr gespannt darf man auf die Robben Ford Humbucker sein:

Der Sound von Robben ist legendär: der Mann nimmt sich Zeit, hat ein verdammt gutes Ohr für die Feinheiten im Sound und hat sein Knowhow und seinen persönlichen Taste in die Signature Humbucker seiner PRS einfließen lassen. Sie klingen ungemein klar und ringend, wie die Videos zeigen – so gar nicht nach Humbuckern, fast. Die Charakteristik geht Richtung, entsprechend überrascht es auch nicht, dass die Spulen gesplittet werden können. Ansonsten ist die Gitarre ziemlich reduziert – Gottseidank, und vereint das unkomplizierte Handling (Tone- und Volume-Regler, Dreiweg-Kippschalter) mit der stimmigen Optik zu einer sehr runden Sache. Lassen wir Robben zum Schluss nochmal zu Wort kommen:

“As a guitarist, everything is important. All the details have an impact. The willingness of Paul and everyone at PRS to dig deep and refine based on my feedback as an artist has been priceless.”